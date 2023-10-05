የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ አዲስ ሪከርድ አስመዘገበ፣ለፀሐይ ከባቢ አየር ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮቢ ስለ ኮከቡ ሚስጥራዊ ከባቢ አየር እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ስላለው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ከምንጊዜውም በበለጠ ወደ ፀሀይ በመቅረብ ሌላ ምዕራፍ አስመዝግቧል። በ17ኛው ምህዋር ላይ ምርመራው ከፀሃይ 4.51 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ቀርቦ የራሱን ሪከርድ ሰብሯል።
በነሀሴ 2018 ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ፣ የፓርከር ሶላር ፕሮብሌም መዝገቦችን እያዘጋጀ እና ድንበሮችን እየገፋ ነው። በ2 በሄሊዮ 1976 የጠፈር መንኮራኩር ባስመዘገበው ሪከርድ በልጦ ለፀሀይ ቅርብ የሆነ ሰው ሰራሽ ሆነ። እጅግ ዘመናዊ በሆነ የሙቀት ጋሻ የታጠቁት ይህ ፍተሻ የፀሃይን ዘውድ ለማጥናት እና አወቃቀሩን ፣የፀሀይ ንፋስን አመጣጥ እና እንቆቅልሹን ዘውድ እራሱን ለመለየት ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ታስቦ ነው።
ሂደቶቹ በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ፣ ለሳተላይቶች፣ ለግንኙነት ኔትወርኮች እና በምድር ላይ ባሉ የሃይል መረቦች ላይ ስጋት ስለሚፈጥሩ የፀሃይን ተለዋዋጭነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በከባድ የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ውስጥ የሚበርውን የፓርከር ሶላር ምርመራን ያሳተፈ የቅርብ ጊዜ ክስተት የሁለት አስርት ዓመታትን ንድፈ ሃሳብ አረጋግጧል። ሲኤምኢዎች፣ ኃይለኛ የፀሐይ ፍንዳታዎች፣ ከፕላኔቶች መካከል አቧራ ጋር መስተጋብር እንደሚፈጥሩ ገልጿል፣ ይህም በጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።
ናሳ እንዳረጋገጠው ለፀሃይ ቅርበት ቢኖረውም ፓርከር ሶላር ፕሮብ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ አረጋግጧል። መንኮራኩሩ በሜሪላንድ ውስጥ ወደሚገኘው የጆንስ ሆፕኪንስ አፕሊይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ የሁኔታ መረጃን ለማስተላለፍ እና ከዚያም በዋነኛነት በፀሃይ ንፋስ ላይ ያተኮረ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለመላክ ተዘጋጅቷል። ይህ መረጃ ለተመራማሪዎች ስለ ፀሐይ ውስብስብ ተለዋዋጭነት ግንዛቤ የበለጠ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
የፓርከር ሶላር ፕሮቢ መሰረተ ልማቱ ተልእኮ በፀሀይ የማይታወቅ ከባቢ አየር ላይ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው፣ ይህም በምድር ላይ ያለውን ህይወት የሚደግፈውን ኮከብ የበለጠ እንድንረዳ የሚያግዙ ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ ላይ ነው።
ትርጓሜዎች
– ፓርከር ሶላር ፕሮብ፡- የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ፀሀይን እና ኮሮናዋን ለማጥናት የተነደፈ፣የህዋ አየር ሁኔታን እና የፀሀይ ሂደትን ለመረዳት መረጃዎችን እየሰበሰበ ነው።
- ኮሮና: የፀሐይ ውጫዊ ከባቢ አየር ፣ እጅግ በጣም ሞቃት በሆነ ፕላዝማ።
- የፀሀይ ንፋስ፡- በፀሀይ የሚለቀቁ የተሞሉ ቅንጣቶች የሕዋ የአየር ሁኔታ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ጅረቶች።
– ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME)፡- ከፀሐይ ዘውድ ከፍተኛ የሆነ የፕላዝማ እና ማግኔቲክ ሜዳዎች መለቀቅ፣ ብዙውን ጊዜ በምድር ላይ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶችን ያስከትላል።
ምንጮች:
- ናሳ ጋዜጣዊ መግለጫ: [link]
- መዝገበ ቃላት.com
- ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ