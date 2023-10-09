የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ በፀሃይ ፍሊቢ ላይ አዲስ የፍጥነት መዝገብ አዘጋጀ

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ በሰአት 635,266 ኪሎ ሜትር የፈጣን ፍጥነት አስመዝግቧል። ይህ ምዕራፍ የተደረሰው የጠፈር መንኮራኩሩ በፀሐይ ዙርያ 17ኛው ዙር በነበረበት ወቅት ነው። ከዚህ ቀደም በሰአት 586,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ማስመዝገብ የተመዘገበው በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በተካሄደው 10ኛው የፀሀይ በረራ ወቅት ነው።
ከአስደናቂው ፍጥነት በተጨማሪ ፓርከር ሶላር ፕሮቢ ከኮከቡ ወለል 7.26 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመምጣት ለፀሃይ ቅርብ የሆነ ሪከርድ ላይ ደርሷል። ይህ ከቀድሞው ሪከርድ በልጦ ስለ ውጫዊው ዘውድ፣ የፀሃይ ውጫዊ ክፍል ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል።
እ.ኤ.አ. በ 2018 የተጀመረው የፓርከር ሶላር ፕሮብሌም ዋና ዓላማ የኮርኔል ማሞቂያን ምስጢር መመርመር ነው። ሳይንቲስቶች ኮሮና ከሱ በታች ካሉት ንብርብሮች የበለጠ ለምን እንደሚሞቅ ሳይንቲስቶች ግራ ሲጋቡ ቆይተዋል። እ.ኤ.አ. በ24 በፀሐይ ዙሪያ 2025 loopsን በማጠናቀቅ፣ ፍተሻው በዚህ ክስተት ላይ ብርሃን ለማብራት አላማ አለው።
ከተልዕኮው ጉልህ ገጽታዎች አንዱ የጠፈር መንኮራኩሩ ከኮሮና ውስጥ ቀጥተኛ ምልከታ የማድረግ ችሎታ ነው። ይህም ሳይንቲስቶች የፀሐይን ከባቢ አየር በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ እና በፀሀይ ንፋስ ላይ ግንዛቤን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ይህም የፀሐይ ቁስ በሰዓት በአንድ ሚሊዮን ማይል ፍጥነት ከፀሃይ የሚወጣውን የማያቋርጥ ፍሰት ነው።
የፓርከር ሶላር ፕሮብ ምልከታዎች በነዚህ ሁነቶች ወቅት የሚፈጠሩትን ሃይለኛ ቅንጣቶች በማጥናት የፀሐይ ፍንዳታ በጠፈር ተጓዦች እና በህዋ ቴክኖሎጂ ላይ አደጋን እንዴት እንደሚፈጥር ለመገንዘብ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።
በፀሐይ አቅራቢያ ከሚገኙት አስከፊ ሁኔታዎች እራሱን ለመከላከል, ፍተሻው 4.5 ኢንች ውፍረት ያለው የካርበን-ውህድ መከላከያ አለው. ይህ ጋሻ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በክፍል ሙቀት ውስጥ ያስቀምጣል. በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ያሉ ሌሎች ወሳኝ ስርዓቶች የፀሐይ ድርድር ማቀዝቀዣ ዘዴ እና የስህተት አስተዳደር ስርዓቶችን ያካትታሉ።
የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ የፀሐይን ሚስጥሮች እና በፕላኔታችን እና በህዋ ምርምር ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ለመግለጥ ያለመ ወሳኝ ተልእኮ ነው። ሳይንቲስቶች ስለ ኮሮና፣ የፀሐይ ንፋስ እና የፀሐይ ፍንዳታ ጠቃሚ መረጃዎችን በመሰብሰብ የኅዋ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን የመረዳት እና የመተንበይ ችሎታችንን ለማሻሻል ተስፋ ያደርጋሉ።
ትርጓሜዎች
- ኮሮና ከታች ካሉት ንብርብሮች የበለጠ ሞቃት የሆነው የፀሐይ ከባቢ አየር ውጫዊ ሽፋን.
- የፀሐይ ንፋስ; በሰዓት በአንድ ሚሊዮን ማይል ፍጥነት ከፀሐይ የሚወጣው የፀሐይ ብርሃን የማያቋርጥ ፍሰት።
ምንጮች:
- ሳይንስ ቀጥተኛ
- Space.com