የጠፈር ካፕሱል በአስቴሮይድ ናሙና በዩታ በረሃ ይወርዳል ተብሎ ይጠበቃል

ከአስትሮይድ የተሰበሰበ የድንጋያማ ቁሳቁስ ናሙና የያዘ የጠፈር ካፕሱል እሁድ በዩታ በረሃ ላይ የፓራሹት ማረፊያ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ይህ ሦስተኛው የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር የተመለሰ እና ትልቁን ያሳያል። ናሙናዎቹ የተሰበሰቡት በ OSIRIS-REx ተልዕኮ በናሳ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ትብብር ነው።
OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተነደፈው በካርቦን ከበለፀገው አስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ነው። በካሜራዎች የታጠቁት መንኮራኩሩ ወሳኝ ምስሎችን አንሥቷል እና የአስትሮይድ 3 ዲ ካርታዎችን አዘጋጅቷል። በተጨማሪም የቤንኑ የሙቀት መጠን ለካ፣ ማዕድንና ኬሚካላዊ ውህደቱን ካርታ አዘጋጅቷል፣ ኤክስሬይ እና ኢንፍራሬድ ብርሃን ተጠቅሟል።
የጠፈር መንኮራኩሩ የሮቦቲክ ክንድ ከአስትሮይድ ወለል ላይ የተበላሹ ድንጋዮችን እና ቆሻሻዎችን ሰብስቦ በናሙና መመለሻ ካፕሱል ውስጥ ዘጋቸው። ካፕሱሉ ከጠፈር መንኮራኩሩ ከተለየ በኋላ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ መውረድ ጀመረ።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ የጀመረው እ.ኤ.አ. በ 2016 ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ከፍሎሪዳ ሲነሳ። እ.ኤ.አ. በ 2018 ወደ ቤኑ ደርሷል ፣ ናሙናዎቹን ለመሰብሰብ በ 2020 ለአምስት ሰከንድ ያህል ከአስትሮይድ ገጽ ጋር ግንኙነት አድርጓል። በግንቦት 2021 የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ምድር የመመለስ ጉዞ ጀመረ።
ናሙናው እሁድ እሁድ በዩታ ምእራብ በረሃ በዩታ ፈተና እና ስልጠና ክልል ላይ እንደሚያርፍ ይጠበቃል። ካፕሱሉን በማረፍ ላይ ለማግኘት ሳይንቲስቶች ይገኛሉ። ናሙናው ደህንነቱን በማረጋገጥ እንደ ቫይረሶች ወይም ባክቴሪያዎች ያሉ ብከላዎችን አይይዝም። ተመሳሳይ ቅድመ ጥንቃቄዎች እንደ አፖሎ 11 የጨረቃ ተልእኮ በመሳሰሉት ቀደም ባሉት የተልእኮ ናሙናዎች ተደርገዋል።
ቤንኑ፣ የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ኢላማ አስትሮይድ፣ በየስድስት አመቱ በአንፃራዊነት ወደ ምድር ቅርብ የምታልፍ ትንሽ በካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ ነው። ሳይንቲስቶች በከርሰ-ምድር አቅራቢያ የሚገኙትን አስትሮይድስ ስጋቶች እና ባህሪያትን በተሻለ ለመረዳት የእሱን ስብጥር ለማጥናት ተስፋ ያደርጋሉ. እንዲሁም ህይወትን ሊፈጥሩ የሚችሉ ውህዶችን እና የሮኬት ነዳጅ ውሃን ከአስትሮይድ የማውጣት እድልን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት አላማ አድርገዋል።
ተልእኮውን ተከትሎ፣ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-APEX ተብሎ ይጠራ እና በ2029 ሌላ የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ አፖፊስ ለማጥናት ይዘጋጃል።
የ OSIRIS-REx ካፕሱል ማረፊያን የቀጥታ ሽፋን ለመመልከት፣ የናሳ ቀጥታ ማገናኛን መከተል ይችላሉ።
ምንጭ፡- አልጀዚራ፣ ናሳ