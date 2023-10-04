ናሳ በተሻሻለው RS-25 ሞተር ለአርጤምስ ተልእኮዎች ወሳኝ ሙከራዎችን ጀመረ

ናሳ በተዘመነው RS-25 ሞተር ላይ ተከታታይ ሙከራዎችን ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው፣ይህም የስፔስ ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ሮኬት ለወደፊት የአርጤምስ ተልእኮዎች ወደ ጨረቃ ኃይል ይሰጣል። ፈተናዎቹ ሚሲሲፒ ውስጥ በሚገኘው የናሳ ስቴኒስ የጠፈር ማእከል በፍሬድ ሃይስ የሙከራ ስታንድ ውስጥ ይከናወናሉ። የእውቅና ማረጋገጫ ፈተና ተከታታይ፣ እስከ 2024 ድረስ እንዲሰራ፣ 12 ሙከራዎችን ያካትታል፣ እያንዳንዱም ትክክለኛ የማስጀመሪያ ቆይታዎችን ለማስመሰል ቢያንስ 500 ሰከንድ ይቆያል።
ፈተናዎቹ የ RS-0525 ኤንጂን ዲዛይን ለማጠናቀቅ እና ለማረጋገጥ የእድገት ሞተር E25 ይጠቀማሉ። እነዚህ ሙከራዎች በሞተሩ አፈጻጸም እና አስተማማኝነት ላይ አስፈላጊ መረጃዎችን ይሰጣሉ። የፈተናው አላማ ኤንጂኑ እንደታሰበው መስራቱን፣ የናሳ ጭነት ጭነት እና የጠፈር ተጓዦችን በደህና ወደ ጨረቃ እና ከዚያም በላይ ማስጀመር ነው።
የዘመነው RS-25 ሞተር እንደ አፍንጫ፣ ሃይድሮሊክ አንቀሳቃሾች፣ ተጣጣፊ ቱቦዎች እና ቱርቦፑምፕስ ያሉ አዳዲስ ክፍሎችን ያሳያል። ሙከራው የሚካሄደው ከ80% እስከ 113% ባለው የሃይል ደረጃ ሲሆን አላማውም አስተማማኝ የደህንነት ህዳጎችን መፍጠር ነው። አዲሶቹ RS-25 ሞተሮች እስከ 111% ሃይል ሊደርሱ ይችላሉ፣ ከተሻሻለው የጠፈር መንኮራኩር ዋና ሞተሮች ጋር በመጀመሪያዎቹ የአርጤምስ ተልእኮዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋሉት እስከ 109% ሃይል ማግኘት ይችላሉ።
ፈተናዎቹ ሲጠናቀቁ ናሳ ከኤስኤልኤስ ሞተሮች መሪ ተቋራጭ ኤሮጄት ሮኬትዲይን ጋር በመተባበር የተሻሻለውን ዲዛይን የሚያሳዩ 24 አዳዲስ RS-25 ሞተሮችን ያመርታል። እነዚህ ሞተሮች ለ 5 በታቀደው በአርጤምስ 2028 ተልዕኮ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህ ናሳ የRS-25 ኤንጂን ምርትን እንደገና ለማስጀመር በሚፈልግበት ጊዜ አስፈላጊ የሆነ ወሳኝ ምዕራፍ ነው።
ለአርጤምስ ተልእኮዎች በመዘጋጀት ረገድ ያለው እድገት ተስፋ ሰጪ ቢሆንም፣ የኤስኤልኤስ ሮኬት አቅምን በተመለከተ አሳሳቢ ጉዳዮች አሉ። በቅርቡ የወጣ ዘገባ የሮኬቱን ከፍተኛ ወጪ አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን ትክክለኛ ወጪዎችን ግልጽነት እና ለወደፊት መዘግየቶች ምን ሊሆን እንደሚችል ጥያቄ አቅርቧል። NASA ለኤስኤስኤስ ፕሮግራም ያወጣውን ወጪ እንደገና መገምገም ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ጊዝሞዶ