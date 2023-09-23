የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በዩታ በረሃ ለማረፍ የአስትሮይድ ናሙና ካፕሱል ሊለቅ ነው

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰኘውን ንጥረ ነገር የያዘ ናሙና ካፕሱል ሊለቅ ነው፣ይህም በዩታ በረሃ ላይ ያርፋል። መነሻ፣ ስፔክተራል ትርጓሜ፣ ሪሶርስ መለያ እና ደህንነት–Regolith Explorer (OSIRIS-REx) በመባል የሚታወቀው የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. በ2020 ከቤንኑ ወለል ላይ የድንጋይ እና አቧራ ናሙና ሰበሰበ። ምድርን በማለፍ በሚበርበት ጊዜ መንኮራኩሩ የናሙናውን ካፕሱል ወደ ላይ ይወርዳል። መሬቱ.
አስትሮይድ ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የቆዩ የስርዓታችን የመጀመሪያ ቀናት ቅሪቶች ናቸው። የፀሐይ ስርዓታችንን ታሪክ በመጠበቅ እና ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ፍንጭ ሊይዙ የሚችሉ የጊዜ ካፕሱሎች ሆነው ያገለግላሉ። እንደ ቤንኑ ካሉ አስትሮይድ ናሙናዎችን በቀጥታ በማጥናት ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ላለው ህይወት ወሳኝ የሆኑትን እንደ ውሃ እና ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ያሉ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች መምጣት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ቤንኑ በሚቀጥሉት 300 ዓመታት ውስጥ ከመሬት ጋር የመጋጨት እድሉ አነስተኛ ሊሆን የሚችል አደገኛ አስትሮይድ ተደርጎ ይወሰዳል። በተሰበሰበው ናሙና አማካኝነት አጻጻፉን መረዳቱ ውጤታማ የመከላከያ ስልቶችን ለማዘጋጀት ይረዳል. በተጨማሪም፣ ከጠፈር በቀጥታ የተመለሱ ናሙናዎች ሜትሮይት ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገባ ሊጠፉ የሚችሉ ስስ ባህሪያትን ይይዛሉ።
በቀጥታ የተመለሱ ናሙናዎች የርቀት ምልከታዎች ሙሉ በሙሉ ሊፈቱት የማይችሉትን ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን ሊመልሱ ይችላሉ። የቤንኑ ናሙና ስለ ምንጩ እና ስለ ጂኦሎጂካል አውድ ግልጽ የሆነ ግንዛቤን ይሰጣል፣ እሱም ብዙውን ጊዜ በምድር ላይ በሚገኙ ሜትሮይትስ የማይታወቅ። በተጨማሪም በካርቦን የበለጸገው የቤንኑ ኬሚስትሪ ከባዮሎጂ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ናሙናው ያለበትን ሁኔታ ለመጠበቅ በናሳ የጆንሰን የጠፈር ማእከል በሂዩስተን ውስጥ በልዩ ህክምና ላብራቶሪ ውስጥ ይከማቻል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች እነዚህን ናሙናዎች ለምርምር ዓላማዎች ያገኛሉ። NASA የ OSIRIS-REx ናሙና ካፕሱል ማረፊያ በኦፊሴላዊው የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል።
ምንጭ፡ Singh Rahul Sunilkumar – [ምንጭ ያለ URL]
ትርጓሜዎች
- OSIRIS-REx፡ መነሻዎች፣ ስፔክትራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ እና ደህንነት–Regolith Explorer የጠፈር መንኮራኩር።
– ቤኑ፡- አስትሮይድ ከሥርዓተ-ሥርዓታችን መጀመሪያ ጀምሮ የሰማይ ተረፈ ነው ተብሎ ይታመናል።
- ናሙና ካፕሱል፡- ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰቡትን ናሙናዎች የሚይዝ መያዣ።
– የዩታ በረሃ፡ የናሙና ካፕሱል ማረፊያ መድረሻ።
- የካርቦን ኬሚስትሪ፡ የካርቦን ውህዶች ኬሚካላዊ ባህሪያት እና ግብረመልሶች ጥናት።
- Curation Lab: ውድ የሆኑ ናሙናዎችን ለመጠበቅ እና ለማጥናት ልዩ ላብራቶሪ.
ምንጮች:
- ሲንግ ራህል ሱኒልኩማር - [ያለ URL ምንጭ]