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የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ካርቦን ዳይኦክሳይድን በዩሮፓ ላይ አገኘ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 28, 2023
የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ካርቦን ዳይኦክሳይድን በዩሮፓ ላይ አገኘ

የናሳውን የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የሚጠቀሙ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጁፒተር በረዷማ ጨረቃዎች አንዱ በሆነው በዩሮፓ ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖሩን በማጣራት ትልቅ ግኝት አደረጉ። ይህ ግኝት የዚህን ሚስጥራዊ ጨረቃ ስብጥር እና እምቅ መኖሪያነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።

ተመራማሪዎቹ የቀዘቀዘውን የኢሮፓ ገጽ በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ለመመልከት የJWST's Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) መሣሪያን ተጠቅመዋል። ባደረጉት ምልከታ በጨረቃ ገጽ ላይ በተወሰነ ክልል ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖሩን ማወቅ ችለዋል።

በተለይ በዚህ ግኝት ላይ ትኩረት የሚስበው በዩሮፓ ላይ የተገኙት የካርበን ሞለኪውሎች ከሜትሮይት ተጽእኖዎች ወይም ከሌሎች የውጭ ምንጮች የተገኙ አለመሆኑ ነው። ይህ የሚያሳየው በተፈጥሮ በጨረቃ ላይ በተፈጥሯቸው በውስጣዊ ሂደቶች ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ.

ዩሮፓ በውቅያኖስ ውስጥ ባለው ፈሳሽ ውሃ ምክንያት የሳይንሳዊ ፍላጎት ዒላማ ሆኖ ቆይቷል። የካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖር ለጨረቃ መኖሪያነት ሌላ ትኩረት የሚስብ ሽፋን ይጨምራል። ካርቦን እኛ እንደምናውቀው የህይወት መሰረታዊ የግንባታ ነገር ነው, እና የእሱ መገኘት በዩሮፓ ላይ ኦርጋኒክ ውህዶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ሊያመለክት ይችላል.

እንደ NASA's Europa Clipper ያሉ የወደፊት ተልእኮዎች ይህን አስደናቂ ጨረቃን የበለጠ ይመረምራሉ እና ዩሮፓ ህይወትን መደገፍ ይችላል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ይሰራሉ። የካርቦን ዳይኦክሳይድ ግኝት የዚህን የሩቅ ዓለም ውስብስብ አካባቢ ለመረዳት ወሳኝ እርምጃ ነው።

ማጣቀሻዎች:

– የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ https://www.nasa.gov/webb

- Space.com: https://www.space.com/

By Mampho Brescia

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