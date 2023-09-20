አስደናቂው አዲስ የጨረቃ ወለል ሞዛይክ በናሳ ተገለጠ

ናሳ በቅርቡ በ Instagram ገፁ ላይ አዲስ አስደናቂ የጨረቃ ወለል ሞዛይክ አጋርቷል። ሞዛይክ፣ “Moonlight Sonata” የሚል ርዕስ ያለው በሁለት የጨረቃ ኦርቢተር ካሜራዎች የተቀረጹ ምስሎችን በመጠቀም ነው የተፈጠረው - የጨረቃ ሪኮንኔስንስ ኦርቢተር ካሜራ (LROC) እና ShadowCam።
የጠፈር ኤጀንሲ እንደገለጸው ሞዛይክ የጨረቃን ገጽታ የአየር ላይ እይታን ያቀርባል, ጥቁር, ነጭ እና ግራጫ ቀለሞችን ያሳያል. በምስሉ ታችኛው ቀኝ ክፍል ላይ የሚገኘው ሻክልተን ክሬተር በተለይ ታዋቂ ነው። የ ShadowCam ዝርዝር ምስል ተመልካቾች በጭቃው ውስጠኛው ክፍል እና ግድግዳዎች ውስጥ በቋሚነት ጥላ ያላቸውን ቦታዎች እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። በአንጻሩ በፀሐይ ብርሃን የሚበሩ ቦታዎች፣ እንደ ቋጥኙ ጠርዝ እና ጎኖቹ፣ በ LROC ተይዘዋል።
ናሳ ስለ ሞዛይክ አጭር መግለጫ በ Instagram ላይ ከምስሉ ጋር አጋርቷል። ከ250,000 ሰአታት በፊት ከተለጠፈበት ጊዜ ጀምሮ ወደ 12 የሚጠጉ መውደዶችን የሰበሰበው ይህ ልጥፍ ከተገረሙ ተመልካቾች ብዙ አስተያየቶችን አግኝቷል። በርካቶች በአስደናቂው እይታ ያላቸውን አድናቆት ሲገልጹ ሌሎች ደግሞ ናሳን በስራው አድንቀዋል።
አንድ ተጠቃሚ ናሳ ሻክልተን ክሬተር ብሎ ስላወቀው በሞዛይክ ውስጥ ስላለው ታዋቂ ነጭ ክብ ጠየቀ። አሳታፊው ልጥፍ ከመማረክ እስከ አድናቆት ድረስ የተለያዩ ምላሾችን ፈጥሯል።
ይህ የቅርብ ጊዜ የኢንስታግራም ማጋራት ሌላው የናሳ ተመልካቾቹን በአስደናቂ የጠፈር እና የሰማይ አካላት እይታዎች የመማረክ እና የማስተማር ችሎታ ምሳሌ ነው። የህዋ ኤጀንሲ እንደ ኢንስታግራም ባሉ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ያለው ቀጣይነት ያለው ተሳትፎ በዓለም ዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር እንዲገናኝ እና የጠፈር ፍለጋን ፍላጎት እንዲያሳድግ ያስችለዋል።
ምንጮች: NASA Instagram
ትርጓሜዎች
1. የጨረቃ ዳሰሳ ኦርቢተር ካሜራ (LROC) - የጨረቃን ገጽ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ለመቅረጽ የተነደፈ በጨረቃ ላይ ሪኮኔስስንስ ኦርቢተር የጠፈር መንኮራኩር ላይ ያለ መሳሪያ።
2. ShadowCam – ዳንሪ በተባለው የኮሪያ ኤሮስፔስ ምርምር ኢንስቲትዩት የጠፈር መንኮራኩር ላይ ያለ የናሳ መሳሪያ የጨረቃን ጥላ አካባቢዎች ዝርዝር ምስሎችን የመቅረጽ ሃላፊነት አለበት።
3. ሻክልተን ክሬተር - በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ የሚገኝ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው እሳተ ጎመራ በቋሚነት ጥላ በሚሸልባቸው ክልሎች ይታወቃል።