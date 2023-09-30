በOSIRIS-REx የጠፈር ክራፍት የተሳካ የአስቴሮይድ ናሙና ወደ ምድር ደረሰ

የናሳ OSIRIS-REx መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሳለች ፣በናሳ የተሰበሰበውን የመጀመሪያውን የአስትሮይድ ናሙና ይዞ መጥቷል። ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበውን ድንጋይ እና አፈር የያዘ ናሙና ሴፕቴምበር 24 ቀን በዩታ በረሃ አረፈ። የናሙና ካፕሱሉ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገባ ባጋጠመው ከፍተኛ ሙቀት ምክንያት በውጭ ተቃጠለ። ውድ ይዘቶቹ አሁን በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ውስጥ ተከማችተው ይገኛሉ፣ ሳይንቲስቶች ስለ ስርዓታችን የበለጠ ለማወቅ ጥናት ያካሂዳሉ።
OSIRIS-APEX ተልዕኮ ለአፖፊስ አስትሮይድ ኮርስ አዘጋጅቷል።
አሁን OSIRIS-APEX ተብሎ የተሰየመው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር አስትሮይድ አፖፊስን ለማጥናት አዲስ ተልዕኮ ጀምሯል። አፖፊስ በአንድ ወቅት ለምድር አደገኛ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰብ ነበር፣ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የመጋጨት አደጋ የለም። እ.ኤ.አ. በ 2029 አፖፊስ ወደ ምድር ቅርብ ከመሆኑ የተነሳ ለዓይን የሚታይ ይሆናል። OSIRIS-APEX በዚህ ጊዜ በአፖፊስ ዙሪያ ምህዋር ውስጥ ገብቶ አስትሮይድን ለ18 ወራት ያጠናል። ምንም እንኳን ከአሁን በኋላ ናሙና መሰብሰብ ባትችልም፣ ጠፈር መንኮራኩሩ የአፖፊስን ገጽ ለመመርመር አቧራ እና ድንጋያማዎችን ለመርገጥ ትጠቀማለች።
የጥንታዊ ግሪክ የ Courtesan ቅሪት ግኝት
በእስራኤል የመቃብር ቁፋሮ ያደረጉ አርኪኦሎጂስቶች የሄታይራ ወይም የጥንቷ ግሪክ ቤተ መንግሥት ቅሪት ምን ሊሆን እንደሚችል ደርሰውበታል። የሴቲቱ የተቃጠለ አስከሬን በዋሻ ውስጥ፣ በደንብ ከተጠበቀው የነሐስ መታጠፊያ መስታወት ጋር ተገኝቷል። በሄለናዊው ዘመን ከአንድ የመንግስት ባለስልጣን ወይም ከፍተኛ ጄኔራል ጋር አብሮ እንደመጣች ይታመናል። ብርቅዬው ንፁህ መስታወት ስለ አመጣጧ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ እናም ተመራማሪዎች ወደፊት ተጨማሪ ታሪኳን እንደሚያገኙ ተስፋ ያደርጋሉ።
ግሎባል አትላስ የተረት ክበቦችን ምስጢር ያሳያል
ተረት ክበቦች፣ በደረቅ መሬት ሳሮች ውስጥ የሚገኙት እንቆቅልሽ የሆኑ ባዶ ቆሻሻዎች፣ ሳይንቲስቶችን ለዓመታት አስደምመዋል። አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም በስፔን ሳይንቲስቶች የተጠናቀረ አዲስ አትላስ ተረት ክበቦች በመቶዎች በሚቆጠሩ የአለም አካባቢዎች እንደሚገኙ ገልጿል። የዚህ ክስተት መንስኤ አልታወቀም, ነገር ግን ዓለም አቀፋዊው አትላስ እነዚህ ቅጦች ለምን እንደታዩ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምርን ያመቻቻል. በተጨማሪም ሳይንቲስቶች በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ግዙፍ ሱፐር አህጉር መመስረት ምድርን ከመጠን በላይ በሙቀት ሳቢያ ለሰው እና ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ እንዳትሆን ሊያደርግ እንደሚችል ተንብየዋል።
ሪከርድ የሰበረ የጠፈር ተመራማሪ ወደ ምድር ተመለሰ
የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ 371 ቀናትን በህዋ ውስጥ በማሳለፍ ሪከርድ በመስበር ወደ ምድር ተመልሷል። የገባው የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር የጠፈር ፍርስራሾችን በማቀዝቀዝ ምክንያት የርዝማኔው ቆይታው መጀመሪያ ላይ የታቀደ አልነበረም። ተተኪ የጠፈር መንኮራኩር ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ተልኳል፣ እና አዲስ የበረራ ሰራተኞች በሴፕቴምበር 15 ደረሱ። ሩቢዮ ለአንድ አመት ያህል በዜሮ ስበት ውስጥ የቆየው የአሜሪካ ጠፈርተኛ ህዋ ላይ ካሳለፈው ረጅሙ ነው። እሱ አሁን በምድር ላይ ያለውን ህይወት በማስተካከል ላይ ነው፣ ይህም እንደገና ጤናማ ሆኖ ከመሰማቱ በፊት ብዙ ወራት ሊወስድ ይችላል። በሌላ የጠፈር ዜና፣ አዲስ ፊልም በናሳ ብዙ ጊዜ ውድቅ ከተደረገለት በኋላ እ.ኤ.አ. በ2009 የመጀመሪያው የቀድሞ የስደተኛ ሰራተኛ የሆነው የጠፈር ተመራማሪውን ሆሴ ሄርናንዴዝ አበረታች ታሪክ ይዳስሳል።
ምንጮች:
- ሲ.ኤን.ኤን (የዚህ ታሪክ ስሪት በ CNN Wonder Theory የሳይንስ ጋዜጣ ላይ ታየ። በገቢ መልእክት ሳጥንዎ ውስጥ ለማግኘት፣ እዚህ በነጻ ይመዝገቡ)