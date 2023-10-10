የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ፡ ጠቃሚ የሆነ አስትሮይድን ማሰስ

ናሳ በጥቅምት 12 ሊጀመር ለታቀደው ያልተለመደ ተልዕኮ በዝግጅት ላይ ነው። ተልእኮው የሚያጠነጥነው በPsyche Spacecraft ዙሪያ ሲሆን ይህም የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን በመጠቀም ወደ አስትሮይድ ይጓዛል። ይህ የፈጠራ ፕሮፑልሽን ሲስተም የፀሐይ ኃይልን በመጠቀም የተሞሉ ቅንጣቶችን በማመንጨት የጠፈር መንኮራኩሩን ወደ ፊት ያንቀሳቅሳል።
ይህን ተልዕኮ በእውነት አስደናቂ የሚያደርገው ኢላማው ራሱ ነው - ከ10,000 ኳድሪሊየን የአሜሪካ ዶላር በላይ ዋጋ ያለው አስትሮይድ ነው። ይህንን በእይታ ለማስቀመጥ፣ በምድር ላይ ካሉት ወርቅ ጠቅላላ ዋጋ ይበልጣል። ተልእኮው በፍሎሪዳ ከሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል በ SpaceX Falcon Heavy Rocket ላይ በመሳፈር ሊጀምር ነው።
የሳይኪ ተልዕኮ ዋና አላማ ስለ አስትሮይድ አጠቃላይ ጥናት ማካሄድ ነው። ይህ ጥናት ስለ ፕላኔታችን ቀደምት አፈጣጠር እና ስለ ፕላኔቶች ኮሮች ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ሳይንቲስቶች የአስትሮይድን ገጽታ በመለየት ባህሪያቱን በመመርመር ስለ አጻጻፉ እና አመጣጡ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ይህ ተልእኮ ከሳይንሳዊ ጠቀሜታው በተጨማሪ በአለም ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል። ከዚህ የሰማይ አካል ጋር የተቆራኘው ግዙፍ እሴት ወደፊት ለሚፈጠር የሀብት ብዝበዛ እድል ይሰጣል።
የሳይኪ ተልዕኮ በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚመራ እና የናሳ የግኝት ፕሮግራም አካል ነው። ናሳ ሁሉም ነገር በሥርዓት መሆኑን በማረጋገጥ ጅምር ላይ በጥንቃቄ ተዘጋጅቷል። ከተሳካ፣ ይህ ወሳኝ ተልእኮ ስለ አስትሮይድ ያለንን ግንዛቤ እና እምቅ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
ምንጮች:
ናሳ
አሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ