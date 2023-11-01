ፍሊቢ ኮምፕሊት፡ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የሶላር ሲስተምን ሚስጥሮች ለማወቅ በፈለገ ጊዜ አስትሮይድ ዲንኪነሽ ዳሰሰች።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የፀሐይ ስርዓታችንን ታሪክ ሚስጥሮች ለመፍታት ባደረገው ተልእኮ ውስጥ በቅርቡ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 1 ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ ከሚመረምረው 12 አስትሮይድ የመጀመሪያ የሆነውን የአስትሮይድ ዲንኪነሽ ዝንብ በተሳካ ሁኔታ አጠናቀቀ። ይህ ጠቃሚ ስኬት ሉሲን አንድ እርምጃ ወደ መጨረሻው ግቡ ያቀርባታል።
የዲንኬሽ ዝንብ ‹ዲንኪ› የሚል ስያሜ የተሰጠው የጠፈር መንኮራኩር መሣሪያዎች የሙከራ ጊዜ ሆኖ አገልግሏል። በግጭቱ ወቅት የሉሲ ቀለም ምስል፣ ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ እና የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ጠቃሚ መረጃዎችን ሰብስበዋል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ስለ አስትሮይድ እና ስለ አካባቢው ጠፈር ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል።
"ቡድኑ የጠፈር መንኮራኩሩ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ወስኗል" ሲሉ የናሳ ባለስልጣናት በቅርቡ በብሎግ ልጥፍ ላይ ገልፀዋል ። "ጠፈር መንኮራኩሩ በበረራ ወቅት የተሰበሰበውን መረጃ ማስተላለፍ እንዲጀምር አዝዘናል።"
ዲንኪነሽ በአንፃራዊነት ለምድር ቅርብ ስትሆን የሉሲ ዋና አላማ የጁፒተርን ምህዋር የሚጋሩትን የሩቅ ትሮጃን አስትሮይዶችን መመርመር ነው። እነዚህ አስትሮይዶች ስለ ፕላኔታዊ አፈጣጠር ልዩ እይታ የሚሰጡ ጥንታዊ ቅርሶችን በመምሰል ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት አስፈላጊ ፍንጮችን እንደያዙ ይታመናል።
በበረራ ጊዜ የተሰበሰበው መረጃ ወደ ምድር ለመድረስ አንድ ሳምንት ያህል ይወስዳል። ሳይንቲስቶች ይህን መረጃ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ ፍጥነት ያለው አስትሮይድ በተገናኘበት ወቅት ያሳየውን አፈጻጸም ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ስኬታማ በረራውን ተከትሎ፣ ሉሲ የስበት ኃይል እገዛን ለመጠቀም ወደ ምድር ትመለሳለች። ይህ ዘዴ የጠፈር መንኮራኩሩን ወደ ቀጣዩ መድረሻው ያንቀሳቅሰዋል-asteroid 52246 Donaldjohanson. የሉሲ ቅሪተ አካል ተባባሪ በሆነው ዶናልድ ጆሃንሰን የተሰየመው ይህ አስትሮይድ የመጀመሪያዎቹን የሰው ቅድመ አያቶቻችንን ለማግኘት በምናደርገው ጥረት ትልቅ ትርጉም አለው።
ለማጠቃለል፣ የሉሲ የቅርብ ጊዜ የአስትሮይድ ዲንኪነሽ ዝንብ በናሳ ታላቅ ተልዕኮ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። በእያንዳንዱ ገጠመኝ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ የሶላር ስርዓታችንን ሚስጢር ለመግለጥ አንድ እርምጃ ይወስደናል እና የሰማይ ሰፈርን አፈጣጠር በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጠናል።
በየጥ
1. የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ከጁፒተር ጋር በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩትን የትሮጃን አስትሮይድስ ለመመርመር እና ለመመርመር ያለመ ነው። ከጥንታዊው የፀሃይ ስርዓት የተገኙት እነዚህ ጥንታዊ ቅርሶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ወሳኝ መረጃ ይይዛሉ።
2. ሉሲ ምን ያህል አስትሮይድ ትጎበኛለች?
ሉሲ በ10-ዓመት ተልዕኮዋ በድምሩ 12 አስትሮይድ ትጎበኛለች።
3. ሉሲ በአስትሮይድ ዲንኪነሽ በሚበርበት ወቅት ምን ዓይነት መሳሪያዎችን ትጠቀም ነበር?
በበረራ ወቅት፣ ሉሲ ስለ አስትሮይድ እና አካባቢው መረጃ ለመሰብሰብ የቀለም ምስል፣ ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ እና ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ተጠቀመች።
4. የመጪው የአስትሮይድ 52246 ዶናልድጆሃንሰን ዝላይ ጠቀሜታ ምንድነው?
አስትሮይድ 52246 ዶናልድጆሃንሰን የተሰየመው የሉሲ ቅሪተ አካል ተባባሪ በሆነው አካል ሲሆን የመጀመሪያዎቹን የሰው ቅድመ አያቶቻችንን ለመረዳት በምናደርገው ጥረት ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የዚህ አስትሮይድ በረራ ስለ ዝግመተ ለውጥ ያለፈ ጊዜያችን ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።