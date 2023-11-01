የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ወደማይታወቅ አስትሮይድ ጉዞ ጀመረች።

የናሳዋ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ትሮጃኖች በመባል የሚታወቁትን ያልታወቁ የአስትሮይዶች ቡድን ለማሰስ ያልተለመደ ተልእኮ ጀምራለች። ወደ ጁፒተር ስትሄድ ሉሲ መሳሪያውን ለመፈተሽ የደረቅ ሩጫ አካል በመሆን የመጀመሪያውን አስትሮይድ ዲንኪሽ አገኘች። ዲንኬሽ፣ በግማሽ ማይል ርቀት ላይ፣ በሉሲ ዝርዝር ውስጥ ካሉት ትንሹ አስትሮይድ አንዱ ነው።
ትሮጃኖች፣ በጁፒተር አቅራቢያ የሚዞሩ የአስትሮይድ መንጋዎች፣ ከመጀመሪያዎቹ የስርዓተ ፀሐይ ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል። ሉሲ እነዚህን የሰማይ አካላት ጥናት ታደርጋለች፣ እነሱም የጊዜ ካፕሱሎች እንደሆኑ የሚታሰቡት ስለ እኛ የጠፈር አመጣጥ ወሳኝ ፍንጭ ይይዛሉ።
በጉዞው ወቅት ሉሲ በስምንት ትሮጃኖች ትበረራለች መጠናቸው ከ10 እስከ 100 እጥፍ የሚበልጠው ዲንኬሽ። መንኮራኩሩ በ2033 የመጨረሻዎቹን ሁለት አስትሮይድ ታገኛለች ተብሎ ይጠበቃል። ወደ 1 ቢሊየን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ የሚገመተው ተልዕኮ በናሳ የተወነጨፈው ከሁለት አመት በፊት ሲሆን ስሟን ያገኘው ከዝነኛው ቅሪተ አካል "ሉሲ" ከተሰኘው ጥንታዊ የሰው ዘር ቅድመ አያት በኢትዮጵያ ነው የ1970ዎቹ.
በተልዕኮው ወቅት ውስብስቦችን ፈጥረው ከሶላር ክንፎች መካከል አንዱ ልቅ ሆኖ በመቆየቱ መጠነኛ መሰናክል ቢፈጠርም፣ የበረራ ተቆጣጣሪዎች የሉሲን አላማ እንደማያደናቅፍ እርግጠኞች ናቸው። መንኮራኩሩ አሁንም ለሳይንሳዊ አሰሳ አስፈላጊ የሆኑ አስፈላጊ መረጃዎችን እና ምስሎችን ማንሳት ይችላል።
በሴፕቴምበር ላይ ናሳ ከአስትሮይድ የፍርስራሾችን ናሙና በመሰብሰብ ባደረገው የአስትሮይድ ፍለጋ ጥረት ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ኤጀንሲው ይህንን ስኬት በጥቅምት ወር በመከታተል በብረታ ብረት የበለጸገውን ሳይቼ ለማጥናት የጠፈር መንኮራኩር በማምጠቅ ነው። እነዚያ ተልእኮዎች የናሙና አሰባሰብን የሚያካትቱ ቢሆንም፣ የሉሲ ቀዳሚ ትኩረት ከምድር ውጪ ያሉ ቁሶች ሳይሰበሰቡ ሰፊ ጥናትና ጥናት ማካሄድ ነው።
ይህ ከዲንኪሽ ጋር የተደረገው ግንኙነት ተመራማሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ይህን እንቆቅልሽ አስትሮይድ ለማጥናት እድል ይሰጣቸዋል። የሳይንስ ሊቃውንት በሉሲ የተመለሱትን መረጃዎች እና ምስሎችን ከመተንተን ስለሚመጡት ሳይንሳዊ ግንዛቤዎች እና ሊሆኑ የሚችሉ እመርታዎች በጣም ተደስተዋል።
በየጥ:
- ትሮጃኖች ምንድን ናቸው? ትሮጃኖች በጁፒተር አቅራቢያ የሚዞሩ የአስትሮይዶች ቡድን ናቸው እና ከመጀመሪያዎቹ የስርዓተ ፀሐይ ቅሪቶች እንደሆኑ ይታሰባል።
– የሉሲ ተልእኮ ምንድን ነው? የሉሲ ተልእኮ ከሥርዓተ ፀሐይ መባቻ ጀምሮ የጊዜ ካፕሱል ተብለው የሚታሰቡትን ትሮጃኖች መመርመር እና ማጥናት ነው።
- ሉሲ ስንት አስትሮይድ ታገኛለች? ሉሲ በድምሩ 10 አስትሮይድ ትበርራለች ዲንኪነሽ የመጀመሪያዋ ነች። የተቀሩት ስምንት ትሮጃኖች ከዲንኪሽ በጣም የሚበልጡ ይሆናሉ።
- የላላው የፀሐይ ክንፍ ጠቀሜታ ምንድነው? በሉሲ ላይ ካሉት የፀሐይ ክንፎች መካከል አንዱ ልቅ ሆኖ ቢቆይም፣ ለጠቅላላው ተልዕኮው በቂ የተረጋጋ እንደሚሆን ይጠበቃል እና የጠፈር መንኮራኩሩን ዓላማዎች ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም።