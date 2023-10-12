የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ፡- አስትሮይድን ከብረት ኮር ጋር ማሰስ

አርብ ኦክቶበር 13 ይጀምራል የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ በብረት የበለጸገ ኮር ያለውን አስትሮይድ 16 ሳይቺን ለመመርመር ያለመ ነው። መንኮራኩሯ በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት የሚነሳ ሲሆን በ2029 ወደ አስትሮይድ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
Asteroid 16 Psyche በጥንቷ ግሪክ ልዕልት ስም የተሰየመ ግዙፍ ኤም-አይነት አስትሮይድ ነው በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር። ከ230 ኪ.ሜ በላይ ያለው ሲሆን እንደ ብረት እና ኮባልት ያሉ ብረቶች አሉት። የተልእኮው ግብ የ16 ሳይኪ አመጣጥ እና ከፕላኔቷ የብረት እምብርት ጋር ተመሳሳይ መሆን አለመሆኑን ማወቅ ነው።
አስትሮይድን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመድረስ፣ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩሮች መጠነኛ ግፊትን የሚያመርት ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ያለማቋረጥ መስራት የሚችል የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን ይጠቀማል። ይህ ቴክኖሎጂ የጠፈር መንኮራኩሮቹ የፀሐይ ፓነሎች የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት በቂ የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። ሌላዋ የናሳ ተልእኮ ሉሲም ይህን አይነት መገፋፋት ትጠቀማለች።
የሳይኪ ተልእኮ ዓላማው ሁለት ዋና ዓላማዎችን ለማሳካት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ, የተጋለጠ የፕላኔቶች እምብርት በማጥናት የፕላኔቶችን አፈጣጠር ሂደት ለመመርመር ይፈልጋል. የጠፈር መንኮራኩሩ የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን የያዘ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የአስትሮይድን ገጽ ለመቅረጽ ምስልን የሚያሳዩ፣ የውስጣዊ አወቃቀሩን ለማወቅ የሚያስችል የስበት ሙከራ እና የማዕድን ይዘቱን የሚመረምር ስፔክትሮሜትርን ጨምሮ።
በተጨማሪም፣ ተልዕኮው በ16 Psyche ላይ ብረቶችን ማውጣት ይቻል እንደሆነ ለማረጋገጥ ያለመ ነው። የአስትሮይድ ብረት የበለፀገ ተፈጥሮን ከግምት ውስጥ በማስገባት ፎርብስ “ኳድሪሊየን-ዶላር አስትሮይድ” ሲል ጠርቶታል። አስትሮይድን መጎብኘት ሳይንቲስቶች አሁን ያሉትን የፕላኔቶች አፈጣጠር ሞዴሎችን እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል።
ከተሳካ፣ የሳይኪ ተልዕኮ ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ እንዲመረምሩ እና እንዲጠናከሩ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። የጠፈር መንኮራኩሩ በአስትሮይድ ላይ ያለውን የቀረውን መግነጢሳዊ መስክ ለማየት ይሞክራል፣ ይህ ደግሞ ውስጡ በአንድ ወቅት ቀልጦ እና ልዩነት እንደነበረው ያሳያል።
ወደዚህች ትንሽ ነገር የሚደረገው ጉዞ ፈታኝ ቢሆንም፣ ተልእኮው ጉልህ የሆኑ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ለማምጣት እና በህዋ ውስጥ ጠቃሚ የሆኑ ብረቶችን የማውጣት እድልን የመክፈት አቅም አለው።
ምንጭ፡ የዋናው መጣጥፍ ይዘት በቀረበው መረጃ መሰረት ተስተካክሎ ሙሉ በሙሉ ተጽፏል። በመጀመሪያው መጣጥፍ ውስጥ ምንም ልዩ ምንጮች አልተጠቀሱም።