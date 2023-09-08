የአሜሪካ መንግስት ተጠያቂነት ፅህፈት ቤት (GAO) በቅርቡ የወጣ ሪፖርት እንደሚያሳየው የናሳ ከፍተኛ ባለስልጣናት የኤጀንሲውን የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት (SLS) ሮኬት አሁን ባለው የወጪ ደረጃ “የማይቻል” አድርገው ይመለከቱታል። ሪፖርቱ የፕሮግራሙ ቀጣይ ወጪዎች ግልፅነት ስጋትን ያነሳ ሲሆን ባለሥልጣናቱ የትኞቹን የይገባኛል ጥያቄዎች እንዳቀረቡ ግልጽነት የጎደለው መሆኑን ያሳያል።
የናሳ ቃል አቀባይ በሪፖርቱ ላይ እስካሁን የሰጡት አስተያየት የለም።
ነገር ግን፣ የGAO ሪፖርት NASA የኤስኤልኤስ ፕሮግራምን ተመጣጣኝነት ማሻሻል እንደሚያስፈልግ ይገነዘባል። ይህንን ችግር ለመፍታት የናሳ እቅድ የበረራ መርሃ ግብሩን ለማረጋጋት፣ ቅልጥፍናን ለመጨመር፣ ፈጠራን ለማበረታታት እና የዋጋ ስጋትን ለመቀነስ የግዢ ስልቶችን ማስተካከልን ያካትታል።
የኤስኤልኤስ ሮኬት የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም ወሳኝ አካል ነው፣ እሱም በጨረቃ ላይ መሰረት ለመመስረት እና ተጨማሪ አሰሳ እና ሳይንሳዊ ተልዕኮዎችን ለማካሄድ ያለመ። አርጤምስ XNUMX በመባል የሚታወቀው የኤስኤልኤስ የመጀመሪያ ሙከራ የተሳካ ቢሆንም፣ ፕሮግራሙ በኮንትራት ጉዳዮች፣ በዋጋ መናር እና ግልጽነት የጎደለው ድርጊት ከመንግስት ጠባቂዎች ትችት ገጥሞታል።
የGAO ዘገባ እንደሚያመለክተው NASA SLS Block I ሮኬትን በመጠቀም ለተልዕኮዎች የምርት ወጪዎችን ለመያዝ የወጪ መነሻ መስመር ማዘጋጀት እንዳለበት ይጠቁማል። ነገር ግን ናሳ ይህንን ምክረ ሃሳብ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ አላደረገም ይላል ዘገባው።
እስካሁን ድረስ፣ ለኤስኤልኤስ ሮኬት ልማት 12 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ወጪ ተደርጓል፣ እና ናሳ ፕሮግራሙን ለሚቀጥሉት አራት ዓመታት ለመደገፍ በቅርቡ ባቀረበው የበጀት ፕሮፖዛል ከ11 ቢሊዮን ዶላር በላይ ጠይቋል።
ሪፖርቱ የረጅም ጊዜ ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ ናሳ የኤስኤልኤስ ፕሮግራምን ተመጣጣኝነት ለመፍታት እና ግልፅነትን ለማሻሻል እንደሚያስፈልግ ትኩረት ሰጥቷል።
ምንጮች:
- የአሜሪካ መንግስት ተጠያቂነት ቢሮ (GAO) ሪፖርት
- የናሳ ቃል አቀባይ