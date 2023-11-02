የናሳ ሉሲ ወደ ጁፒተር ጉዞ ጀመረች፣ ከመጀመሪያው አስትሮይድ ጋር ተገናኘች።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የጁፒተርን ትሮጃን አስትሮይዶችን የማሰስ ተልእኮው ላይ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የጠፈር መንኮራኩሯ በቅርቡ የአስትሮይድ ዲንኪሽ የተባለችውን የቅርብ ዝንብ ያደረገች ሲሆን ይህም በጉዞው ወቅት ከሚያጠኗቸው 10 አስትሮይድ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያጋጥመው ነው። ሉሲ ከማርስ ባሻገር በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ከምትገኘው ዲንኬሽ 300 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ አልፋለች። ይህ ገጠመኝ ወደ ትላልቅ እና ይበልጥ ትኩረት የሚስቡ አስትሮይዶች ውስጥ ከመግባቱ በፊት ለሉሲ መሳሪያዎች ፈተና ሆኖ አገልግሏል።
ዲንኬሽ፣ በግማሽ ማይል ብቻ የሚለካው፣ በሉሲ የጉዞ መስመር ላይ ካሉት የጠፈር ድንጋዮች ትንሹ ሳይሆን አይቀርም። የጠፈር መንኮራኩሩ ዋና ኢላማዎች ትሮጃን አስትሮይድ ናቸው፣ እነዚህም በስርዓተ-ፀሀይ መጀመሪያ ዘመን የቀሩ ቅሪቶች ናቸው። ሉሲ በ10 የመጨረሻዎቹን ሁለት አስትሮይድ በማለፍ ተልእኮዋን ከማጠናቀቁ በፊት ከ100 እስከ 2033 እጥፍ እንደሚበልጡ የሚጠበቀውን ስምንት ትሮጃኖችን ትወዛወዛለች።
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ናሳ ወደ አንድ ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ በጀት ይዞ ከሁለት አመት በፊት ወደ ህዋ መምጠጧ ይታወሳል። በኢትዮጵያ በተገኘ ታዋቂው 1 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው አጽም የተሰየመው የሉሲ አላማ የእነዚህን ንፁህ የሰማይ አካላትን እንቆቅልሽ መግለጥ እና የስርዓተ ጸሀይ ስርአታችን አመጣጥ ላይ ብርሃን ማድረግ ነው።
የበረራ ተቆጣጣሪዎች በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ የላላ የፀሐይ ክንፍ ቢኖርም ተልእኮው ያለችግር እንደሚቀጥል ይጠበቃል። ናሳ የላላ ክንፍ የጠፈር መንኮራኩሯን እንቅስቃሴ እንደማያደናቅፍ ያምናል፣ ይህም ሉሲ ሙሉ ተልእኮዋን እንደታቀደው መጨረስ እንደምትችል ያረጋግጣል።
ይህ የቅርብ ጊዜ የዲንኬሽ በረራ ናሳ ከአስትሮይድ አሰሳ ጋር የተያያዙ ተከታታይ አስደሳች ተልእኮዎችን ያየው “አስቴሮይድ መኸር” ብሎ የሰየመውን ያጠናቅቃል። በሴፕቴምበር ላይ ናሳ የመጀመሪያውን ናሙናውን ከአስትሮይድ በተሳካ ሁኔታ የሰበሰበ ሲሆን በጥቅምት ወር ላይ ደግሞ በብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ለማጥናት Psyche የጠፈር መንኮራኩሮችን አስነሳ። ከቀደምቶቹ በተለየ ሉሲ ምንም አይነት ማረፊያ አታደርግም ወይም ናሙና አትሰበስብም። ይልቁንስ ከአስትሮይዶች ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ሰፊ መረጃዎችን እና ምስሎችን ይቀርጻል ይህም ለሳይንቲስቶች ብዙ መረጃዎችን ለበለጠ ትንተና ይሰጣል።
የደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም መሪ ሳይንቲስት የሆኑት ሃል ሌቪሰን ዲንኪነሽ ቀደም ሲል “በምርጥ ቴሌስኮፖች ውስጥ ያልተፈታ ቆሻሻ” እንደነበረች በመግለጽ በበረራ ላይ ያለውን ደስታ ገልጿል። በሉሲ የላቁ መሳሪያዎች እና ቴክኖሎጂዎች ተመራማሪዎች በመጪዎቹ አመታት ስለእነዚህ ጥንታዊ ቅሪቶች እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ ግኝቶችን ይገምታሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
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የሉሲ ተልእኮ ምንድን ነው?
የሉሲ ተልእኮ በጁፒተር ዙሪያ የሚገኙትን የትሮጃን አስትሮይድስ ማሰስ እና ስለ ስርአታችን የመጀመሪያ ታሪክ ግንዛቤዎችን ማግኘት ነው።
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ትሮጃን አስትሮይድ ምንድን ናቸው?
ትሮጃን አስትሮይዶች የጁፒተርን ምህዋር የሚጋሩ የአስትሮይዶች ቡድን ናቸው ነገር ግን በፀሃይ-ጁፒተር ላግራንጅ ነጥቦች ዙሪያ ባሉ የተረጋጋ ክልሎች ውስጥ ይገኛሉ።
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ሉሲ ስንት አስትሮይድ ታገኛለች?
ሉሲ በተልእኮዋ ወቅት በድምሩ 10 አስትሮይዶችን በዋናነት ትሮጃን አስትሮይድ ታጠናለች።
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የሉሲ ዋና ኢላማዎች ምንድን ናቸው?
የሉሲ ቀዳሚ ኢላማዎች ትሮጃኖች ናቸው፣ እነሱም ከቀደምት የፀሀይ ስርዓት ጥንታውያን ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል።
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ሉሲ ናሙናዎችን ትሰበስብ ይሆን?
አይ፣ ሉሲ ምንም ማረፊያ አታደርግም ወይም ናሙና አትሰበስብም። ይልቁንስ ከአስትሮይድ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ መረጃዎችን እና ምስሎችን ይይዛል።