ያልተጠበቀውን ይፋ ማድረግ፡ የ OSIRIS-REx አስገራሚ ግኝቶች በ Asteroid Bennu ላይ

OSIRIS-REx, በታሪክ ውስጥ ሦስተኛው ተልዕኮ ከአስትሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ, ለሳይንቲስቶች ሚስጥራዊው የጠፈር አለቶች ዓለም አስገራሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል. የጠፈር መንኮራኩሩ የሁለት አመት ጉዞ በአስቴሮይድ ቤንኑ ዙሪያ አስገራሚ ልዩነት እና ውስብስብነት አሳይቷል።
ከ OSIRIS-REx በፊት፣ ሌሎች ሁለት ሚሲዮኖች፣ Hayabusa 1 እና NEAR-Shoemaker፣ አስትሮይድን በዝርዝር አጥንተዋል። ሆኖም፣ በመጀመሪያ “የፍርስራሽ ክምር”፣ የድንጋዮች፣ የአሸዋ እና የጠጠር ክምችቶች መኖራቸውን በመጀመሪያ ያረጋገጠው ሃያቡሳ 1 ነበር በደካማ የስበት ሃይሎች።
ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ላይ ቤንኑን ከቴሌስኮፖች ሲመለከቱ፣ አስትሮይድ ኢቶካዋ ከሚባለው ጋር እንደሚመሳሰል ጠብቀው ነበር። ነገር ግን፣ በቅርበት ሲመረመር፣ OSIRIS-REx ከዚህ በፊት አይተውት ከማያውቁት የተለየ ድንጋያማ የሆነ መልክአ ምድር አግኝቷል። በቤንኑ ወለል ላይ ያሉት ባለ ቀዳዳ እና እንግዳ ቅርጽ ያላቸው ድንጋዮች ስለእነዚህ የጠፈር አለቶች ስብጥር እና አወቃቀራቸው የቀደመ ግምታቸውን ተፈታተኑ።
ተመራማሪዎች እነዚህ የተቦረቦሩ ዓለቶች በመኪና ውስጥ በሚከሰቱበት ጊዜ እንደ ፍርፋሪ ዞን የሚመስሉ በጣም የሚስቡ መሆናቸውን ተገንዝበዋል። ኃይሉን ከትንንሽ ተፅዕኖ አካላት በመምጠጥ የአስትሮይድን ገጽታ ይከላከላሉ, በዚህም ምክንያት ከሚጠበቀው በላይ ትንሽ ቦይ ይከሰታሉ.
OSIRIS-REx ስለ ቤንኑ የላይኛው ሽፋን ጥግግት ጉልህ የሆነ ግኝትም አድርጓል። በናሙና የመሰብሰብ ሙከራው ወቅት የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ላይ ጠልቆ ሰጠመ፣ ይህም የላይኛው ንብርብር ከቀሪው አስትሮይድ በጣም ያነሰ ጥግግት እንዳለው አሳይቷል።
የተልእኮው የናሙና አሰባሰብ አካሄድ ካለፉት ተልእኮዎች የተለየ፣ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የቤንኑ ገጽ ለጠፈር መንኮራኩሩ መዳሰስ የሰጡት ያልተጠበቁ ምላሾች ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባ ሲሆን ብዙ የሚመረምሩ ጥያቄዎችን ትቷቸዋል።
በአጠቃላይ፣ የ OSIRIS-REx ግኝቶች ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች ተቃውመዋል እናም ስለ አስትሮይድ እና ስለ ልዩነታቸው ያለንን ግንዛቤ አስፍተዋል። እነዚህ ግኝቶች ለወደፊት የአስትሮይድ ተልእኮዎች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና ስለ ስርአተ ፀሐይ ታሪክ ያለንን እውቀት ያሳድጋሉ።
ምንጮች:
– Space.com፡ “የአስቴሮይድ Ryugu አስትሮይድ ጎረቤቶች እንግዳ እና አስገራሚ ናቸው”
- ናሳ: "አስትሮይድ ቤንኑ: የ OSIRIS-REx ዒላማ"