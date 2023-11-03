አዲስ የተገኘ የኤክሶፕላኔት ስርዓት ይፋ ሆነ፡ ኬፕለር-385 በፕላኔታዊ ስርዓቶች ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።

እጅግ አስደናቂ በሆነ ግኝት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኬፕለር-385 በመባል የሚታወቀውን አስደናቂ የኤክሶፕላኔት ሥርዓት ይፋ አድርገዋል። ሳይንቲስቶች ከናሳ ጡረታ የወጣው የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን በመጠቀም ፀሐይን የሚመስል ኮከብ የሚዞሩ ሰባት ፕላኔቶች ለይተው አውቀዋል፣ እያንዳንዳቸው ከመሬት የሚበልጡ ነገር ግን ከኔፕቱን ያነሱ ናቸው።
ይህ አዲስ በመጋረጃ በማይከደን የፕላኔቶች ስርዓት እጅግ በጣም አነስተኛ በመሆኑ የተመራማሪዎችን ቀልብ ስቧል። የኬፕለር-385 ስርዓት ከስድስት በላይ የፕላኔቶች እጩዎችን እንደያዙ ከሚታወቁት ጥቂት የፕላኔቶች ስርዓቶች አንዱ ነው, ይህም ለቀጣይ ፍለጋ እና ትንተና ልዩ እድል ይሰጣል.
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዚህን ማራኪ ስርዓት ባህሪያት በጥልቀት ሲመረምሩ, ማዕከላዊው ኮከብ በ 10% የሚበልጥ እና 5% ሞቃት ቢሆንም, ከፀሀያችን ጋር በሚያስደንቅ ሁኔታ ይመሳሰላል. ይህ መገለጥ በእነዚህ የሰማይ አካላት መካከል ያለውን ተመሳሳይነት እና ልዩነት በጥልቀት ለመረዳት መንገድ ይከፍታል።
በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ የተገኙት የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ፕላኔቶች ከምድር ጋር ይመሳሰላሉ ፣ ምንም እንኳን ትንሽ ትልቅ እና ቀጭን ከባቢ አየር ሊይዙ ይችላሉ። ወደ ፕላኔቶች አሰላለፍ ስንገባ፣ የተቀሩት አምስት ፕላኔቶች የምድርን መጠን ይሸፍናሉ፣ ራዲየስ በግምት በእጥፍ ይበልጣል። እነዚህ ብሄሞት በወፍራም ከባቢ አየር ውስጥ ሊዋጡ ይችላሉ፣ ወደፊት በሚስዮን ለመፈተሽ ይጠብቃሉ።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ግኝት የመጣው ጥንቃቄ የተሞላበት የመረጃ አሰባሰብ እና ትንተና ውጤት ነው። የናሳ የኬፕለር ተልእኮ ኤክሶፕላኔቶችን በመለየት ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል፣ እና በዚህ የቅርብ ጊዜ መገለጥ፣ ሳይንቲስቶች የእነዚህን ሩቅ ዓለማት ባህሪያት አስደናቂ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተዘጋጅተዋል።
አዲስ የተገለጠው የኬፕለር-385 ስርዓት በኬፕለር ግኝቶች መካከል ልዩ ቦታ ይይዛል. ወደ 4,400 የሚጠጉ የፕላኔቶች እጩዎችን ባቀፈው በቅርቡ በተሻሻለው የኬፕለር ካታሎግ ውስጥ ጎልቶ ይታያል፣ ይህም አስደናቂ ከ 700 በላይ የፕላኔት ስርዓቶች ስብስብን ያካትታል። ይህ አጠቃላይ ካታሎግ ኬፕለር ስለ ኮስሞስ ያለንን እውቀት ለማስፋት ላደረገው ከፍተኛ አስተዋፅዖ ምስክር ነው።
በኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ ግዙፍ ስኬቶች ላይ ስናሰላስል፣ የመረጃው ዘላቂ ተጽእኖን መለየት በጣም አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ምልከታዎች በ 2013 አቁመው ሊሆን ይችላል, እና የተራዘመው ተልዕኮ K2 በ 2018 ተጠናቅቋል, ነገር ግን የኬፕለር ውርስ ይቀጥላል. በተልዕኮው ወቅት የተሰበሰበው መረጃ ስለ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ አዳዲስ ግኝቶችን ይፋ ማድረጉን ቀጥሏል፣ ይህም በኅዋ ስፋት ውስጥ ያለን ቦታ ያለንን ግንዛቤ ለዘላለም ይለውጣል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ የፀሐይን መሰል ኮከብ ምን ያህል ፕላኔቶች እየዞሩ ነው?
በኬፕለር-385 ሥርዓት ውስጥ ፀሐይ የሚመስለውን ኮከብ የሚዞሩ ሰባት ፕላኔቶች አሉ።
2. በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ ያለው የከዋክብት መጠን ከኛ ፀሐይ ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ነው?
በኬፕለር-385 ስርአት መሃል ያለው ኮከብ በ10% የሚበልጥ እና ከፀሀያችን 5% የበለጠ ሞቃት ነው።
3. በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ የፕላኔቶች ባህሪያት ምንድ ናቸው?
በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ ያሉት ሁለቱ ውስጣዊ ፕላኔቶች ከምድር ትንሽ የሚበልጡ እና ምናልባትም ቀጭን ከባቢ አየር ካለው ድንጋይ የተውጣጡ ናቸው። የተቀሩት አምስት ፕላኔቶች ትልልቅ ናቸው፣ ራዲየስ ያላቸው በግምት ከምድር ሁለት እጥፍ የሚበልጥ እና ወፍራም ከባቢ አየር ሊኖራቸው ይችላል።
4. በኬፕለር ካታሎግ ውስጥ ስንት የፕላኔቶች እጩዎች ተካትተዋል?
የኬፕለር ካታሎግ ወደ 4,400 የሚጠጉ የፕላኔቶች እጩዎችን ያካትታል።
5. የኬፕለር ተልዕኮ አስፈላጊነት ምንድን ነው?
የኬፕለር ተልእኮ አብዛኛዎቹን የታወቁ ኤክሶፕላኔቶች እንዲገኙ፣ ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች ያለንን እውቀት በማስፋት እና ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ እንዲጨምር አድርጓል። [ምንጭ፡ ናሳ (https://www.nasa.gov/kepler)]