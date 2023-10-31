በኮስሚክ እጅ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች፡ የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ

የሳይንስ ሊቃውንት በጠፈር ጥልቀት ውስጥ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል, ይህም ሚስጥራዊ በሆነው የጠፈር እጅ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን አሳይተዋል. ተመራማሪዎች የሁለቱን የናሳ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖችን የምስል ሃይል በማጣመር የዚህን መናፍስታዊ መዋቅር “አጥንቶች” ለይተው አውቀዋል።
MSH 15-52 በመባልም የሚታወቀው የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ ከሰው እጅ ጋር በሚመሳሰል መልኩ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ስቧል። የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ላደረገው ምልከታ ምስጋና ይግባውና ናሳ ይህን አስገራሚ ክስተት ለመጀመሪያ ጊዜ የገለጸው በ2001 ነው። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቴክኖሎጂ የታዩት እድገቶች ሳይንቲስቶች የዚህን የጠፈር አካል ምስጢር ይበልጥ እንዲመረምሩ አስችሏቸዋል።
ከቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ እና ከሌላ የኤክስሬይ የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን በማጣመር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ወደቀው ኮከብ ባህሪ አዲስ እውቀት አግኝተዋል የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ። ይህ የሰለስቲያል ድንቅ ነገር የሚቀጥል በጉልበት በተሞሉ ነገሮች እና ፀረ-ቁስ አካላት አማካኝነት ነው።
በእጅ ቅርጽ ባለው መዋቅር ዙሪያ ስለ መግነጢሳዊ መስክ "አጥንት" አዲስ የተገኘ ግንዛቤ በዚህ የጠፈር ክልል ውስጥ ስለሚጫወቱት ኃይሎች ጥልቅ ግንዛቤን አሳይቷል። እነዚህ መግነጢሳዊ መስኮች የ pulsar wind nebula ዝግመተ ለውጥ እና ባህሪን በመቅረጽ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ይህም ለእጁ እንዲመስል አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር በህዋ ጥልቀት ውስጥ የሚከሰቱ ውስብስብ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ብርሃን ያበራል, ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ይሞግታል. ግኝቱ ስለ አስትሮፊዚካል ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል እና የኮስሚክ ክስተቶችን ውበት እና ውስብስብነት ያጎላል።
በየጥ:
ጥ፡ የ pulsar wind nebula ምንድን ነው?
መ፡ የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ በፑልሳር እና በአካባቢው ኢንተርስቴላር መካከለኛ መስተጋብር የተፈጠረው የሰማይ ክስተት ነው። በተለየ ቅርጽ እና ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ቅንጣቶች በመልቀቃቸው ይታወቃል.
ጥ: pulsar ምንድን ነው?
መ፡ ፑልሳር የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን የሚያመነጭ በከፍተኛ መግነጢሳዊ የሚሽከረከር የኒውትሮን ኮከብ ነው። እነዚህ ጨረሮች እንደ ፈጣን የጨረር ምት ይስተዋላሉ፣ ስለዚህም “ፑልሳር” የሚል ስም አላቸው።
ጥ: የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች እንዴት ይሠራሉ?
መ: የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች በሰለስቲያል ነገሮች የሚለቀቁትን ከፍተኛ ሃይል ያላቸው የኤክስሬይ ፎቶኖችን ፈልገው ይይዛሉ። እነዚህ ቴሌስኮፖች የኤክስሬይ ጨረሮችን ለማተኮር እና ለመለካት የተነደፉ ልዩ መስተዋቶች እና ጠቋሚዎች የተገጠሙ ሲሆን ይህም ስለ ስነ ፈለክ ክስተቶች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ናሳ
- Chandra ኤክስ-ሬይ ኦብዘርቫቶሪ