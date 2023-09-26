OSIRIS-REx Capsule በሂዩስተን ደረሰ

በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰበው የመጀመሪያው የአሜሪካ የአስትሮይድ ናሙና ሂውስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ደረሰ። በሴፕቴምበር 24 ወደ ምድር የተላከው ናሙና ተከማችቶ ለሳይንቲስቶች ይሰራጫል።
ናሙናው በዩኤስ አየር ሃይል C-17 አውሮፕላን ወደ ሂዩስተን ተጓጉዞ ኤሊንግተን ፊልድ ላይ አረፈ። ከዚያም ለተጨማሪ ሂደት ወደ ናሳ ጆንሰን ተላልፏል.
በጆንሰን ቡድኑ በተለይ ለቤንኑ ናሙናዎች በተዘጋጀ ልዩ ልዩ ክፍል ውስጥ ይሰራል። ይህ ንፁህ ክፍል TAGSAM ጭንቅላትን የያዘውን የናሙና ጣሳ የሚያስቀምጥ ብጁ ጓንት ሳጥኖችን ያካትታል። የTAGSAM ራስ ከአስትሮይድ ቤንኑ ገጽ ላይ ድንጋዮችን እና አቧራዎችን በጥቅምት 20፣ 2020 ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ ውሏል።
ሳይንቲስቶች እና ቴክኒሻኖች ናሙናውን ከ TAGSAM ለማስወገድ በጥንቃቄ የታቀደ ሂደት ይከተላሉ. ጣሳውን ወደ ጓንት ሳጥኑ ውስጥ ያስቀምጡት እና ከዚያ ይንቀሉት ወደ TAGSAM ጭንቅላት ይደርሳል። ጭንቅላቱ አብዛኛው የናሙናውን ክፍል ይይዛል ተብሎ ይጠበቃል፣ እና ከሱ ውጭ የተገኘ እያንዳንዱ የሃርድዌር ቁራጭ እና የአስትሮይድ አቧራ ይዘጋጃል እና ይከማቻል።
የመጀመርያው መገንጠያው ከተጠናቀቀ በኋላ ተመራማሪዎች ስለ ኬሚካላዊ፣ ማዕድንና አካላዊ ባህሪያቱ ግንዛቤ ለማግኘት የአስትሮይድ አቧራውን ይመረምራሉ። ይህ ትንታኔ በጅምላ ናሙና ውስጥ ስላሉት የድንጋይ ዓይነቶች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል.
NASA የናሙናውን የመጀመሪያ ግኝቶች እና ምስሎች በኦክቶበር 11 በቀጥታ ስርጭት ለማጋራት አቅዷል፣ ይህም ህዝቡ እና ሳይንቲስቶች በአለም ዙሪያ የዚህን ታሪካዊ ወቅት ፍንጭ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
የናሳ የጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማዕከል