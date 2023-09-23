የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ፡- ከመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ የአስትሮይድ ናሙና ጋር መመለስ

የናሳ ሳይንቲስቶች በሴፕቴምበር 24 ወደ ምድር የሚመለሰውን የ OSIRIS-REx ተልእኮ የመጨረሻውን ደረጃ በማዘጋጀት ላይ ሲሆን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካን የአስትሮይድ ናሙና ይዞ ይገኛል። ይህ ትልቅ ስኬት በህዋ ምርምር እና ሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
OSIRIS-REx፣ አጭር ለኦሪጅንስ፣ Spectral Interpretation፣ Resource Identification እና Security-Regolith Explorer፣ ከአስትሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ የተነደፈ የመጀመሪያው የአሜሪካ ተልዕኮ ነው። ወደ 8.8 አውንስ ክብደት እንደሚገመተው አስትሮይድ ቤንኑ ላይ ያለውን ቁሳቁስ እየመለሰ ነው። መንኮራኩሩ በ2020 ወደ ቤንኑ ባደረገው ተልዕኮ ይህን ድንጋያማ ቁሳቁስ ሰብስቦ ነበር።
እንደ ዋሬድ ገለጻ፣ የሚጠበቀው የአስትሮይድ ናሙና ካፕሱል ማረፊያ እሁድ ሴፕቴምበር 24፣ 8.25 pm IST (8.55 am MDT)፣ በዩታ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በረሃ ውስጥ የታቀደ ነው።
ነገር ግን የናሙናዎቹ ወደ ምድር መመለሳቸው ለተልዕኮው ትልቅ ፈተና ይፈጥራል። የጠፈር መንኮራኩሩ ራሱ ወደ ፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ ባይገባም ፣ ቁጥጥር የሚደረግበት ማረፊያ ለማድረግ ትክክለኛውን አቅጣጫ ተከትሎ በጥንቃቄ የተሰላ እሽግ ይለቃል። ናሙናውን የያዘው ካፕሱል ከሙቀት፣ ከንዝረት እና ከፕላኔታችን ብክለት የተጠበቀ መሆን አለበት።
ትክክለኛው አንግል እና ፍጥነት ለስኬታማ “እሽግ ጠብታ” ወሳኝ መሆናቸውን ሪፖርቱ ያብራራል። ካፕሱሉ በጣም ገደላማ በሆነ አንግል ውስጥ ከገባ፣ ከከባቢ አየር መውጣት እና ናሙናዎቹን ወደ ጠፈር ሊልክ ይችላል፣ ይህም መልሶ ማገገም የማይቻል ያደርገዋል። በሌላ በኩል፣ አንግል በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ካፕሱሉ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሊቃጠል ይችላል።
በ OSIRIS-REx ተልዕኮ የተሸከሙት ናሙናዎች እጅግ በጣም ብዙ ሳይንሳዊ እሴት ይይዛሉ። እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይድስ እንደ “ጊዜ እንክብሎች” ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ፣ ይህም ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ታሪክ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የአስትሮይድ ናሙና ተመራማሪዎች የፕላኔታችንን እና የስርዓተ ፀሐይ አፈጣጠርን እንዲሁም የኦርጋኒክ ውህዶችን አመጣጥ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
ወደ ምድር ከተመለሰ በኋላ፣ ውድ የሆነው ናሙና በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል በጥንቃቄ ተመዝግቦ ይቀመጣል። ከዚያም ለበለጠ ትንተና እና ምርምር በዓለም ዙሪያ ለሳይንቲስቶች ይሰራጫል።
ይህ አስደናቂ ስኬት በOSIRIS-REx ተልዕኮ ስለ አጽናፈ ዓለማችን ለመፈተሽ እና ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ አጀማመር እና ከምድር በላይ የመኖር እምቅ እንቆቅልሾችን በመፍታት ረገድ ጉልህ የሆነ ወደፊት የሚሄድ እርምጃን ይወክላል።
ምንጮች:
- ባለገመድ