ለጥልቅ የጠፈር ግንኙነት አዲስ የናሳ የሙከራ ምልክቶች ወደፊት ዘልለዋል።

እጅግ አስደናቂ በሆነ ስኬት፣ ናሳ የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (DSOC) ሲስተምን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል፣ የሌዘር ሲግናል በመጠቀም ከሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ጋር ወደ ሚስጥራዊ የብረት አስትሮይድ በሚወስደው ጉዞ ላይ። በሬዲዮ ሞገዶች ላይ ከሚደገፉት ባህላዊ የመገናኛ ዘዴዎች በተለየ የ DSOC ስርዓት መረጃን በህዋ ላይ ሰፊ ርቀት ለማስተላለፍ የሌዘር ብርሃንን ኃይል ይጠቀማል።
በህዳር 14 የተደረገው ሙከራ ከመሬት 10 ሚሊየን ማይል (16 ሚሊየን ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ በምትገኘው Psyche የጠፈር መንኮራኩር ላይ ካለ መሳሪያ ላይ የሌዘር ሲግናል መተኮስን ያካትታል። ምልክቱ በደቡባዊ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) በመሬት ጣብያዎች ተቀብሏል፣ ይህም ለ DSOC ስርዓት የመጀመሪያ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
ናሳ የሌዘር ብርሃንን ኃይል በመጠቀም የጠለቀ የጠፈር ግንኙነትን ለመለወጥ እና የውሂብ ማስተላለፊያ ፍጥነትን በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር ያለመ ነው። ከሬዲዮ ሞገዶች ጋር ሲነጻጸር የሌዘር ብርሃን አጭር የሞገድ ርዝመቶች ስላለው በአንድ ክፍለ ጊዜ ከ 10 እስከ 100 ጊዜ ተጨማሪ መረጃን ለማስተላለፍ ያስችላል. ይህ ግኝት ወደፊት ለጨረቃ፣ ለማርስ እና ከዚያም በላይ ለሚደረጉ ተልእኮዎች ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
የሌዘር ግንኙነት በመሬት ምህዋር ውስጥ እና ለጨረቃ በሚስዮን ጊዜ የተሞከረ ቢሆንም፣ የ DSOC ስርዓት እስካሁን በጣም ፈታኝ እና የሩቅ ፈተናን ይወክላል። የተሳካው ሙከራ NASA የወደፊቱን ጠፈርተኞች ከመሬት ቁጥጥር ጋር በሌዘር ብርሃን ላይ እንዲመኩ ለማስቻል አንድ እርምጃ ቀረብ አድርጎታል።
የሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ወደ ስም አስትሮይድ ጉዞውን ሲቀጥል መሐንዲሶች የ DSOCን ስርዓት ማጣራት እና መፈተሽ ይቀጥላሉ ። እ.ኤ.አ.
በየጥ:
ጥ፡ የ DSOC ስርዓት ምንድን ነው?
መ፡ የ DSOC ሲስተም የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ሲስተም ሲሆን በራዲዮ ሞገዶች ምትክ የሌዘር ብርሃንን በህዋ ውስጥ ለረጅም ርቀት ግንኙነት ይጠቀማል።
ጥ: የሌዘር ግንኙነት ከባህላዊ የሬዲዮ ግንኙነት እንዴት ይለያል?
መ፡ የሌዘር ግንኙነት አጭር የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን ይጠቀማል፣ ይህም ከሬዲዮ ሞገዶች ጋር ሲነጻጸር በጣም ፈጣን የመረጃ ስርጭት እንዲኖር ያስችላል።
ጥ: - በህዋ ውስጥ የሌዘር ግንኙነት ምን ጥቅሞች አሉት?
መ፡ የሌዘር ግንኙነት በአንድ ክፍለ ጊዜ የሚተላለፈውን የመረጃ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር፣ የጠለቀ የጠፈር ግንኙነትን መለወጥ እና ለወደፊት ተልእኮዎች ፈጣን የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ያስችላል።
ጥ፡ የ DSOC ስርዓት የተሳካ ፈተና የወደፊት ተልእኮዎችን እንዴት ይጎዳል?
መ፡ የተሳካው ሙከራ ናሳን ወደ ጨረቃ፣ ማርስ እና ሌሎች መዳረሻዎች ለሚደረጉ ተልዕኮዎች የሌዘር ግንኙነትን የበለጠ እንዲጠቀም ያደርገዋል።