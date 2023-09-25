የናሳ OSIRIS-REx የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር በተሳካ ሁኔታ አቅርቧል

የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ የተወሰዱትን የድንጋይ እና የአቧራ ናሙናዎችን የያዘ ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር በማድረስ በህዋ ምርምር ላይ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ካፕሱሉ እሁድ እለት በሶልት ሌክ ሲቲ አቅራቢያ በሚገኘው የመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ውስጥ በተሰየመ ቦታ ላይ በትክክል ተነካ። ይህ አስደናቂ ተልዕኮ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ የአስትሮይድ ናሙና መመለሻን ያሳያል።
የእነዚህ ናሙናዎች መልሶ ማግኘቱ ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ ወደ ጥልቅ ለማድረግ ወሳኝ እርምጃ ነው። ቤኑ፣ እነዚህ ናሙናዎች የተሰበሰቡበት አስትሮይድ፣ አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ ተመድቧል። ከእነዚህ ናሙናዎች ትንተና የተገኘው ግንዛቤ በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ተመሳሳይ አስትሮይድ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሉ።
በሚቀጥለው የተልዕኮው ምዕራፍ፣ የ OSIRIS-REx ቡድን የቤንኑ ናሙና ያልተከፈተ ጣሳ ተጠቅሞ በአውሮፕላን በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ያጓጉዛል። በማዕከሉ ሳይንቲስቶች ናሙናውን በጥንቃቄ ይመረምራሉ እና ይመዝናሉ, የድንጋይ እና የአቧራ ክምችት ይፈጥራሉ, እና የቤንኑን ክፍል ለአለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ያከፋፍላሉ.
የ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ጉዞ ቤንኑ ለመድረስ እና ለመመለስ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ነበር። የናሙና ካፕሱሉ ወደ ምድር ከባቢ አየር የተለቀቀው በግምት 102,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። በካሊፎርኒያ የባህር ዳርቻ ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ገብታ ሁለት ፓራሹቶችን በማሰማራት ፍጥነቱን ለማረጋጋት እና ለመቀነስ ችሏል። ካፕሱሉ በ11 ማይል በሰአት ፍጥነት ቀስ ብሎ ነካ።
የናሙናውን ንፅህና ለማረጋገጥ ካፕሱሉ ወዲያውኑ በስልጠናው ክልል ውስጥ በ hangar ውስጥ ወደተቋቋመው ጊዜያዊ ንጹህ ክፍል ተጓጓዘ። በመሬት ላይ ከሚገኙ ንጥረ ነገሮች ብክለትን ለመከላከል ያለማቋረጥ ከናይትሮጅን ጋር ይቀርባል. የናሙናውን ንፅህና ለመጠበቅ ይህ ጥንቃቄ የተሞላበት ትኩረት ለሳይንሳዊ ትንተና ወሳኝ ነው።
ከቤኑ የሚሰበሰቡት ናሙናዎች በዓለም ዙሪያ ላሉ ሳይንቲስቶች በዋጋ ሊተመን የማይችል ሀብት ይሆናሉ። ከፕላኔቷ አፈጣጠር፣ ከኦርጋኒክ ውህዶች አመጣጥ፣ ከውሃ መኖር እና በምድር ላይ ሕይወት በሚፈጠርበት ጊዜ ያላቸው ጠቀሜታ ጋር የተያያዙ ግኝቶችን ያስችላሉ። ከዚህም በላይ ይህ ተልዕኮ አደገኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ አስትሮይድ እውቀታችን አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ በመጨረሻም የሰው ልጅን ደህንነት እና ደህንነት ያረጋግጣል።
ምንጮች:
- IANS