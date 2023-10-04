አዲስ ጥናት የሮክ የአየር ሁኔታን እንደ ካርቦን ሰንክ እና ምንጭ ያሳያል

ኔቸር በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ የወጣ ጥናት የተፈጥሮ ዓለት የአየር ሁኔታ የአየር ሁኔታን እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) መስመጥ ብቻ ነው የሚለውን የተለመደ እምነት ይሞግታል። ካለፈው ግንዛቤ በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው የሮክ የአየር ሁኔታ በእሳተ ገሞራ ከሚመነጩት ጋር ሲነፃፀር የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀቶች ጉልህ ምንጭ ሊሆን ይችላል።
በድንጋይ ውስጥ የተያዘው ጥንታዊ ካርበን በምድር “ጂኦሎጂካል የካርበን ዑደት” ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ ይህም የፕላኔቷን የሙቀት መጠን የሚቆጣጠር ቴርሞስታት ሆኖ ያገለግላል። ዓለቶች ከሚሊዮን አመታት በፊት ከነበሩት የእፅዋትና የእንስሳት ቅሪቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ያከማቻል።
ኬሚካላዊ የአየር ሁኔታ የሚከሰተው በድንጋይ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ማዕድናት በዝናብ ውሃ ውስጥ ከአሲድ ጋር ሲገናኙ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከከባቢ አየር ውስጥ ሲወስዱ ነው። ይህ መስተጋብር ከእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዎች የሚወጣውን ቀጣይነት ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድን ልቀትን በመጻረር የተፈጥሮ የካርበን ዑደትን በመጠበቅ የምድርን ወለል ሁኔታዎች ለህይወት የሚቆይ ነው።
ሆኖም ጥናቱ CO2ን ከድንጋዮች የሚለቀቅ ከዚህ ቀደም ችላ የተባለ ሂደትን ያሳያል። ይህ ሂደት የሚከሰተው እንደ ሂማላያስ ወይም አንዲስ ያሉ የተራራ ሰንሰለቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ከጥንታዊ የባህር ወለል የመጡ ቋጥኞች፣ የተቀበሩ እፅዋትን እና እንስሳትን የያዙ ወደ ምድር ገጽ ሲነሱ ነው። ከተጋለጡ በኋላ በእነዚህ አለቶች ውስጥ ያለው ኦርጋኒክ ካርቦን ከአየር እና ከውሃ ኦክስጅን ጋር ምላሽ ይሰጣል, ይህም ወደ CO2 መልቀቅ ይመራል.
የምርምር ቡድኑ ሬኒየም የተባለውን መከታተያ ንጥረ ነገር በመቅጠር የወንዝ ውሃን በስፋት በማንሳት ከዚህ የድንጋይ የአየር ሁኔታ ሂደት የሚመጣውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት መጠን ለማወቅ ተችሏል። ተመራማሪዎቹ የኦርጋኒክ ካርቦን መጠንና ቦታ በገጸ ቋጥኝ ውስጥ በተለይም በአፈር መሸርሸር በተጋለጡ ተራራማ አካባቢዎች ላይ በመተንተን ከፍተኛ መጠን ያለው የካርቦን ካርቦን ልቀትን መለየት ችለዋል።
በዶ/ር ጄሲ ዞንደርቫን በኦክስፎርድ ዩኒቨርስቲ የምድር ሳይንስ ዲፓርትመንት የሚመራው ጥናቱ፣ አለምአቀፍ CO2 ከሮክ ኦርጋኒክ ካርቦን የአየር ጠባይ የሚለቀቀው በግምት 68 ሜጋ ቶን የካርቦን መጠን በአመት እንደሆነ ገምቷል። ይህ መጠን ከቅሪተ አካል ነዳጆች ከሚለቀቀው የሰው ልጅ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 100 እጥፍ ያነሰ ቢሆንም፣ በዓለም ዙሪያ በእሳተ ገሞራዎች ከሚለቀቀው ካርቦን 2 ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ይህም ለምድር የተፈጥሮ የካርበን ዑደት ትልቅ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የሰው ልጅ እንቅስቃሴ እና የአለም ሙቀት መጨመር በዚህ የተፈጥሮ የካርበን ልቀት ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ ለመፈተሽ በር የሚከፍት በመሆኑ የዚህ ጥናት አንድምታ ጥልቅ ነው። ተመራማሪዎቹ ይህ የተፈጥሮ CO2 ልቀት በሚመጣው ምዕተ-አመት ይጨምራል ወይ ብለው ያስባሉ።
እነዚህን የተፈጥሮ ፍሰቶች መረዳታችን የምድርን የካርበን በጀት ለመተንበይ እና በእነዚህ ልቀቶች ስለተቀረፀው የአየር ንብረት ታሪክ ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል ይረዳል። ጥናቱ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ የሰው እና የተፈጥሮ የ CO2 ምንጮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ መጣጥፍ: [ምንጭ አስገባ]
– ጥናት በዶ/ር ጄሲ ዞንደርቫን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የምድር ሳይንስ ክፍል።