የጋላክሲው ግርዶሽ መገለጥ፡ ከዚህ በፊት ታይተው የማያውቁ ዝርዝሮች ከጠፈር

በናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረፀው የቅርብ ጊዜ አስደናቂ ምስል የእኛን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ጥቅጥቅ ያለ ማእከል የሚያሳይ አስደናቂ እይታ አሳይቷል። በዚህ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ገና ያልተገለጹ ግራ የሚያጋቡ ባህሪያትን አግኝተዋል። ምስሉ ከግዙፉ ጥቁር ጉድጓድ ሳጂታሪየስ A* በ300 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን ሳጂታሪየስ ሲ (Sgr C) የሚባል የኮከብ መስራች ክልል ያሳያል።
በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ በሆነው በሳሙኤል ክራው የሚመራው የታዛቢው ቡድን በዚህ አስደናቂ ግኝት የተሰማውን ደስታ ገልጿል። ክሮዌ የዚህ ካሊበር ኢንፍራሬድ መረጃ ለዚህ የተለየ ክልል ሲገኝ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን አምኗል። ክሮዌ “ዌብ እጅግ አስደናቂ የሆነ ዝርዝር መረጃን ያሳያል፣ በዚህ አካባቢ የኮከብ አፈጣጠርን ከዚህ ቀደም በማይቻል መልኩ እንድናጠና አስችሎናል” ሲል ክሮዌ ገልጿል።
የጋላክሲው ማእከል በእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ውስጥ እጅግ በጣም አስከፊ አካባቢ ሆኖ በማገልገል፣ በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ጆናታን ታን፣ ያሉትን የኮከብ አፈጣጠር ንድፈ ሃሳቦችን ለመፈተሽ እና ለማጣራት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላሉ። ይህ አዲስ የተገኘ የመረጃ ሀብት ሳይንቲስቶች የጋላክሲክ ማእከልን እና ልዩ ሁኔታዎችን እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም አሁን ያሉ መላምቶችን የበለጠ ጥብቅ ምርመራ ለማድረግ እድል ይሰጣል።
በአስደናቂው ምስል ውስጥ፣ ከታዋቂዎቹ ባህሪያት አንዱ የፕሮቶስታሮች ስብስብ ነው። እነዚህ ፕሮቶስታሮች፣ ገና በመፈጠር እና በጅምላ በመከማቸት ላይ ያሉት፣ በኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመና ውስጥ እንደ እሳት የሚያብለጨልጭ ፍሰቶችን ያመነጫሉ። በዚህ ወጣት ዘለላ ውስጥ የተካተተ ግዙፍ ፕሮቶስታር፣ ከፀሀያችን ከ30 እጥፍ በላይ የሚበልጥ ብሄሞት አለ። በእነዚህ አዳዲስ ፕሮቶስታሮች ዙሪያ ከዋክብትን ከበስተጀርባ የሚሰውር ጥቅጥቅ ያለ፣ ግልጽ ያልሆነ ደመና ነው።
በተጨማሪም የዌብ NIRCam (የኢንፍራሬድ ካሜራ ቅርብ) መሳሪያ ionized ሃይድሮጂን መኖሩን ያሳያል የጨለማው ደመና የታችኛው ክፍል በምስሉ ላይ በሳይያን ቀለም የተወከለው። ተመራማሪዎች በዚህ ionized የሃይድሮጂን ልቀት መጠን በጣም ተገረሙ፣ ይህም ትኩረት የሚስቡ ጥያቄዎችን እንዲያቀርቡ እና ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግላቸው አድርጓል። በተጨማሪም ፣ መርፌ መሰል አወቃቀሮች በአዮኒዝድ ሃይድሮጂን መካከል ተገኝተዋል ፣ የተዘበራረቀ አቅጣጫን ያሳያሉ ፣ የሳይንስ ሊቃውንት እና ጥልቅ ፍለጋን ያሳያሉ።
በስፔን የኢንስቲትዩት አስትሮፊሲካ ደ አንዳሉሺያ ተባባሪ መርማሪ ሩበን ፌድሪያኒ እንደተናገሩት የጋላክሲው ማእከል የተዘበራረቀ እና የተጨናነቀ አካባቢ ነው፣ መግነጢሳዊ ጋዝ ደመናዎች ኮከቦችን በሚፈጥሩበት ሁኔታ ይታወቃል። እነዚህ ጀማሪ ኮከቦች በነፋስ፣ በጄት እና በጨረር አማካኝነት በዙሪያው ያለውን ጋዝ ይነካሉ። ተመራማሪዎች ወደዚህ ጽንፈኛ አካባቢ ውስብስብነት እንዲገቡ የሚያስችለውን በዌብ የተገኘ መረጃ ያለውን ግዙፍ ዋጋ አጽንኦት ሰጥቷል።
ከምድር በ25,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ጋላክሲክ ማእከል የዌብ ቴሌስኮፕን በመጠቀም ስለ ኮከቦች አጠቃላይ ጥናት እድል ይሰጣል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ውስብስብ የኮከብ አፈጣጠር ሂደት ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤዎችን ማሰባሰብ እና እንደ የጠፈር አካባቢ ሁኔታ እንዴት እንደሚለያዩ መመርመር ይችላሉ። ከሌሎች የጋላክሲው ክልሎች ጋር ማነፃፀር የፍኖተ ሐሊብ ማእከል ከጠመዝማዛ ክንዶቹ ዳርቻ ጋር ሲወዳደር ብዙ ግዙፍ ከዋክብትን ይወልዳል ወይ የሚለው ላይ ብርሃን ያበራል።
በዌብ የተቀረፀው አስደናቂ ምስል የሳይንስ ሊቃውንትን ከማሳመር ባለፈ በከዋክብት መወለድ ዙሪያ ያሉ ምስጢሮችንም የመግለጽ ተስፋ አለው። ክራው በትክክል እንዳስቀመጠው፣ “ግዙፍ ኮከቦች በኒውክሌር ማዕከላቸው ውስጥ ከባድ ንጥረ ነገሮችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ናቸው፣ ስለዚህ እነርሱን በተሻለ ሁኔታ መረዳት የአብዛኞቹን አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ታሪክ ከመማር ጋር ተመሳሳይ ነው። ከተጨማሪ ትንተና እና አሰሳ፣ ይህ ግኝት ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ለመቅረጽ ተዘጋጅቷል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረፀው ምስል አስፈላጊነት ምንድነው?
ምስሉ በእኛ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ ጥቅጥቅ ባለ መሃል ላይ የሚገኘውን ሳጂታሪየስ ሲ የተባለውን የኮከብ አፈጣጠር ክልል ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ዝርዝሮችን ይሰጣል። ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ ባህሪያትን ይገልፃል እና የኮከብ መፈጠር በሚከሰትበት ጽንፍ አካባቢ ላይ ልዩ ፍንጭ ይሰጣል።
2. ለምንድነው የጋላክቲክ ማእከል ለሳይንሳዊ ምርመራ አስፈላጊ ቦታ የሆነው?
የጋላክሲው ማእከል ሳይንቲስቶች አሁን ያሉትን የኮከብ አፈጣጠር ንድፈ ሐሳቦችን አጥብቀው እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል። የእሱ አስከፊ ሁኔታዎች ተለምዷዊ ግንዛቤን ይፈታተናሉ እና ስለ ኮከቦች መወለድ እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
3. ፕሮቶስታሮች ምንድን ናቸው?
ፕሮቶስታሮች በመጀመሪያዎቹ የምስረታ ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ኮከቦች ናቸው። በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በተቀረጸው ምስል ላይ የሚታየውን ፍሰት በማዳበር እና በሚለቁበት ጊዜ በብዛት መከማቸታቸውን ይቀጥላሉ.
4. ionized ሃይድሮጂን መኖሩ ምን ያሳያል?
በምስሉ ላይ የሚታየው ionized ሃይድሮጂን በወጣት እና ግዙፍ ኮከቦች ሃይለኛ የፎቶኖች ልቀት ይጠቁማል። በቴሌስኮፕ እንደተገለጸው የዚህ ከፍተኛ መጠን ያለው ልቀት ተመራማሪዎችን ያስደንቃል እና ተጨማሪ ምርመራን ያነሳሳል።
5. የጋላክሲው ማእከል ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
የጋላክሲው ማእከል ከምድር በግምት 25,000 የብርሃን ዓመታት ይርቃል። አንጻራዊ ቅርበት ሳይንቲስቶች ነጠላ ኮከቦችን እንዲያጠኑ እና ስለ ምስረታ ሂደታቸው ጠቃሚ መረጃ እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል።