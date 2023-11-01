የናሳ OSIRIS-APEX የጠፈር መንኮራኩር አፖፊስ አስትሮይድን በ2029 ለማሰስ ተዘጋጅቷል

ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ወደ ምድር በማምጣት የሚታወቀው OSIRIS-REx የተሰኘው የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮውን ተራዝሟል። የቀጣይ ኢላማው አፖፊስ አስትሮይድ ሲሆን በ2029 የምድርን ቅርብ በረራ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው አፖፊስ 340 ሜትር ስፋት ያለው የጠፈር አለት በ2004 ለመጀመሪያ ጊዜ በተገኘበት እምቅ አቅም ምክንያት ከሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ትኩረት አግኝቷል። ከመሬት ጋር የመነካካት ስጋት.
እንደ እድል ሆኖ፣ ተጨማሪ ስሌቶች እነዚህን ስጋቶች አቃልለውታል፣ ይህም የሚገመተውን ተፅእኖ ወደ ቀጣዩ ክፍለ ዘመን እንዲመለስ አድርጓል። ቢሆንም፣ አፖፊስ በሚቀጥሉት አመታት ወደ ምድር ባላት ቅርበት ምክንያት ለሳይንቲስቶች ትልቅ ፍላጎት አለው። በ2029፣ ከቤታችን ፕላኔታችን በ20,000 ማይል ርቀት ላይ ትመጣለች፣ ከአንዳንድ ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች የበለጠ ቅርብ እና ከጨረቃ በአስር እጥፍ ትቀርባለች። ይህን ያህል መጠን ካላቸው አስትሮይዶች ጋር እንዲህ ዓይነቱ የቅርብ ግኑኝነት በ7,500 ዓመታት አንዴ ብቻ እንደሚከሰት ይነገራል።
አሁን OSIRIS-APEX ተብሎ የተሰየመው የጠፈር መንኮራኩር ኤፕሪል 13 ቀን 2029 አፖፊስ ይደርሳል እና የአቀራረብ ምስሎችን ከአስራ አንድ ቀናት በፊት ማንሳት ይጀምራል። ይህ የጠበቀ ገጠመኝ ሳይንቲስቶች የምድርን የስበት ኃይል በአስትሮይድ ላይ የሚያደርሱትን ተፅእኖ እንዲያጠኑ ልዩ እድል ይሰጣል፣በተለይም ሞገድ ሃይሎች መሬቱን ሊያበላሹ እና በውስጡ ያለውን ስብጥር ሊገልጹ ይችላሉ።
አፖፊስ እንደ ኤስ-አይነት አስትሮይድ ተመድቧል፣ በዋናነት ከሲሊቲክ ቁሶች፣ ኒኬል እና ብረት። በተቃራኒው የ OSIRIS-REx የመጀመሪያ ዒላማ የሆነው ቤኑ በካርቦን ላይ በተመሰረቱ ውህዶች የተያዘ የ C አይነት አስትሮይድ ነው። ሳይንቲስቶች ሁለቱንም ዓይነት የጠፈር ዐለቶች በማጥናት ፕላኔቶች በቀደመው የፀሐይ ሥርዓት ውስጥ እንዴት እንደተፈጠሩ ያላቸውን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ ይፈልጋሉ።
የ OSIRIS-APEX ተልእኮ ዋና መርማሪ ዳኒ ዴላጊዩስቲና “የቅርብ አቀራረብ ታላቅ የተፈጥሮ ሙከራ ነው” ብሏል። ይህ ገጠመኝ ከኮሜት ጭራ ጋር የሚመሳሰል የመሬት መንሸራተትን ወይም ቅንጣትን ማስወጣትን ሊገልጥ እንደሚችል ታምናለች። ሳይንቲስቶች እነዚህን ክስተቶች በመተንተን የፕላኔታችንን ሥርዓተ-ቅርጽ በፈጠሩት ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመሰብሰብ ተስፋ ያደርጋሉ።
OSIRIS-APEX አዲሱን ተልእኮውን ሲጀምር የናሳ ተመራማሪዎች ከቤንኑ የተሰበሰቡትን ናሙናዎች መተንተን ቀጥለዋል። ይሁን እንጂ በጠፈር መንኮራኩር ካፕሱል ውስጥ የተከማቸውን የአስትሮይድ ቁሳቁስ ለማግኘት ተግዳሮቶች አጋጥሟቸዋል። ናሙናዎችን የማግኘት ሃላፊነት ባለው በTAGSAM ጭንቅላት ላይ ሁለት ማያያዣዎች ለማስወገድ አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል። በናሳ የሚገኘው ቡድን የቀረውን ንጥረ ነገር ለማውጣት እና መያዛቸውን በማረጋገጥ እና ማንኛውንም ብክለት በመከላከል አዳዲስ አቀራረቦችን በንቃት እየሰራ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ OSIRIS-APEX የጠፈር መንኮራኩር ምንድን ነው?
መ፡ OSIRIS-APEX የጠፈር መንኮራኩር የናሳ ተልእኮ ሲሆን ይህም ከአስትሮይድ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ወደ ምድር ለመተንተን ያለመ ነው።
ጥ፡ የ OSIRIS-APEX የጠፈር መንኮራኩር ቀጣዩ ኢላማ ምንድን ነው?
መ፡ የጠፈር መንኮራኩሩ ቀጣይ ኢላማ አፖፊስ አስትሮይድ ሲሆን በ2029 የምድርን ቅርብ በረራ ያደርጋል።
ጥ: አፖፊስ ለሳይንቲስቶች ትኩረት የሚስበው ለምንድን ነው?
መ: አፖፊስ ትኩረት የሚስብ ነው, ምክንያቱም የምድርን የስበት ኃይል በአስትሮይድ ገጽ ላይ እና ስብጥር ላይ ያለውን ተፅእኖ ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል.
ጥ፡ በአፖፊስ እና ቤንኑ መካከል ያለው የቅንብር ልዩነት ምንድን ነው?
መ፡ አፖፊስ እንደ ኤስ-አይነት አስትሮይድ የሚመደብ ሲሆን ከሲሊኬት ቁሶች፣ ኒኬል እና ብረት የተዋቀረ ሲሆን ቤንኑ ደግሞ በካርቦን ላይ በተመሰረቱ ውህዶች የሚመራ የሲ አይነት አስትሮይድ ነው።
ጥ፡ ተመራማሪዎች በOSIRIS-APEX የተሰበሰበውን የአስትሮይድ ቁሳቁስ ለማግኘት ምን ተግዳሮቶች አጋጥሟቸዋል?
መ: ተመራማሪዎች ናሙናዎችን የማግኘት ሃላፊነት ባለው የ TAGSAM ጭንቅላት ላይ ሁለት ማያያዣዎችን በማውጣት ረገድ ችግሮች አጋጥሟቸዋል. በአሁኑ ጊዜ የቀረውን ቁሳቁስ ለማግኘት አዳዲስ ዘዴዎችን እየሰሩ ነው.