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የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ኃይለኛ የኮሮና ቫይረስ ማስወጣትን ይመረምራል።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 25, 2023
የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ኃይለኛ የኮሮና ቫይረስ ማስወጣትን ይመረምራል።

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ በአስተማማኝ ሁኔታ ከተመዘገቡት እጅግ በጣም ሀይለኛ የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) ውስጥ በመብረር ታሪክ ሰርቷል። እ.ኤ.አ. በ2018 የጀመረው ፍተሻ በተለይ የአካባቢያችንን ኮከብ ፀሃይን ለማጥናት ታስቦ ነው። ከተመጠቀች ከሁለት ወራት በኋላ በጠፈር መንኮራኩር ወደ ፀሀይ የቀረበበትን ሪከርድ ሰበረ። በፀሃይ ጋሻ የታጀበው ፍተሻው ከፀሃይ ወለል በ8.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (5.3 ሚሊዮን ማይል) ርቀት ላይ የመጣ ሲሆን በተልዕኮው ሲቀጥልም ይህን ሪከርድ ይሰብራል ተብሎ ይጠበቃል።

በሴፕቴምበር 2022፣ የፓርከር ሶላር ፕሮብሌም በቀጥታ ወደ ሲኤምኢ በረረ እና በፕላዝማ ውስጥ ለጥቂት ቀናት ቆየ። ይህም ተመራማሪዎች በሲኤምኢ እና በሶላር ሲስተም ውስጥ ባለው የአጽናፈ ሰማይ አቧራ እና ፍርስራሾች መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ መረጃዎችን አቅርቧል፣ይህ ክስተት ቀደም ሲል በንድፈ ሀሳብ ብቻ ነበር። CME ወደ 9.6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (6 ሚሊዮን ማይል) ርቀት ላይ ያለውን የጠፈር ፍርስራሾች አፈናቅሏል፣ ነገር ግን የፈጠረው ባዶነት በፍጥነት ተሞላ። ሲኤምኢዎች በኢንተርፕላኔተሪ ሚድያው ውስጥ እንዴት እንደሚባዙ መረዳቱ አደገኛ ሊሆን የሚችለውን የጠፈር አየር ሁኔታ ለመተንበይ እና ለመከታተል አስተዋፅኦ ያደርጋል።

የፓርከር ሶላር ፕሮብ ተልእኮ ዝግጅታዊ ነበር፣ በቅርብ ጊዜ መረጃዎች ስለከፍተኛ ፍጥነት የፀሀይ ንፋስ ያለንን ግንዛቤ እያሻሻለ ነው። ፍተሻው በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ወደ ፀሀይ ሲቃረብ፣ከዚህ ታላቅ ተልዕኮ ብዙ ግኝቶች ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ምንጮች:
- ጆንስ ሆፕኪንስ አፕሊይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ (APL)

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