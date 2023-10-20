የናሳ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ በጥርጣሬ ውስጥ ወደፊት፣ እንደ Scathing Review

በ2028 ሊጀመር ለታቀደው የማርስ ናሙና መመለሻ (ኤምኤስአር) ተልዕኮ የናሳ እቅድ በኤጀንሲው ገለልተኛ የግምገማ ቦርድ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። ሪፖርቱ ቴክኒካል ችግሮችን፣ የበጀት እድገትን እና ከእውነታው የራቀ የማስጀመሪያ የጊዜ ሰሌዳ በተልዕኮው ላይ የተጋረጡ ዋና ዋና ጉዳዮች መሆናቸውን አመልክቷል።
የኤምኤስአር ተልእኮ በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል ትብብር ነው እና በማርስ ፍለጋ ውስጥ ወሳኝ እርምጃ ተደርጎ ይወሰዳል። ቀደም ሲል የማርስ ናሙናዎችን ሰብስቦ በፕላኔቷ ገጽ ላይ ያስቀመጠውን የናሳ ፐርሴቬራንስ ሮቨርን ያካትታል። እነዚህ ናሙናዎች በ MSR ተልዕኮ ተሰርስረው ወደ ምድር ይመለሳሉ።
በመጀመሪያ 4 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል፣ የ MSR ተልዕኮ ዋጋ አሁን ወደ 5.3 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል። የግምገማ ቦርዱ ሪፖርት በተልዕኮው ማስተዋወቅ፣ አደረጃጀት፣ መርሃ ግብር እና ፋይናንስ ላይ ያሉ ችግሮችን ይለያል። በሪፖርቱ መሰረት፣ ተልዕኮው የተቋቋመው ከእውነታው የራቀ በጀት እና የጊዜ ሰሌዳ በመጠበቅ ሲሆን ይህም የ2028 የመክፈቻ ቀን የማይቻል አድርጎታል።
እ.ኤ.አ. በ2030 ምረቃውን ወደ ቀጣዩ አዋጭ መስኮት ማዛወር የተልእኮውን ወጪ ወደ 8-11 ቢሊዮን ዶላር ያሳድገዋል፣ ይህም በናሳ ለፕላኔቶች ሳይንስ ባጀት ላይ ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል። በቦርዱ የተጠቆመው ሌላው አማራጭ ናሙናዎችን ለመመለስ ሁለት ላንደርዎችን መጠቀም ነው, ነገር ግን ይህ የጊዜ ሰሌዳውን የበለጠ ለማራዘም እና ወጪን ይጨምራል.
ሪፖርቱ ተጠያቂነትን ለማሻሻል ናሳ የተልእኮውን አስተዳደር እና ድርጅታዊ መዋቅር እንዲመረምር ይመክራል። እንዲሁም ናሳ የኤምኤስአር ተልእኮውን አስፈላጊነት ለሕዝብ በተሻለ ሁኔታ እንዲሳተፍ እና እንዲያስተላልፍ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
ለግምገማ ቦርዱ ግኝቶች ምላሽ ናሳ የተነሱትን ችግሮች ለመፍታት የኤጀንሲው የሳይንስ ምክትል አስተዳዳሪ በሆነው ሳንድራ ኮኔሊ የሚመራ የግምገማ ቡድን ሾሟል። ቡድኑ በሚቀጥለው ዓመት መጋቢት ላይ ሪፖርት ለማተም አቅዷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ናሳ ይፋዊውን የተልእኮ ወጪ እና የጊዜ ሰሌዳ ማረጋገጥ ዘግይቷል።
የ MSR ተልዕኮ ትችት ሲገጥመው ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በጁላይ ወር የዩኤስ ሴኔት ግምጃ ቤት ኮሚቴ ናሳ በጀቱ ውስጥ መቆየት ካልቻለ ተልዕኮውን ለማሻሻል ወይም ወደ ኋላ የሚመልስ አማራጮችን እንዲያቀርብ በመምራት ስለ ቴክኒካል ተግዳሮቶች እና እየጨመረ ያለውን ወጪ ስጋት ገልጿል።
የኤምኤስአር ተልእኮ ከቻይና ፉክክር ገጥሞታል፣ ይህም የራሱን የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ በ2030 አካባቢ ይጀምራል።
ምንጮች:
- የናሳ ገለልተኛ የግምገማ ቦርድ ሪፖርት
- የዩኤስ ሴኔት የድጋፍ ኮሚቴ