የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ የአስትሮይድ ናሙና ህክምናን ሊያጠናቅቅ ተቃርቧል

በናሳ ጆንሰን ስፔስ ሴንተር የሚገኘው የስነ ከዋክብት ጥናት ቡድን በ OSIRIS-REx ተልዕኮ የተሰበሰበውን የአስትሮይድ ናሙና በማከም ረገድ እድገት እያደረገ ነው። በተልእኮው ወቅት የጠፈር መንኮራኩሩን የውስጥ አካባቢ ሁኔታ ለመቆጣጠር ይጠቅሙ የነበሩትን ከTAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ራስ ላይ የክብ የምስክር ሰሌዳዎችን በተሳካ ሁኔታ አስወግደዋል። እነዚህ ሳህኖች ለብክለት እውቀት በጥንቃቄ ተከማችተዋል።
ቡድኑ በመቀጠል የTAGSAM ጭንቅላትን ከአቪዮኒክስ የመርከብ መድረክ ላይ በማንሳት ከጭንቅላቱ በታች ያሉትን 24 የወለል ንጣፎችን እና ከሱ በታች ያለውን የአስትሮይድ ናሙና ለመመልከት አስችሏል። በጥቅምት 2020 ናሙና ሰብሳቢው ከአስትሮይድ ጋር ግንኙነት ሲፈጥር እነዚህ የእውቂያ ፓድዎች ከቤንኑ ወለል ላይ ጥሩ ጥራጥሬ ያላቸውን ቋጥኞች እና አቧራ ይይዛሉ።
ከገጽታ ቁሳቁስ በተጨማሪ ሳይንቲስቶች ከተያዘው ቀለበት የተሰበሰቡትን ነገሮች ማጥናት ይችላሉ, ይህም በናሙና አሰባሰብ ወቅት TAGSAM የተቀመጠበት አስተማማኝ መሠረት ነው. ከመሬት በታች እስከ 19 ኢንች ጥልቀት ድረስ የሚገኙት እነዚህ ናሙናዎች ከቤንኑ ወለል በታች ባለው ጥልቅ ጥልቀት ላይ ያለውን ቁሳቁስ ግንዛቤን ይሰጣሉ።
የእነዚህ ጥቃቅን ጥራጥሬ ናሙናዎች መሰብሰብ እና ማከም ሳይንቲስቶች ስለ አስትሮይድ ቤንኑ ጂኦሎጂካል ታሪክ፣ ስለ ተፅዕኖ ታሪክ እና ስለ አስትሮይድ ተጽእኖ ግምገማ አዳዲስ ግኝቶችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። የጅምላ ናሙና እና ቀደምት ትንተና ውጤቶች ምስሎች በኦክቶበር 11 በቀጥታ የናሳ ክስተት ይገለጣሉ።
ምንጮች:
የናሳ OSIRIS-REx የአስትሮይድ ናሙና የማጣራት እርምጃዎች ወደ መጨረሻው መገለጥ (2023፣ ኦክቶበር 9) ከናሳ
ትርጓሜዎች
OSIRIS-REx: የናሳ ተልእኮ በምድር አቅራቢያ የሚገኘውን አስትሮይድ ቤንኑ ለማጥናት እና ወደ ምድር ለጥናት ለመመለስ ናሙና ለመሰብሰብ።
TAGSAM: የንክኪ እና ሂድ ናሙና ማግኛ ዘዴ፣ በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ላይ ያለው የሮቦቲክ ክንድ ከአስትሮይድ ወለል ላይ ናሙና ለመሰብሰብ ይጠቅማል።
ቤኑ፡ በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ላይ ያነጣጠረው አስትሮይድ፣ እሱም ከቀደምት የፀሀይ ስርዓት የተረፈ ነው ተብሎ ይታመናል።