አዲስ ጥናት በእንቅልፍ እጦት እና በደካማ የአእምሮ ጤና መካከል ያለውን ግንኙነት አገኘ

በቅርቡ የተደረገ ጥናት በእንቅልፍ እጦት እና በአእምሮ ጤና መጓደል መካከል ትልቅ ትስስር እንዳለ አሳይቷል። በአንድ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው ጥናቱ እንቅልፍ ማጣት በአእምሮ ጤንነት ላይ የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት አጉልቶ ያሳያል።
በጥናቱ መሰረት በቀን ከሰባት ሰአታት ያነሰ እንቅልፍ በቋሚነት የሚያገኙ ግለሰቦች ለጭንቀት እና ለድብርት ምልክቶች የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። እንቅልፍ ማጣት የአንጎል ተግባራትን ሊያስተጓጉል ይችላል, ይህም ግለሰቦች ስሜታቸውን ለመቆጣጠር እና ጭንቀትን ለመቋቋም የበለጠ አስቸጋሪ ያደርገዋል.
እንቅልፍ ለአጠቃላይ አእምሯዊ እና አካላዊ ጤንነት ወሳኝ ነው። አንጎል እና አካል አስፈላጊ ተግባራትን እንዲሞሉ, እንዲጠግኑ እና እንዲመልሱ ያስችላቸዋል. በምንተኛበት ጊዜ አእምሯችን ትውስታዎችን ያጠናክራል እና ስሜቶችን ያካሂዳል ፣ ይህም ጥሩ የእውቀት አፈፃፀም እና ስሜታዊ ደህንነትን ያረጋግጣል። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ማጣት ብዙ መዘዝ ሊያስከትል ስለሚችል በአእምሯዊም ሆነ በአካላዊ ጤንነታችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
በእንቅልፍ እጦት እና በአእምሮ ጤና መጓደል መካከል ካለው ትስስር በተጨማሪ የእንቅልፍ ጥራት መጓደል ከጭንቀት ጋር ተያይዞ እንደሚመጣ ጥናቱ አመልክቷል። እረፍት ማጣት እና የተቋረጠ እንቅልፍ ሪፖርት ያደረጉ ተሳታፊዎች ከፍ ያለ የጭንቀት ደረጃ አጋጥሟቸዋል፣ ይህም በአእምሯዊ ደህንነታቸው ላይ የበለጠ ተጽዕኖ አሳድሯል።
ጥናቱ በእንቅልፍ እና በአእምሯዊ ጤንነት መካከል ያለውን ግንኙነት ላይ ብርሃን ቢፈጥርም, ግንኙነቱ ውስብስብ መሆኑን እና መንስኤውን በትክክል ማረጋገጥ አይቻልም. ይሁን እንጂ ግኝቶቹ ጥሩ የአእምሮ ጤናን ለመጠበቅ የእንቅልፍ ወሳኝ ሚና እና ግለሰቦች ለእንቅልፍ ንፅህና ቅድሚያ እንዲሰጡ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
የመኝታ ሰዓትን መደበኛ ለማድረግ፣ የእንቅልፍ ጊዜን ቅድሚያ ለመስጠት፣ ምቹ የሆነ የእንቅልፍ አካባቢን ለመጠበቅ እና ከመተኛቱ በፊት ለኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ተጋላጭነትን ለመገደብ ይመከራል። በተጨማሪም፣ ለእንቅልፍ መዛባት ወይም ለአእምሮ ጤና ስጋቶች የባለሙያ እርዳታ መፈለግ አጠቃላይ ደህንነትን በእጅጉ ያሻሽላል።
በማጠቃለያውም ጥሩ የአዕምሮ ጤናን ለመጠበቅ በቂ እንቅልፍ መተኛት አስፈላጊ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። ግለሰቦች ለእንቅልፍ ቅድሚያ እንዲሰጡ እና ጤናማ የእንቅልፍ ልምዶችን እንዲያዳብሩ አስፈላጊነትን ያጠናክራል. በእንቅልፍ እና በአእምሮ ደህንነት መካከል ያለውን ግንኙነት በመገንዘብ አጠቃላይ የህይወት ጥራታችንን ለማሻሻል ንቁ እርምጃዎችን መውሰድ እንችላለን።
ትርጓሜዎች
- እንቅልፍ ማጣት፡- በቂ ያልሆነ የእንቅልፍ ጊዜ፣በተለምዶ በአዳር ከሰባት ሰአት በታች።
– የአዕምሮ ጤና፡ የአንድ ግለሰብ ስሜታዊ፣ ስነልቦናዊ እና ማህበራዊ ደህንነት ሁኔታ።
- ጭንቀት፡ የጭንቀት፣ የመረበሽ ወይም የመረበሽ ስሜት።
– ድብርት፡- የማያቋርጥ ሀዘን፣ ፍላጎት ማጣት እና የተስፋ መቁረጥ ስሜት የሚታወቅ የአእምሮ ጤና መታወክ።
ምንጭ፡- ይህ ጽሑፍ በአንድ መሪ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት ማጠቃለያ ነው።