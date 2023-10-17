የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ፡ ወደ አስትሮይድ ኮር ጉዞ።

የግሪክ የነፍስ አምላክ የሆነችው ሳይቼ በ1852 ጣሊያናዊው የሥነ ፈለክ ተመራማሪ አኒባል ደ ጋስፓሪስ ላገኘው የሰማይ አካል ስሟን አውጥታለች። ዛሬ፣ እስካሁን ድረስ የተገኘው 16ኛው አስትሮይድ ሳይቼ፣ በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ትልቁ “ኤም-አይነት” አስትሮይድ ሆኖ ጎልቷል። ዲያሜትሩ በግምት 226 ኪ.ሜ., Psyche በዋነኛነት በብረት እና በኒኬል የተዋቀረ ነው, ይህም የምድርን እምብርት ይመስላል.
ስለማይደረስው የምድር የውስጥ ክፍል ፍንጭ ለመሰብሰብ በመፈለግ፣ ናሳ በቅርቡ ከሳይኪ ጋር ለመገናኘት ስድስት አመት የሚፈጀውን 3.6 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጠፈር መንኮራኩር አመጠቀ። እንደ ሳይኪ ያሉ ኤም-አይነት አስትሮይድስ በፀሐይ ሥርዓት የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ የተበላሹ የፕላኔቶች ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል። እነዚህ ሜታሊካዊ ዓለማት የፕላኔቶችን ኮርሞች ለማጥናት እንደ “ተፈጥሯዊ ላቦራቶሪዎች” ሆነው ያገለግላሉ።
ምልከታዎች በሜትሮይትስ እና በሴይስሞሎጂ የተገደቡ በመሆናቸው የወቅቱን ዘዴዎች በመጠቀም የምድርን ዋና ክፍል ማጥናት ፈታኝ ነው። የብረታ ብረት ሚቲዮራይትስ ስለ ሶላር ሲስተም ቀደምት ታሪክ ጨረፍታ ብቻ ይሰጣል፣ ሲዝሞሎጂ ግን ከሴይስሞግራፍ ትክክለኛ መረጃን ይፈልጋል በተለይ በውቅያኖሶች እና በደቡብ ንፍቀ ክበብ። በተጨማሪም፣ የምድር ውጫዊ ሽፋኖች ስለ ዋናው ያለንን ቀጥተኛ እይታ ይገድባሉ።
የናሳ ተልእኮ ወደ ሳይኪ አላማው አስትሮይድን ለመመርመር እና በጊዜ ሂደት ቀስ በቀስ የቀዘቀዘ የተበላሸች ፕላኔት አንድ ጊዜ የቀለጠ እምብርት መሆኑን ለማወቅ ነው። በተጨማሪም፣ ተልእኮው የሳይቼን ገጽ ዕድሜ፣ የኬሚካላዊ ውህደቱን፣ እና ከብረት እና ኒኬል ጋር ቀለል ያሉ ንጥረ ነገሮችን እንደያዘ ለማወቅ ይፈልጋል። ይህ መረጃ ስለ ፕላኔታችን ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ካሜራዎችን፣ ስፔክትሮሜትሮችን እና ማግኔቶሜትሮችን ጨምሮ በተለያዩ መሳሪያዎች የታጠቁት የጠፈር መንኮራኩሩ የሳይኪን ቅርፅ፣ ጅምላ፣ የስበት ኃይል እና የማዕድን ፍለጋ አቅም ላይ መረጃ ይሰበስባል። የሳይንስ ሊቃውንት የተልእኮውን እድገት በጉጉት ይጠባበቃሉ፣ ስለ አስትሮይድ እምብርት እና ስለ ዓለማችን ስላለው ሚስጥሮች የሚያወጣውን የእውቀት ሀብት በመጠበቅ።
ምንጮች:
- "የናሳ ሳይኪ ተልዕኮ ሊጀመር ነው - የፕላኔቶችን ውስጣዊ ምስጢር እንዴት እንደሚገልጥ እነሆ።"
- “አስትሮይዶች ከምን የተሠሩ ናቸው? ወደ ምድር የተመለሰ ናሙና የፀሃይ ስርዓትን የግንባታ ብሎኮች ያሳያል።