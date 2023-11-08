የናሳ የማርስ ሄሊኮፕተር ብልህነት ከኋላ-ወደ-ኋላ በረራዎች ከሚጠበቀው በላይ አልፏል።

የናሳ ማርስ ሄሊኮፕተር፣ ብልሃት፣ ከተልዕኮው ቡድን የሚጠበቀውን በላይ በማድረግ አስደናቂ ክንዋኔዎችን ማስመዝገቡን ቀጥሏል። ኤፕሪል 2021 በማርስ መሬት ላይ ታሪካዊ በረራ ካደረገበት ጊዜ አንስቶ በሌላ ፕላኔት ላይ በሃይል የሚሰራ እና ቁጥጥር የሚደረግበት በረራ የጀመረ የመጀመሪያው አውሮፕላን ከሆነ፣ ብልህነት ለትንሽ ሰው አልባ አውሮፕላን መሰል ማሽን የሚቻለውን ድንበር እየገፋ ነው።
ባሳለፍነው ወር ብቻ 4 ፓውንድ እና 19 ኢንች ቁመት ያለው ሄሊኮፕተር ሶስት አዳዲስ ሪከርዶችን አስመዝግቧል። ከቀይ ፕላኔት ገጽ በ79 ጫማ (24 ሜትር) ከፍታ ላይ አዲስ የከፍታ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን በተጨማሪም በ22.4ኛው በረራው 10 ማይል በሰከንድ (62 ሜትር በሰከንድ) በማስመዝገብ ከዚህ ቀደም ከተመዘገበው 17.9 ማይል በሰከንድ (8) የፍጥነት ሪከርድ በልጧል። ወይዘሪት).
አሁን፣ በሌላ አስደናቂ ስኬት፣ የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ብልህነት በተከታታይ ቀናት ከጀርባ ወደ ኋላ የሚደረጉ በረራዎችን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁን አስታውቋል። 65ኛው እና 66ኛው በረራዎች ህዳር 2 እና 3 የተካሄዱ ሲሆን፥ ጄፒኤል ማክሰኞ ማክሰኞ ማግኘታቸውን አረጋግጧል።
በነዚ በረራዎች ጊዜ ብልህነት በመጀመሪያው በረራ 23 ጫማ (7 ሜትር) አጭር ርቀትን ሸፍኗል፣ በመቀጠልም የአቀማመጥ ልምምዱን ሁለት ጫማ ብቻ ያንቀሳቅሰዋል። ይህ የቦታ አቀማመጥ በፀሀይ ቁርኝት በሚባለው ክስተት ምክንያት ከJPL ጋር ለሁለት ሳምንት የሚቆይ የግንኙነት መዘጋት ለማዘጋጀት አስፈላጊ ነበር። የፀሐይ ትስስር የሚከሰተው የምድር እና የማርስ ምህዋር ሁለቱን ፕላኔቶች ከፀሀይ ተቃራኒ ጎኖች ላይ ሲያስቀምጡ ይህም ጊዜያዊ የግንኙነት መዘጋት ያስከትላል። ይህ ክስተት በየሁለት ዓመቱ አንድ ጊዜ በግምት ይከሰታል።
የመግባቢያ መንገዱ ቢዘጋም ብልህነት እና ተጓዳኝ ሮቨር፣ ፅናት፣ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ግንኙነቶቹ ወደነበሩበት ከተመለሰ በኋላ የየራሳቸውን ተግባር ይቀጥላሉ። ጽናት የጥንታዊ ረቂቅ ተህዋሲያን ህይወት ማስረጃን ለመፈለግ የማርስን ወለል ማሰስ ይቀጥላል፣የኢንጂኑቲ የአየር ላይ ምስሎች ደግሞ ፈታኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ ለሮቨር መንገዶችን ለማቀድ ይረዳል። በ Ingenuity የተሰበሰበው መረጃ ለወደፊት ተልእኮዎች የላቀ የላቀ የሄሊኮፕተር ስሪቶችን ለማዘጋጀት አስተዋፅኦ ይኖረዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ብልህነት በቅርቡ ምን መዛግብት አስቀምጧል?
መ፡ ብልህነት በቅርቡ የ79 ጫማ ከፍታ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቦ በ22.4ኛው በረራው 62 ማይል በሰአት አስመዝግቧል።
ጥ፡ የፀሐይ ግንኙነት ምንድን ነው?
መልስ፡- የፀሀይ ቁርኝት የምድር እና የማርስ ምህዋር ሁለቱን ፕላኔቶች ከፀሀይ ተቃራኒ ጎኖች ላይ ሲያስቀምጡ የሚፈጠር ክስተት ሲሆን ይህም ጊዜያዊ የግንኙነት መቆራረጥ ያስከትላል።
ጥ: - በግንኙነቶች መዘጋት ጊዜ ብልህነት እና ጽናት ምን ያደርጋሉ?
መ: በግንኙነቶች መዘጋት ወቅት ብልህነት የሁለት ሳምንት የእረፍት ጊዜ ይኖረዋል፣ ፅናት ደግሞ የማርስን ወለል ማሰስ ይቀጥላል።
ጥ፡ የ Ingenuity ውሂብ የወደፊት ተልእኮዎችን እንዴት ይረዳል?
መ: በ Ingenuity የተሰበሰበው መረጃ መሐንዲሶች የሄሊኮፕተሩን ወደፊት በማርስ ላይ ለሚደረጉ ተልእኮዎች የበለጠ የላቁ ስሪቶችን ለመንደፍ ይረዳል።