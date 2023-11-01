የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ጁፒተር ሲጓዝ ከአስትሮይድ ጋር መገናኘት ጀመረች።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮውን ወደ ጁፒተር ጀመረች፣ በመንገድ ላይ ከ 10 አስትሮይድ የመጀመሪያውን አገኘች። በአስደናቂ ፍጥነት በ10,000 ማይል የምትጓዘው የጠፈር መንኮራኩር ከማርስ ባሻገር ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ከትንሿ ዴንኬሽ አስትሮይድ ጋር ጊዜያዊ ቆይታ አድርጋለች።
ዲንኬሽ በግማሽ ማይል ርቀት ላይ የምትገኘው በሉሲ የጉዞ መስመር ላይ ትንሹ የጠፈር አለት ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የጠፈር መንኮራኩሩ ዋና ኢላማዎች በጁፒተር አቅራቢያ የሚገኙ ያልተመረመሩ የአስትሮይድ ቡድኖች ትሮጃኖች ናቸው እነዚህም በፀሃይ ስርአት መጀመሪያ ዘመን ቅሪቶች ናቸው። ሉሲ በ10 የመጨረሻዎቹ ሁለት መዳረሻዎቿ ላይ ከመድረሷ በፊት ከ100 እስከ 2033 እጥፍ የሚበልጡ መጠናቸው ከዲንኪሽ ከXNUMX እስከ XNUMX እጥፍ የሚበልጡ ስምንት ትሮጃኖችን ታሳልፋለች።
ኢትዮጵያ ውስጥ በተገኘው የጥንት የሰው ዘር ቅድመ አያት ቅሪተ አካል የተሰየመችው ሉሲ እነዚህን የሰማይ ጊዜ ካፕሱሎች ለመመርመር ጉዞዋን ትቀጥላለች። ቀጣዩ የሉሲ አስትሮይድ ስም የተሰየመው ከዋናው የሉሲ ቅሪተ አካል ፈላጊዎች አንዱ በሆነው ዶናልድ ጆሃንሰን ነው።
በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ካሉት የሶላር ክንፎች አንዱ ልቅ ሆኖ ቢቆይም፣ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ለተልዕኮው ሙሉ በሙሉ የተረጋጋ ነው ብለው ያምናሉ፣ ምንም እንኳን እሱን ለመጠበቅ ቢሞክሩም አልተሳካም። ከዲንኪሽ ጋር የተደረገው ግንኙነት ናሳ "አስቴሮይድ መኸር" ብሎ የሰየመውን የመጨረሻ ደረጃ የሚያሳይ ሲሆን የአስቴሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ መሰብሰብ እና የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በብረታ ብረት የበለፀገውን አስትሮይድ መመርመርን ተከትሎ ነው።
ካለፉት ተልእኮዎች በተለየ፣ ሉሲ በየትኛውም አስትሮይድ ላይ አትቆምም ወይም ናሙና አትሰበስብም። በምትኩ፣ በሚያጋጥሙት ጊዜ ዝርዝር ምስሎችን ይይዛል እና ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰበስባል። ናሳ የጠፈር መንኮራኩሩ ሁሉንም መረጃዎች ወደ ምድር ለመመለስ ቢያንስ አንድ ሳምንት እንደሚፈጅ ገምቷል።
ዲንኬሽ ከሉሲ ጋር ከመቀራረቡ በፊት በጣም ኃይለኛ በሆኑ ቴሌስኮፖች ውስጥ እንኳን ግልጽ ያልሆነ ብዥታ ሆኖ ታየ። ነገር ግን፣ በሉሲ የላቁ መሳሪያዎች እና ሳይንሳዊ ችሎታዎች፣ ተመራማሪዎች በእነዚህ ሩቅ በሆኑ የኮስሞስ ነገሮች ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች ይፋ እንደሚያደርጉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
የሉሲ ተልእኮ ምንድን ነው?
የሉሲ ተልእኮ በጁፒተር አቅራቢያ የሚገኙትን የትሮጃን አስትሮይዶችን ማሰስ ሲሆን እነዚህም ከሥርዓተ ፀሐይ መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ጥንታዊ ቅርሶች እንደሆኑ ይታመናል።
የዲንኬሽ አስትሮይድ ጠቀሜታ ምንድነው?
ዲንኬሽ ሉሲ ወደ ጁፒተር ስትጓዝ ያጋጠማት የመጀመሪያው አስትሮይድ ነው። መጠኑ አነስተኛ ቢሆንም ትላልቅ አስትሮይድ ከመድረሱ በፊት ለጠፈር መንኮራኩሮቹ መሳሪያዎች የሙከራ ሩጫ ሆኖ ያገለግላል።
ሉሲ በምን ያህል ፍጥነት ትጓዛለች?
ሉሲ በሚገርም በ10,000 ማይል በሰአት (ወይም 4.5 ኪሜ/ሰ) በህዋ እያሳየች ነው።
ሉሲ ከአስትሮይድ ናሙናዎችን ትሰበስብ ይሆን?
ካለፉት ተልእኮዎች በተለየ፣ ሉሲ ባጋጠሟቸው አስትሮይድስ ላይ አትቆምም ወይም ናሙና አትሰበስብም። ዋናው ትኩረቱ ምስሎችን ማንሳት እና ሳይንሳዊ መረጃዎችን መሰብሰብ ላይ ነው።