NASA's Perseverance Rover የማርስ አቧራ ዲያብሎስን በተግባር ያዘ

NASA's Perseverance rover በማርስ ጀዜሮ ክሬተር ምዕራባዊ ዳርቻ ላይ የሚንቀሳቀስ የማርስ አቧራ ሰይጣን አስደናቂ ቪዲዮ ቀርጿል። ቪዲዮው በ 21 ክፈፎች በአራት ሰከንድ ርቀት የተወሰዱ እና 20 ጊዜ የተፋጠነ ሲሆን አቧራው ሰይጣን ከምስራቅ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በ12 ማይል በሰአት (19 ኪ.ሜ. በሰአት) ፍጥነት ሲንቀሳቀስ ያሳያል። ቀረጻው በፕላኔታችን ላይ በአቧራ መልሶ ስርጭት ውስጥ ሚና ስለሚጫወቱ ስለ እነዚህ የከባቢ አየር ክስተቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በማርስ ላይ ያሉ አቧራ ሰይጣኖች በምድር ላይ ካሉ አውሎ ነፋሶች ጋር ሲነፃፀሩ ደካማ እና ትንሽ ናቸው። ሆኖም ግን, እነሱ በማርስ አከባቢ ዙሪያ አቧራ ለማንቀሳቀስ እንደ ዘዴዎች ያገለግላሉ. የሳይንስ ሊቃውንት የማርስን ከባቢ አየር የበለጠ ለመረዳት እና የአየር ሁኔታ ሞዴሎችን ለማሻሻል እነዚህን ክስተቶች ያጠናሉ. በ Perseverance የተቀረፀውን ምስል በመተንተን፣ ሚሲዮን ሳይንቲስቶች አቧራው ዲያብሎስ ከሮቨር 2.5 ማይል (4 ኪሎ ሜትር) ይርቃል፣ በተለይም “ቶሮፋሬ ሪጅ” ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ መሆኑን ወስነዋል። ስፋቱን ወደ 200 ጫማ (60 ሜትር) አካባቢ ገምተዋል።
ምንም እንኳን በካሜራ ፍሬም ውስጥ የሚታየው ሽክርክሪት ሽክርክሪት የታችኛው ክፍል ብቻ ቢሆንም, ሳይንቲስቶች የጥላውን ጥላ በመጠቀም ሙሉውን ቁመት መገመት ችለዋል. ከዚህ ጥላ በመነሳት የአቧራ ዲያቢሎስ ቁመቱ 1.2 ማይል (2 ኪሎ ሜትር) ቁመቱ ቁመታዊ አምድ ከሆነ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ።
አቧራ ሰይጣኖች በማርስ ላይ የተለመዱ ክስተቶች ናቸው, ነገር ግን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ መልካቸው ሊተነብይ አይችልም. እነዚህን ክስተቶች ለመከታተል ፅናት እና ተጓዳኝ ሮቨር ኩሪዮስቲ በመደበኛነት ምስሎችን በጥቁር እና ነጭ በመያዝ ወደ ምድር የተላከውን የመረጃ መጠን ይቀንሳል።
የጽናት ተልእኮ በማርስ ላይ አቧራ ሰይጣኖችን ከማጥናት ያለፈ ነው። የጥንታዊ ተህዋሲያን ህይወት ምልክቶችን ለመፈለግ እና ስለ ፕላኔቷ ጂኦሎጂ እና ያለፈ የአየር ሁኔታ ግንዛቤዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። በተጨማሪም፣ ጽናት የማርስን ሮክ ለመሰብሰብ እና ለመሸጎጥ እና ለወደፊት ወደ ምድር ለመመለስ የመጀመርያው ተልእኮ ይሆናል።
(ምንጭ፡ NASA/JPL-Caltech)
ትርጓሜዎች
- የማርቲክ አቧራ ሰይጣን፡- በማርስ ላይ ያለ አውሎ ንፋስ ወይም አዙሪት፣ በአቧራ እና በአሸዋ ቅንጣቶች የተዋቀረ።
– ጄዜሮ ክሬተር፡ የናሳ ፅናት ሮቨር የሚቃኝበት በማርስ ላይ ያለ ቋጥኝ ነው።
- Navcams፡ ለዳሰሳ ዓላማ ምስሎችን የሚይዙ በPerseverance rover ላይ ያሉ የአሰሳ ካሜራዎች።
- የአቧራ ሰይጣኖች፡ በማርስ ላይ አቧራ የሚያንቀሳቅሱ እና የሚያከፋፍሉ የከባቢ አየር ክስተቶች። በማርስ ላይ ያሉ አቧራ ሰይጣኖች በምድር ላይ ካሉ አውሎ ነፋሶች ጋር ሲነፃፀሩ ደካማ እና ትንሽ ናቸው።
ምንጮች:
የናሳ ጽናት ማርስ ተልዕኮ፡ mars.nasa.gov/mars2020/
ናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ፡ www.jpl.nasa.gov