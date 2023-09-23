ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የጨረቃ ሞዛይክ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ዝርዝር ገለጠ

ናሳ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የጨረቃን የደቡብ ዋልታ እይታ በማቅረብ አስደናቂ የጨረቃ ሞዛይክ አጋርቷል። ከጨረቃ የዳሰሳ ኦርቢተር ካሜራ (LROC) እና ShadowCam ምስሎችን በመጠቀም የተፈጠረው ሞዛይክ አስደናቂውን የሻክልተን ክሬተርን ጨምሮ የክልሉን ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል። ይህ ጉድጓድ የበረዶ ክምችቶችን ወይም ሌሎች የቀዘቀዙ ተለዋዋጭዎችን እንደያዘ ስለሚታመን ለሳይንቲስቶች ትልቅ ፍላጎት አለው.
ምስሉ "Moonlight Sonata" የሚል ርዕስ ያለው ሁለቱ ካሜራዎች አብረው የሚሰሩትን ኃይል ያሳያል። LROC የጨረቃን ወለል ዝርዝር ምስሎችን ይይዛል ነገር ግን ጥላ ያደረባቸውን ቦታዎች በቀጥታ የፀሐይ ብርሃን የማያገኙ ፎቶግራፍ ከማንሳት አንፃር ውስንነቶች አሉት። በአንጻሩ ShadowCam ከ LROC በ200 እጥፍ የበለጠ ብርሃን-ተነካካ ነው እና በጣም ዝቅተኛ ብርሃን ባለባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ባህሪያትን በመያዝ የላቀ ነው።
የሁለቱም መሳሪያዎች ምስሎችን በማጣመር ተንታኞች የጨረቃን አቀማመጥ እና የጂኦሎጂካል ገፅታዎች አጠቃላይ ምስላዊ ካርታ መፍጠር ይችላሉ, ይህም ሁለቱንም በጣም ደማቅ እና ጨለማ ቦታዎችን ይሸፍናል. ሞዛይክ በተለይ በሼክልተን ክሬተር ውስጥ የሚገኙትን በቋሚነት ጥላ የሚሸልሙ ቦታዎችን ያደምቃል፣ የውስጥ ወለል እና ግድግዳ ውስብስብ ዝርዝሮችን ይሰጣል፣ ለ ShadowCam ምስል ምስጋና ይግባው። በሌላ በኩል፣ በሞዛይክ ውስጥ ያሉ ፀሀያማ ቦታዎች፣ የእሳተ ገሞራውን ጠርዝ እና ጎኖቹን ጨምሮ፣ በ LROC የተሰበሰቡ ምስሎች ውጤቶች ናቸው።
የሻክልተን ክሬተር በ2025 ለናሳ የአርጤምስ III ተልእኮ ሊያርፍ ከሚችል ቦታ አንዱ ሊሆን ይችላል ተብሎ ስለሚገመት ተጨማሪ ጠቀሜታ አለው።
በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ የተከናወነው የህንድ ቻንድራያን-3 በቅርቡ በተሳካ ሁኔታ ማረፉ የዚህን የተለየ የጨረቃ ክልል ፍላጎት እና አሰሳ የበለጠ ምሳሌ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
- CNET