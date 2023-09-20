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የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰበስባል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 20, 2023
የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰበስባል

ፓርከር ሶላር ፕሮብ፣ የናሳ “ፀሐይን መንካት” የሚል ታላቅ ተልዕኮ በቅርቡ በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ተሳፍሯል፣ የተከሰሱ ቅንጣቶች ኃይለኛ የፀሐይ ፍንዳታ። ግኝቱ የተከሰተው በሴፕቴምበር 5፣ 2022 ነው፣ ምንም እንኳን በዙሪያው ያሉት ግኝቶች እና ምርምሮች አሁን በአስትሮፊዚካል ጆርናል ውስጥ በወጣው አዲስ ጽሑፍ ላይ በዝርዝር ተዘርዝረዋል።

ክስተቱ ብዙውን ጊዜ ከምድር ላይ ስለሚታዩ ከሲኤምኢዎች ዓይነተኛ ጥናት ጉልህ የሆነ ጉዞን አሳይቷል። ይሁን እንጂ የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ከፀሃይ ወለል 5.7 ሚሊዮን ማይል ብቻ ርቆ ስለነበር ይህንን ልዩ CME በቅርብ መከታተል ችሏል። ይህ ቅርበት ሳይንቲስቶች በሲኤምኢዎች እና በፕላኔቶች መካከል ስላለው መስተጋብር በዋጋ ሊተመን የማይችል ውሂብ እና ግንዛቤዎችን እንዲሰበስቡ አስችሏቸዋል።

CMEs ከፀሐይ ውጫዊ ከባቢ አየር የሚፈነዱ ግዙፍ ፍንዳታዎች በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ፣ የሳተላይት መስተጓጎል፣ የመገናኛ ስርዓቶች፣ የአሰሳ ቴክኖሎጂዎች እና በምድር ላይ ያሉ የሃይል መረቦችን ጨምሮ። ሲኤምኢዎች ከፕላኔታዊ አቧራ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ መረዳት በፕላኔታችን ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመተንበይ ወሳኝ ነው።

ባለፈው ሴፕቴምበር የተደረገው ገጠመኝ ፓርከር ሲኤምኢ ሲመለከት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር፣ ውጤቶቹም አስደናቂ ናቸው። መርማሪው CME ከፀሐይ 6 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ በማፈናቀል በፕላኔታዊ አቧራ በኩል መንገዱን ሲያጸዳ ተመልክቷል። ይሁን እንጂ አቧራው ወዲያውኑ በፕላኔቶች ውስጥ በፀሐይ ስርዓት ውስጥ በሚንሳፈፉ የአቧራ ቅንጣቶች ተሞልቷል።

ይህ ግኝት በሲኤምኢዎች እና በአቧራ መካከል ያሉ ግንኙነቶች መከሰታቸውን የሚያሳይ ንድፈ ሃሳብ አረጋግጧል፣ ይህም ሳይንቲስቶች በፀሐይ ዘውድ ውስጥ ስላለው ተለዋዋጭነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል። በፓርከር ሶላር ፕሮብ ዋይድ ፊልድ ኢሜሪሪ ፎር ሶላር ፕሮብ (WISPR) ካሜራ የተደረገው ምልከታ ለዚህ ግስጋሴ ትልቅ አስተዋፅኦ ነበረው።

የፕላኔቶች አቧራ በሲኤምኢዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ጥናቶች እና ምልከታዎች ያስፈልጋሉ፣ ይህ አስደናቂ ግኝት የፀሀያችንን ውስብስብነት እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመመርመር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።

ምንጮች: ሳይንቲፊክ አሜሪካዊ, ናሳ

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