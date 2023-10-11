ጉዞ ወደ 16 ሳይኪ፡ ናሳ ልዩ የሆነ አስትሮይድን የማጥናት ታላቅ ተልዕኮ

ናሳ በ2.2 ነጥብ 16 ቢሊየን ማይል ርቀት ላይ 16 ሳይቼ ወደተባለው አስትሮይድ የጠፈር መንኮራኩር መላክን የሚያካትት ሳይቼ የተሰኘውን አስደሳች የጠፈር ተልዕኮ ጀምሯል። ከተራ የጠፈር ዐለቶች በተለየ፣ 16 ሳይኪ ከዘመናት በፊት የውጨኛውን ንብርብሩን ያጣች የፕላኔቷ ቀሪ የብረት እምብርት እንደሆነ ይታመናል። ይህ መላምት ትክክል ከሆነ አስትሮይድ XNUMX ሳይኪ እና ፕላኔታችን ብረት እና ኒኬል ያካተቱ ተመሳሳይ የብረት ውህዶች እንዲኖራቸው ስለሚጠበቅ ስለ ምድር እምብርት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አለው።
ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች የተሳሳቱ ቢሆኑም እና ሳይቼ ወደ ሌላ የጠፈር አካል ቢቀየሩም, አሁንም ለበዓል ምክንያት ይሆናል. እንደውም በቡድኑ የቀረበው ሁለተኛው አማራጭ 16 ሳይኪ ከፀሃይ አቅራቢያ በመጡ ነገሮች የተሰራ እና የኦክስጅን አተሞች ከብረት አተሞች ጋር የተቆራረጡበት እና የብረት ቅርጹን በመተው የትራንስፎርሜሽን ሂደት ተካሂደዋል. የዚህ ዓይነቱ ቁሳቁስ በፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ለረጅም ጊዜ ሲተነተን ቆይቷል ነገር ግን ከአሁን በፊት በፀሐይ ስርዓት ውስጥ አልተገኘም.
በኦክቶበር 12 በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ ሊወነጨፈው የታቀደው የሳይኪ ተልዕኮ ይህንን ትኩረት የሚስብ አስትሮይድ ለመዳሰስ እና ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ያለንን ግንዛቤ እንደገና ለመፃፍ ነው። የዚህ ተልእኮ አንዱ ጉልህ ገጽታ የኤሌትሪክ ኃይልን በመጠቀም የ xenon ጋዝን ionize የሚያደርግ የ Hall Effect thrusters አጠቃቀም ነው። በዚህ ምክንያት የተከሰቱት ionዎች የኤሌክትሪክ መስክ በመፍጠር መንኮራኩሯን በሚያስደንቅ ፍጥነት በ15 ኪሎ ሜትር በሰከንድ እየገፋች ነው።
ከተነሳው በኋላ፣ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በሆል ኢፌክት ግፊቶች በመታገዝ ወደ 16 Psyche ጉዞውን ይጀምራል። ወደ ማርስ አካባቢ እንደደረሰ፣ ወደ አስትሮይድ ለመድረስ አስፈላጊውን ፍጥነት ለማግኘት የስበት ወንጭፍ ማንሻን ይጠቀማል። መንኮራኩሩ እንደደረሰ የአስትሮይድን ውህድ እና መግነጢሳዊ መስክ ለማጥናት በርካታ የመለኪያ መሳሪያዎችን ይጠቀማል፣ ይህም ጠቃሚ መረጃዎችን እና የቀደምት የፀሐይ ስርዓት አፈጣጠርን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ ታላቅ ተልዕኮ ስለ አስትሮይድ እና ስለ የሰማይ አካላት አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ይጠበቃል። የሳይኪ ግኝቶች በሥነ ፈለክ ጥናት መስክ ጉልህ የሆነ ምልክት እንደሚተዉ ጥርጥር የለውም፣ ይህም የኮስሚክ ሰፈራችንን እንቆቅልሾች ፍንጭ ይሰጠናል።
ምንጮች:
– የናሳ የሳይኪ ተልዕኮ አጭር መግለጫ
- ናሳ / JPL-ካልቴክ / ASU