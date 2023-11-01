የሰለስቲያል እጅ ሚስጥሮችን መግለጥ

የናሳ እጅግ አስደናቂው የራጅ ቴሌስኮፖች በቅርብ ግኝታቸው ዓለምን አስደምመዋል። በቴሌስኮፖች የተቀረጸው ምስል የወደቀውን ኮከብ አጽም ያሳያል፣ ወደ ኒውትሮን ኮከብነት የተቀየረ እና በአስደናቂው “ፑልሳር ንፋስ ኔቡላ” የተከበበ ነው።
በጥያቄ ውስጥ ያለው እጅ ከዛሬ 1,500 ዓመታት በፊት የኒውክሌር ነዳጅን ካሟጠጠው ኮከብ የተገኘ ሲሆን ይህም በራሱ ላይ ወድቆ ወደ ኒውትሮን ኮከብነት እንዲለወጥ አድርጓል። ይህ አስደንጋጭ ክስተት ፑልሳር ንፋስ ኔቡላ መከሰቱን ጨምሮ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታዎችን ፈጥሯል—ይህ ኃይለኛ ነፋስ ከምድራዊ ክስተቶች በእጅጉ ይለያል።
በMSH 16,000-15 pulsar wind nebula ውስጥ ከመሬት 52 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው አስደናቂው ምስል በናሳ ቻንድራ ኤክስ ሬይ ኦብዘርቫቶሪ የተቀረፀው እ.ኤ.አ. ኤክስፕሎረር (IXPE)፣ በ2001-ቀን ምልከታ ጊዜ የበለጠ ዝርዝር እይታን አቅርቧል—በቴሌስኮፕ ከዲሴምበር 17 ጀምሮ የአንድ ነገርን በጣም ረጅም ጊዜ የሚመረምር ነው።
ሳይንቲስቶች ባደረጉት ትንታኔ የደመቅ የኤክስሬይ ጀቶች ፍሰት ከ pulsar ወደ ኔቡላ “የእጅ አንጓ” እንደሚፈስ ደርሰውበታል። መረጃው የሚያመለክተው በጄት መነሻው ላይ ዝቅተኛ የፖላራይዜሽን ሲሆን ይህም በዋናነት በክልሉ ተፈጥሮ በነበረው ሁከት ነው። ቅንጣቶች በኔቡላ ውስጥ በሚጓዙበት ጊዜ፣ ውስብስብ በሆኑ ሁከት በበዛባቸው አካባቢዎች የሃይል ማጠናከሪያዎችን ይጠቀማሉ እና ይበልጥ ወጥ የሆነ መግነጢሳዊ መስክ ወዳለባቸው ክልሎች ይሄዳሉ—በተለይም በእጅ አንጓ፣ ጣቶች እና አውራ ጣት።
በቅርቡ በአስትሮፊዚካል ጆርናል የታተመው ግኝቱ በማግኔቲክ መስኮች፣ ቅንጣቶች እና በሰለስቲያል ነገሮች ውስጥ ባለው የኢነርጂ ፍሰት መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ከማበልጸግ በተጨማሪ የኤክስሬይ ቴክኖሎጂ የተደበቁ ምስጢሮችን እንዴት እንደሚፈታ ያሳያል።
ስለ ቴክኖሎጂ እና የሳይንስ ድንቆች የበለጠ ለማወቅ Indiatimes.com ማንበብዎን ይቀጥሉ። በዚህ አስደናቂ ግኝት ላይ አስተያየትዎን ከታች ባሉት አስተያየቶች ውስጥ ማካፈልዎን አይርሱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የኒውትሮን ኮከብ ምንድን ነው?
መ፡ የኒውትሮን ኮከብ እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ የሰማይ ነገር ሲሆን ግዙፍ ኮከብ የኒውክሌር ነዳጅን ካሟጠጠ በኋላ በራሱ የስበት ኃይል ስር ሲወድቅ የሚፈጠር ነው።
ጥ፡ የ pulsar wind nebula ምንድን ነው?
መ፡ የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ በ pulsar የሚከበብ የጠፈር ክልል ሲሆን በ pulsar የሚለቀቁትን የተሞሉ ቅንጣቶችን ያካተተ ከፍተኛ ሃይል ያለው ንፋስ ይይዛል።
ጥ፡ የኤክስሬይ ፖላራይዜሽን ምንድን ነው?
መ: የኤክስሬይ ፖላራይዜሽን በኤክስ ሬይ ጨረር ውስጥ የኤሌትሪክ መስኮችን አቅጣጫ ያሳያል፣ይህም ስለ ኤክስ ሬይ ምንጭ መግነጢሳዊ መስክ ጠቃሚ መረጃን ይሰጣል።
ጥ፡ MSH 15-52 pulsar wind nebula ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ: MSH 15-52 pulsar wind nebula ከምድር በ16,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
ጥ፡- የናሳ የቅርብ ጊዜው የኤክስሬይ ቴሌስኮፕ፣ IXPE፣ በእጅ ቅርጽ ስላለው መዋቅር ምን ገለጠ?
መ: IXPE የእጅ ቅርጽ ያለው ኔቡላ የመጀመሪያውን መግነጢሳዊ መስክ ካርታ አቅርቧል. በመግነጢሳዊ መስክ ላይ በሚጓዙ ቻርጅ ቅንጣቶች የሚመነጩት የኤክስሬይ ሬይ ለኔቡላ አጥንት የሚመስል መልክ ይሰጡታል።