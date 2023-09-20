የናሳ ጠፈርተኞች ለጨረቃ ተልዕኮ ለማስጀመር የተለማመዱ ሩጫን ያዙ

በሚቀጥለው አመት ወደ ጨረቃ ለመሄድ ለታቀደለት የአርጤምስ 39ኛ ተልእኮ የሚዘጋጁ አራት የጠፈር ተመራማሪዎች በቅርቡ በኬኔዲ የጠፈር ማዕከል በአዳዲስ የበረራ ሰራተኞች ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች የማስጀመሪያ ፓድ ላይ ልምምድ አድርገዋል። የጠፈር ተመራማሪዎቹ፣ የናሳ ጠፈርተኞች ሬይድ ዊስማን፣ ቪክቶር ግሎቨር እና ክርስቲና ኮች እንዲሁም ካናዳዊው የጠፈር ተመራማሪ ጄረሚ ሃንሰን በብርቱካናማ የጠፈር ልብሶች ለብሰው በሰራተኞቹ የማጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን ከኒል ኤ አርምስትሮንግ ኦፕሬሽን እና ቼክአውት ህንፃ ወደ ፓድ XNUMX ለመጀመር ተሳፍረዋል። -ቢ.
የደረቅ ሩጫው የተካሄደው ለተልዕኮው ዝግጅት መደበኛ የማስጀመሪያ ቀን ሂደቶችን ለማሳየት ሲሆን እ.ኤ.አ. እስከ ህዳር 2024 ይጀምራል። የአርጤምስ 10ኛ ተልእኮ በናሳ ኃይለኛ የጠፈር ማስጀመሪያ ሮኬት ላይ የመጀመሪያው የበረራ በረራ ይሆናል፣ የጠፈር ተጓዦች በኦሪዮን ይጋልባሉ የጠፈር ካፕሱል. ተልእኮው በጨረቃ ዙሪያ የXNUMX ቀን ጉዞ ለማድረግ ታቅዷል፣ ነገር ግን ለጨረቃ ማረፊያ ምንም እቅዶች የሉም።
ከ 1972 ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰዎችን ወደ ጨረቃ ወለል ለመመለስ የታቀደው የአርጤምስ III ተልዕኮ በ SpaceX ስታርሺፕ የጠፈር መንኮራኩሮች እንደ ሰው ማረፊያ ስርዓት ይተማመናል. ሆኖም የስታርሺፕ የጠፈር መንኮራኩር በመገንባት ላይ ነው እና በታህሳስ 2025 ዝግጁ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
የአርጤምስ XNUMX ተልእኮ የሰው ተሳፋሪዎችን ደህንነት ለማረጋገጥ የኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩሮችን ገደብ የገፋውን የአርጤምስ XNUMX ያልተሳኩ የሙከራ በረራን ይከተላል። የኦሪዮን ካፕሱል እና የአውሮፓ አገልግሎት ሞጁል ለአርጤምስ II ቀድሞውንም በኬኔዲ የጠፈር ማእከል ውስጥ ናቸው፣ ግን እስከ ኤፕሪል ድረስ ዝግጁ አይሆኑም። የኮር ደረጃ ማበልጸጊያ ከናሳ ሚቹድ መሰብሰቢያ ተቋም መጓጓዣን በመጠባበቅ ላይ ሲሆን ሁለቱ ጠንካራ የሮኬት ማጠናከሪያዎች ከዩታ በባቡር እየተጓጓዙ ነው።
የናሳ ቴክኒሻኖች አራቱን RS-25 ሞተሮችን ከህዋ ሽትል ፕሮግራም ወደ ዋናው መድረክ ማገናኘት ጀምረዋል። ዋናው መድረክ በኖቬምበር ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል፣ እና የስፔስ ማስጀመሪያ ስርዓቱ መደራረብ በየካቲት 2024 በኬኔዲ የጠፈር ማእከል የተሽከርካሪ መሰብሰቢያ ህንፃ ይጀምራል።
ምንጮች:
- ኦርላንዶ ዘብ
- ጥቅስ፡- የናሳ የጨረቃ ጉዞ አርጤምስ የጠፈር ተመራማሪዎች በተግባር ሩጫ (2023፣ ሴፕቴምበር 20) 20 ሴፕቴምበር 2023 ከ[ምንጭ] የተገኘ ንጣፍ ለማስጀመር አዲስ ጉዞ ጀመሩ።