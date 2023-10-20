ናሳ የቮዬጀር የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮዎችን ለማራዘም እርምጃዎችን ወሰደ

የናሳ የቮዬጀር ተልእኮ መሐንዲሶች ቮዬጀር 1 እና ቮዬጀር 2 የጠፈር መንኮራኩር ለመጪዎቹ ዓመታት በከዋክብት መካከል ያለውን ቦታ ማሰስ እንዲቀጥሉ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ናቸው። የጥረታቸው አንዱ ትኩረት በአንዳንድ የጠፈር መንኮራኩሮች ውስጥ በጠባብ ቱቦዎች ውስጥ የተከማቸ የነዳጅ ቅሪትን መፍታት ነው። ይህ መገንባት ገፊዎቹ አንቴናዎችን ለግንኙነት ወደ ምድር እንዲጠቁሙ የማድረግ ችሎታ ላይ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ቡድኑ የመተኮሱን ፍጥነት የሚቀንስ የጠፈር መንኮራኩሩ በእያንዳንዱ አቅጣጫ በትንሹ እንዲሽከረከር በማድረግ የግንባታውን ፍጥነት ለመቀነስ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። እነዚህ ማስተካከያዎች በተልዕኮው ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመቀነስ እና ጠቃሚ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በጥንቃቄ ታቅደዋል።
የኢንጂነሮች ቡድን ባለፈው አመት በቮዬጀር 1 ላይ የተከሰተው ችግር እንዳይደገም የሶፍትዌር ፕላስተር እየሰቀለ ነው። ስህተቱ የተፈጠረው በአመለካከት መግለፅ እና ቁጥጥር ስርዓት (AACS) አሳሳች ትዕዛዞች ነው። ፕላስተር ለወደፊቱ የጠፈር መንኮራኩሮችን ለመጠበቅ እና በተቻለ መጠን ለረጅም ጊዜ ሥራቸውን ለማረጋገጥ የታሰበ ነው. በአፈፃፀሙ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመቅረፍ በሰፊው ታይቷል እና ተረጋግጧል። ቮዬጀር 2 ከመሬት በጣም ርቆ በሚገኘው እና ስለዚህ የበለጠ ጠቃሚ መረጃዎችን በያዘው ቮዬጀር 1 ላይ ከመተግበሩ በፊት ፕላስተሩን በመጀመሪያ እንደ የሙከራ አልጋ ይቀበላል።
ቮዬጀር 1 እና ቮዬጀር 2 ከምድር በጣም ብዙ ርቀት ተጉዘዋል። ቮዬጀር 1 ከ15 ቢሊዮን ማይል በላይ እና ቮዬጀር 2 ከ12 ቢሊዮን ማይል ርቀት ላይ ይገኛሉ። የተልእኮው ቡድን በተተገበሩት እርምጃዎች፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ቢያንስ ለተጨማሪ አምስት አመታት መስራቱን እንደሚቀጥል ይጠብቃል፣ ካልሆነ ግን። የቮዬጀር ተልእኮዎች በከዋክብት መካከል በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ይሰጣሉ እና በህዋ ፍለጋ ውስጥ ጉልህ ክንዋኔዎች ሆነዋል።
ምንጮች፡- ናሳ