የጽናት ሮቨር ቀጣይ መድረሻ፡ የጁራቢ ነጥብ

የ Perseverance rover የኅዳግ ክፍል የመጀመሪያውን ዋና ናሙና ያጠናቀቀ ሲሆን አሁን ቀጣይ መድረሻውን በማርጊን ዘመቻ ለማሰስ በዝግጅት ላይ ነው። ይህ የሚቀጥለው ፌርማታ ማርስ ላይ ከማረፍዎ በፊት በቡድኑ ሳይንቲስቶች በጣም ሲጠበቅ የነበረው “ጁራቢ ነጥብ” የሚባል ቦታ ነው።
ወደ ጁራቢ ፖይንት ከመሄዱ በፊት ሮቨር አሁን ባለው የስራ ቦታ ላይ ምርመራውን እያጠናቀቀ ነው። ከመጀመሪያው የኅዳግ አሃድ መበላሸት መረጃን ከሰበሰበ በኋላ፣ ሮቨሩ አጭር ድራይቭ ወይም “ቡምፕ” በአቅራቢያ ወደሚገኝ የፍላጎት ክልል አከናውኗል። በMastcam-Z ካሜራ የተቀረጹ ምስሎች በዓለቱ ውስጥ አንዳንድ ጠመዝማዛ ባህሪያትን አሳይተዋል፣ እና እንደ ሱፐር ካም ያሉ የርቀት ሳይንስ መሳሪያዎችን በመጠቀም አጭር ምርመራ ስለ ህዳግ ዩኒት ደለል አወቃቀሮች እና የአየር ሁኔታ ታሪክ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ ምርመራ እንደተጠናቀቀ ሮቨሩ በሰሜን ወደ ጁራቢ ፖይንት በግምት 1 ኪሎ ሜትር በመኪና ይጓዛል። የጁራቢ ነጥብን በሳይንሳዊ መልኩ አስደሳች የሚያደርገው "ሶስት-ማገናኛ" - ሶስት የተለያዩ የጂኦሎጂካል ክፍሎች እርስ በርስ የሚገናኙበት ቦታ ነው. እነዚህ ክፍሎች በድንጋይ የበለጸገ አሃድ፣ የላይኛው ደጋፊ ደለል አለት እና የኅዳግ ክፍል ያካትታሉ። በእነዚህ ክፍሎች መካከል ያሉ ግንኙነቶችን በመመርመር ሳይንቲስቶች የዕድሜ ግንኙነታቸውን ለማብራራት እና ቀደም ሲል በተደረገ ሙከራ ያልተሳካውን የድንጋይ ንጣፍ ናሙና ሊያሳዩ እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
በጁራቢ ነጥብ የሶስትዮሽ መጋጠሚያውን ካጠና በኋላ፣ የሮቨር ቀጣዩ እቅድ ወደ ምዕራብ ማቅናት እና ሽቅብ በሚነዳበት ጊዜ በህዳግ ክፍል ላይ ለውጦችን መመዝገብ ነው። የማርጅን ዘመቻ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኔሬትቫ ቫሊስ በመውረድ ይጠናቀቃል። ይህ የወንዝ ቻናል የምዕራባዊውን ደጋፊ ይመገባል፣ እና ሮቨሩ በሰርጡ ግድግዳ ውስጥ የተጋለጠ እንቆቅልሽ የሆነ ብርሃን ያለው የድንጋይ ክፍልን ይመረምራል።
የPerseverance rover መጪ ጉዞ ወደ ጁራቢ ፖይንት እና ከዚያም በላይ ስለ ማርስ ጂኦሎጂ እና ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጠናል፣ ይህም የፕላኔቷን የቀድሞ መኖሪያነት እና የህይወት አቅም እንድንገነዘብ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች: NASA / JPL-ካልቴክ