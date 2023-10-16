የስነ ልቦና ተልእኮ፡- አስትሮይድን ከብረት ኮር ጋር ማሰስ

የሳይኪ ተልዕኮ 16 ሳይኪ የተባለ አስትሮይድን ለማሰስ የናሳ ቬንቸር ነው። ይህ ልዩ አስትሮይድ ከፕላኔቷ የብረት እምብርት ጋር ተመሳሳይነት ስላለው ለሳይንቲስቶች ትልቅ ፍላጎት አለው, ምናልባትም የምድር እምብርት. ተልዕኮው የአስትሮይድን አደረጃጀት እና አደረጃጀት ለማጥናት እንዲሁም ጠቃሚ ብረቶችን የማውጣት አዋጭነት ለመወሰን ያለመ ነው።
ፕላኔቶች የሚፈጠሩት አከሬሽን በሚባለው ሂደት ሲሆን ትናንሽ ቁሶች በስበት መስህብ እና በመጋጨት በጅምላ ይከማቻሉ። አብዛኛው የፕላኔቷ ብዛት የሚገኘው በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ነው። በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ወቅት በወጣት ዓለማት መካከል አስከፊ ግጭቶች ይከሰታሉ ይህም ለአንዳንድ ፕላኔቶች ጥፋት ይዳርጋል። 16 ሳይኪ የእንደዚህ አይነት "የተደናቀፈ" ፕላኔት ምሳሌ ሊሆን ይችላል።
አሁን ባለው ማስረጃ መሰረት፣ 16 ሳይቼ ልዩነት የሚባል ሂደት ውስጥ ያለፉ ይመስላል፣ ከበድ ያሉ ነገሮች ወደ ኮር ውስጥ ይሰምጣሉ እና ቀላል ቁሶች ወደ ላይ ይወጣሉ። ነገር ግን፣ ከሌላው ወጣት አለም ጋር አስከፊ ተፅዕኖ አሳድሯል፣ ውጫዊ ንብርቦቹን በማጥፋት እና ቀሪው ጥቅጥቅ ባለ ብረት የበለፀገ ኮር ተጋልጧል።
የሳይኪ ተልዕኮ የተለያዩ የአስትሮይድ አፈጣጠር ሞዴሎችን ለመለየት ያለመ ነው። ሳይንቲስቶች 16 ሳይኪን በመጎብኘት አሁን ያለውን የፕላኔቶች አፈጣጠር ንድፈ ሐሳቦችን ለመፈተሽ እና በምድር ላይ በቀጥታ ሊታይ በማይችለው የፕላኔቶች ኮር አወቃቀር ላይ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
መንኮራኩሩ የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን የተገጠመለት ሲሆን ከእነዚህም መካከል የአስትሮይድን ገጽ ለመቅረጽ የምስል ማሳያ፣ የውስጥ አወቃቀሩን ለማወቅ የሚያስችል የስበት ሙከራ እና የማዕድን ይዘቱን የሚመረምር ስፔክትሮሜትር ይገኙበታል። አንድ ልዩ መሣሪያ፣ ማግኔቶሜትር፣ ማንኛውንም ቀሪ መግነጢሳዊ መስክ ለመለየት የተነደፈ ነው፣ ይህም የአስትሮይድ የቀለጠውን ያለፈ እና ልዩነቱን ያሳያል።
ተልእኮው በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ለመተንተን በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃን ይሰጣል እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤያችን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ፎርብስ 16 ሳይኪን “ኳድሪሊየን-ዶላር አስትሮይድ” ብሎ እንደሰየመው ለወደፊት የማዕድን ፍለጋዎችም አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ምንጭ፡ ውይይቱ
ትርጓሜዎች
- ማደግ፡- እንደ ፕላኔቶች ያሉ ትላልቅ አካላትን ለመመስረት የትንሽ ቅንጣቶች ሂደት ቀስ በቀስ አንድ ላይ ተጣብቀዋል።
- የፕላኔቶች ልዩነት፡ የፕላኔቷን ውስጣዊ ንጥረ ነገሮች በመጠን ላይ በመመስረት ወደ ተለያዩ ንብርብሮች መለየት።
- ኳድሪሊዮን: አንድ ቁጥር አንድ ሺህ ሚሊዮን ጋር እኩል ነው.