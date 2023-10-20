ናሳ ፕሲቺ በመባል የሚታወቀውን አስትሮይድ ለማጥናት ወደ አስትሮይድ ቀበቶ በመጓዝ ላይ ያለችውን የሳይቼ ሚሽን በቅርቡ ጀምሯል። ይህ ልዩ አስትሮይድ በብረት የበለጸገ ነው ተብሎ ይታመናል, ይህም ለሳይንቲስቶች ልዩ ጥናት ያደርገዋል. ተልዕኮው የእኛን ተመሳሳይ የፕላኔቶች ስብጥር እና እምብርት ግንዛቤዎችን ለማግኘት ያለመ ነው።
በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ ውስጥ ዋና ባለሙያ ዴቪድ ላውረንስ በሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ ካሉት መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ መርማሪ ነው። መሳሪያው፣ ጋማ ሬይ እና ኒውትሮን ስፔክትሮሜትር የአስትሮይድን ስብጥር ለመተንተን ይረዳል።
ጉማሬዎች: ኃይለኛ መንጋጋዎች, ውጤታማ ያልሆኑ ማኘክ
ጉማሬዎች ኃይለኛ መንጋጋቸው እና አስፈሪ ጥርሶች ቢኖራቸውም በሚያስደንቅ ሁኔታ ውጤታማ ያልሆኑ ማኘክ ናቸው። በPLOS One ላይ የታተመ ጥናት ጉማሬዎች ምግባቸውን በብቃት ለማኘክ ከሚያስፈልገው የመፍጨት እንቅስቃሴ ጋር እንደሚታገሉ ያሳያል። የማኘክ ችሎታቸው መንጋጋቸውን ለመዋጋት ሲሉ መስዋዕትነት የተከፈለላቸው ይመስላል።
የዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ማርከስ ክላውስ እና ባልደረቦቻቸው ጥናቱን አካሂደዋል። ጉማሬዎች በመንጋጋቸው ኃይል እንዲለማመዱ ነገር ግን በባህላዊው መንገድ ማኘክ የማይችሉ ልዩ ባሕርያት እንዳሏቸው ደርሰውበታል።
የሙዚቃ ማመሳሰል ኃይል
ሙዚቃን ማዳመጥ ደስታን ብቻ ሳይሆን በአድማጮች መካከል የጋራ ልምዶችን ይፈጥራል። በበርን ዩኒቨርሲቲ የሥነ ልቦና ባለሙያ የሆኑት ቮልፍጋንግ ቻቸር ያደረጉት ጥናት እንደሚያሳየው በጥንታዊ የሙዚቃ ኮንሰርቶች ላይ የሚካፈሉ ሰዎች እንቅስቃሴያቸውን፣ የልብ ምታቸውን እና የአተነፋፈሳቸውን መጠን ያመሳስላሉ። ይህ ማመሳሰል በዝግመተ ለውጥ ያለፈው በኛ ውስጥ ስር የሰደደ ነው።
Tschacher የኮንሰርቱን ተመልካቾች ምላሾች ለመለካት ተለባሽ ሴንሰሮችን እና የእንቅስቃሴ ቀረጻ ቴክኖሎጂን ተጠቅሟል። በሳይንስ ሪፖርቶች ውስጥ የታተመው የእሱ ምርምር ሙዚቃ በሰው ልጅ ፊዚዮሎጂ ሂደቶች እና በቡድን ልምዶች ላይ ስላለው ከፍተኛ ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
ሲካዳስ፡ እያደገ የመጣ የስነምህዳር ተጽእኖ
በየ17 አመቱ የሲካዳስ በየጊዜው ብቅ ማለት ለደን ስነ-ምህዳር ከፍተኛ መዘዝ አለው። በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂስት ዞይ ጌትማን-ፒክሪንግ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ሲካዳስ ብቅ ሲል ወፎችን ጨምሮ ለተለያዩ እንስሳት የተትረፈረፈ የምግብ ምንጭ ይሰጣሉ። ይህ በአባጨጓሬዎች ላይ የአእዋፍ አዳኝ ቅነሳን ያስከትላል, በዚህም ምክንያት በኦክ ዛፎች ላይ ብዙ ቅጠሎች ይጎዳሉ.
በሳይንስ የታተመው ጥናቱ የሲካዳ ዑደቶች የህዝብ ብዛት በስርዓተ-ምህዳሩ ላይ የሚያደርሰውን ውስብስብ የካስካዲንግ ተፅእኖ አጉልቶ ያሳያል።
ጥልቅ የባህር ማዕድን ማውጣት፡ ስጋቶችን እና ሽልማቶችን ማመዛዘን
ከውቅያኖስ ወለል ላይ ጠቃሚ ማዕድናትን በማውጣት ረገድ የንግድ ፍላጎት እያደገ ነው። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጉዞዎችም ጥልቅ ባህር ውስጥ ያሉ ስነ-ምህዳሮች ብርቅዬ እና ስስ የሆኑ የህይወት ዓይነቶች መገኛ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በፓስፊክ ውቅያኖስ ውስጥ በማዕድን የበለጸጉ የሃይድሮተርማል አየር ማስገቢያ ቀዳዳዎችን በመቃኘት ላይ ያሉ ተመራማሪዎች ከመሬት በታች ያሉ ዋሻዎች ህይወት ያላቸው መኖሪያዎችን አግኝተዋል። እነዚህ መኖሪያ ቤቶች ሊገናኙ ይችላሉ, ይህም የማዕድን ስራዎች ከመከሰታቸው በፊት ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ያሳያል.
በሌላ ዓይነት አካባቢ፣ ፖሊሜታልቲክ ኖድሎች በሚባሉት፣ ዋጋ ያላቸው ማዕድናት በባህር ወለል ላይ ተበታትነው ይገኛሉ። በለንደን ከሚገኘው የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ሙሪኤል ራቦን እና ባልደረቦቿ በሺዎች የሚቆጠሩ የማይታወቁ ዝርያዎች በእነዚህ ኖድሎች ላይ ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገምታሉ። በCurrent Biology ላይ የታተመው ጥናቱ እነዚህን ሥነ-ምህዳሮች እምቅ ሀብታቸውን ከመጠቀማቸው በፊት የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
– የናሳ ብረት ተልእኮ፣ የተራቡ ጉማሬዎች ክፉኛ ያኝካሉ፣ ሙዚቃ ያመሳስለናል፣ ሲካዳ ቡም የዛፎች ጉዳት ነው እና ጥልቅ የባህር ቁፋሮ አደጋዎች እና ሽልማቶች – ኩዊክስ እና ኳርክስ ከቦብ ማክዶናልድ (ምንጭ)
- ሳይኪ ተልዕኮ - ናሳ (ምንጭ)
- ሳይኪ - ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ተግባራዊ ፊዚክስ ላብራቶሪ (ምንጭ)
- የተራቡ ጉማሬዎች በደንብ አይታኙም - ኩዊክስ እና ኳርክ (ምንጭ)
- ሙዚቃ ልክ እንደሌሎች ሰዎች ልብ ልብዎ እንዲራመድ ያደርገዋል - ኩዊክስ እና ኳርክ (ምንጭ)
- የሲካዳስ ቡም እና ዛፎች ተበላሽተዋል - ኩዊክስ እና ኳርክ (ምንጭ)
- ጥልቅ የባህር ማዕድን አደጋዎችን እና ሽልማቶችን መረዳት - ኩዊክስ እና ኳርክ (ምንጭ)