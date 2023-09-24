በታሪካዊ ናሳ ተልእኮ ውስጥ በምድር ላይ ያለ የአስትሮይድ ደህንነቱ የተጠበቀ መሬት የመጀመሪያዎቹ ናሙናዎች

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ወደ ምድር በአስደናቂ ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ መልሷል። ወደ 250 ግራም የሚጠጉ ድንጋዮችን እና ሌሎች ንጥረ ነገሮችን ከአስትሮይድ የያዘው የጠፈር ካፕሱል በዩታ በሚገኘው የአሜሪካ ጦር ዱግዌይ ፕሮቪንግ ግራውንድ በደህና አረፈ። ይህ ናሳ ከአስትሮይድ ናሙናዎችን ሰብስቦ ሲያገኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው።
የአስትሮይድ ናሙናዎችን ሰርስሮ ለማውጣት የተደረገው ጉዞ አድካሚ ነበር፣ በ OSIRIS-REx መፈተሻ ከ 4 ቢሊዮን ማይል በላይ ተጉዞ ቤኑ ለመድረስ እና ከዚያም የመልስ ጉዞውን አድርጓል። ተልዕኮው በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ እና ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ቀናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገባ፣ ካፕሱሉ በሰአት እስከ 27,000 ማይል ፍጥነት ደርሷል እና እስከ 5,300 ዲግሪ ፋራናይት የሚደርስ የሙቀት መጠን አሳይቷል። ፓራሹቱን ከተጠበቀው በላይ ያሰማራው ነገር ግን በሰላም በዩታ በረሃ አረፈ። የማገገሚያ ቡድኖቹ ካፕሱሉ እንዳልተነካ እና በማረፍ ላይ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰበት አረጋግጠዋል።
ቀጣዩ እርምጃ ካፕሱሉን ወደ US Army's Dugway Proving Ground ወደ ጊዜያዊ የጽዳት ክፍል ማጓጓዝ ሲሆን ይከፈታል እና የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘው ጣሳ እንደገና ለመጓጓዣ ይዘጋጃል። ከዚያም ናሙናዎቹ በአውሮፕላን ላይ ተጭነው በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓዛሉ።
አንዴ በጆንሰን የጠፈር ማእከል፣ ናሙናዎቹ በተለያዩ ሳይንሳዊ ተቋማት እና የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል ይከፋፈላሉ። ናሳ ለመተንተን 70% ናሙና ሲወስድ 25% ከተለያዩ ተቋማት ሳይንቲስቶች ጋር ይካፈላል 4% ለካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እና 0.5% ለጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎረር ኤጀንሲ ይሰጣል።
የአስትሮይድ ናሙናዎች በተሳካ ሁኔታ ማረፍ እና ማገገማቸው ያልተጠበቁ ተግዳሮቶችን የገጠመውን የሰባት አመት ተልዕኮ ያጠናቅቃል፣ ለምሳሌ የጠፈር መንኮራኩሩን የማረፊያ ፕሮግራም በቤንኑ ስብጥር ምክንያት እንደገና ማስተካከል ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ የ OSIRIS-REx ቡድን ጥንቃቄ የተሞላበት እና ሆን ተብሎ የተደረገ አካሄድ እነዚህን መሰናክሎች በማለፍ ይህንን ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ለመድረስ አስችሏቸዋል።
ምንጮች፡- ናሳ