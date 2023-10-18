የናሳ ፓርከር የሶላር መርማሪ በጣም ፈጣኑ ሰው ሰራሽ ነገር ሆኖ የራሱን ሪከርድ ሰበረ

ናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብሌይ የራሱን ሪከርድ በመስበር እስካሁን ከተመዘገበው ፈጣን ሰው ሰራሽ ነገር ሆኗል። በሴፕቴምበር 27፣ ፍተሻው በፀሀይ ወለል ላይ በቅርበት ሲያልፍ 394,736 ማይል በሰአት (635,266 ኪሜ በሰአት) አስገራሚ ፍጥነት ላይ ደርሷል። ይህ ቀደም ሲል በኖቬምበር 364,660 ከተመዘገበው 586,863 ማይል በሰአት (2021 ኪሜ በሰአት) ይበልጣል። ይህ አስደናቂ ፍጥነት በኦገስት 21 ከቬኑስ በረራ በተደረገ የስበት ኃይል እገዛ ነው።
ከፍጥነት ሪከርዱ በተጨማሪ ፓርከር ሶላር ፕሮብም አዲስ የርቀት ሪከርድን አስመዝግቧል። ምንም አይነት የጠፈር መንኮራኩር ከዚህ በፊት ወደ ፀሀይ ተጠጋግቶ አያውቅም፣ ይህም ለናሳ ትልቅ ምእራፍ ነው።
የቬነስ ፍላይቢስ በምርመራው ተልእኮ ውስጥ የፀሐይን የሚያቃጥል ወለል ለማጥናት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። መርማሪው በቬኑስ በኩል ሲያልፍ ፕላኔቷ የተወሰነውን የፓርከርን ምህዋር ሃይል በመምጠጥ ወደ ፀሀይ እንድትቀርብ ያስችላታል። በ3.83 መገባደጃ ላይ የመርማሪው ቅርብ ወደ ፀሀይ አቀራረብ 6.16 ሚሊዮን ማይል (2024 ሚሊዮን ኪሜ) ርቀት ላይ እንደሚገኝ የሚጠበቀው አንድ ተጨማሪ ፍላይቢ የታቀደ ነው። ፀሀይ.
እ.ኤ.አ. በነሀሴ 2018 የጀመረው የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ተልእኮ የከባቢ አየር ውጨኛ ሽፋን የሆነውን የፀሃይ ዘውድ እንቆቅልሾችን መመርመር ነው። ሳይንቲስቶች ሙቀት በኮሮና ውስጥ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ፣ ፕላዝማ እና ማግኔቲክ ፊልዶች በፀሐይ ላይ እንዴት እንደሚሻሻሉ፣ እና እነዚህ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች እንደ የፀሐይ ንፋስ ላሉ ክስተቶች እንዴት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክቱ በመረዳት፣ ሳይንቲስቶች ስለ ህዋ የአየር ሁኔታ ትንበያቸውን ለማሻሻል አላማ አላቸው።
የፓርከር ሶላር ፕሮቢ የቅርብ ጊዜ ስኬቶች ስለ ኮከባችን ፀሀይ የአሰሳ እና ሳይንሳዊ ግንዛቤን ወሰን በመግፋት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላሉ።
ትርጓሜዎች
– ፓርከር ሶላር ፕሮብ፡ የናሳ የጠፈር መንኮራኩር በ2018 የፀሐይን ኮሮና ለማጥናት እና የጠፈርን የአየር ሁኔታ ለመረዳት ችሏል።
– የቬኑስ መብረር፡- የጠፈር መንኮራኩር ወደ ፕላኔቷ ቬኑስ ተጠግታ ስትያልፍ የስበት ኃይልን በመጠቀም አቅጣጫውን ለመቀየር እና ፍጥነትን ይጨምራል።
ምንጮች:
- ናሳ