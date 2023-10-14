የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብረት-ሀብታም አስትሮይድ ጉዞ ጀመረ

የናሳ ሳይቼ መንኮራኩር በብረት የበለጸገውን ተመሳሳይ ስም ያለው አስትሮይድ ለመቃኘት ጉዞ ጀምሯል። በፍሎሪዳ ከሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ የተወነጨፈው ይህ ተልዕኮ በዋነኛነት ከብረታ ብረት የተሰራውን አስትሮይድ ለማጥናት በዓይነቱ የመጀመሪያ ነው።
የምድርን የስበት ኃይል ካመለጡ በኋላ፣ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር ወደ አስትሮይድ የሚያደርገውን የስድስት ዓመት ጉዞ ለማጠናቀቅ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን ይጠቀማል። ወደ 2029 ቢሊዮን ማይል ርቀት የሚሸፍነው በ2.2 መድረሻው ላይ ለመድረስ ታቅዷል። መንኮራኩሩ እንደደረሰ 26 ወራትን በአስትሮይድ በመዞር፣ ምስሎችን በመቅረጽ፣ በገፀ ምድር ላይ ያለውን ካርታ በመገልበጥ እና ውህደቱን ለማወቅ ወሳኝ መረጃዎችን በመሰብሰብ ያሳልፋል።
አስትሮይድ ሳይክ በዓለት ፕላኔቶች መፈጠር ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወተው በብረት የበለጸገው የፕላኔቷሲማል ኮር ቀሪ እንደሆነ ይታመናል። በግምት 173 ማይል ስፋት ያለው፣ በፀሀይ ስርአት ምስረታ መጀመሪያ ደረጃዎች ላይ በርካታ ከፍተኛ ተጽእኖ ያላቸውን ግጭቶች አጋጥሞት ሊሆን ይችላል፣ ይህም ውጫዊውን የድንጋይ ንጣፍ ጠራርጎ እንዲወጣ አድርጓል። ሳይኪን ማጥናት የምድርን እምብርት እና የሌሎች ምድራዊ ፕላኔቶች እምብርት እድገት ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ይህ ተልዕኮ በአስትሮይድ ከፍተኛ የብረት ይዘት ምክንያት ትልቅ ጠቀሜታ አለው. ሳይኪዎችን በማጥናት የተገኙት ግኝቶች ስለ ፕላኔት አፈጣጠር እና ስለ ፕላኔቶች ኮሮች ስብጥር ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድጉ ሳይንቲስቶች ተስፋ ያደርጋሉ።
Psyche የጠፈር መንኮራኩር የመግነጢሳዊ መስክን አሻራዎች ለመለየት፣የአስትሮይድ ኬሚካላዊ ስብጥርን ለመተንተን እና የገጽታውን ገፅታዎች እና የማዕድን ሜካፕ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የተነደፉ መሳሪያዎች አሉት። እንዲሁም የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (DSOC) ሙከራን ያካሂዳል፣ ይህም በህዋ ውስጥ የጨረር ወይም የሌዘር ግንኙነት ችሎታዎችን ይገመግማል፣ ይህም ለወደፊቱ የናሳ ተልእኮዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
በተልዕኮው ሁሉ፣ የጠፈር መንኮራኩሩን ቦታ በቅጽበት መከታተል በNASA's Eyes on the Solar System በነጻ ዌብ ላይ የተመሰረተ 3D ምስላዊ መሳሪያ በመጠቀም ማግኘት ይቻላል።
ይህ ተልእኮ ስለ ዓለታማ አካላት አመጣጥ እና ስለ ፕላኔታችን አፈጣጠር ለመማር ጠቃሚ እድሎችን በመስጠት በስርአተ-ፀሀይ ጥናት ሂደት ውስጥ አንድ ወሳኝ እርምጃን ይወክላል።
ምንጮች:
- ናሳ - የስነ-አእምሮ ተልዕኮ፡ https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/overview/index.html