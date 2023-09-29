የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል፣ የፀሐይ ከባቢ አየር ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ ወደ ፀሀይ ከባቢ አየር ውስጥ ጠልቆ እየገባ በእንቆቅልሽ ባህሪው እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ብርሃን እየፈነጠቀ በመምጣቱ እጅግ አስደናቂ ግኝቶችን ማድረጉን ቀጥሏል። መርማሪው በቅርቡ 17ኛውን የቅርብ አቀራረብ ማሳካት ከቻለ ከፀሐይ በ4.51 ሚሊዮን ማይል (7.26 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ በመምጣት ለፀሃይ ቅርብ የሆነ ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር አስመዘገበ።
በነሀሴ 2018 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የፓርከር ሶላር ፕሮብሌም ሪከርድ በመስበር ላይ ነው። በ2 በሄሊዮ 1976 የጠፈር መንኮራኩር ካስመዘገበው ሪከርድ በልጦ በታሪክ ለፀሀይ ቅርብ የሆነ ሰው አደረገው። መርማሪው ኮሮና ተብሎ በሚጠራው የፀሐይ ውጫዊ ከባቢ አየር ውስጥ በተሳካ ሁኔታ የተጓዘ የመጀመሪያው የጠፈር መንኮራኩር ሆኗል።
በዘመናዊ የሙቀት ጋሻ የታጠቁ የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ተልእኮ የፀሃይን ዘውድ ማጥናት እና ስለ አወቃቀሩ፣ ስለፀሃይ ንፋስ አመጣጥ እና በዙሪያው ስላሉት ምስጢሮች ወሳኝ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። የፀሐይን ውስጣዊ አሠራር መረዳት በህዋ የአየር ሁኔታ በኮሙኒኬሽን አውታሮች፣ ሳተላይቶች እና በምድር ላይ ባሉ የሃይል መረቦች ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ለመተንበይ እና ለመቀነስ አስፈላጊ ነው።
ከቅርብ ጊዜዎቹ ምህዋሮች በአንዱ፣ የፓርከር ሶላር ፕሮብ በከባድ የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) በረረ፣ ይህም ሲኤምኢዎች ከመሃል ፕላኔት አቧራ ጋር መስተጋብር ይፈጥራሉ የሚለውን ንድፈ ሃሳብ አረጋግጧል። ይህ ግኝት በጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
ምንም እንኳን ለፀሃይ ቅርበት ቢኖረውም, ምርመራው በጥሩ ጤንነት ላይ ይቆያል. የሁኔታ መረጃን ወደ ጆንስ ሆፕኪንስ አፕሊይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ ለማስተላለፍ እና በፀሐይ ንፋስ ላይ ጠቃሚ የሳይንስ መረጃዎችን ለማቅረብ ቀጠሮ ተይዞለታል። ይህ መረጃ የፀሃይን ውስብስብ ተለዋዋጭነት የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ስኬቶች ለሕዋ ፍለጋ መስክ ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው። የሳይንስ ሊቃውንት የፀሐይን እንቆቅልሽ በመፍታት የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማትን ለመጠበቅ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚረዱ ጠቃሚ መረጃዎችን መክፈት ይችላሉ።
ምንጮች:
- ናሳ ጋዜጣዊ መግለጫ
- ጊዝሞዶ