የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ዲንኪነሽ ጋር ለመገናኘት ተዘጋጅታለች።

የናሳዋ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በቅርብ ለመገናኘት በዝግጅት ላይ ነች። እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 1፣ በአስትሮይድ ዲንኬሽ በመብረር መሳሪያዎቹን በመሞከር ወደፊት ወደ ትሮጃን አስትሮይድ ከጁፒተር ጋር በፀሐይ ዙሪያ ለሚዞሩ ጉብኝቶች ይዘጋጃል። ዲንኬሽ፣ ከግማሽ ማይል ያነሰ ስፋት ያለው፣ በማርስ እና በጁፒተር ምህዋር መካከል ባለው የአስትሮይድ ዋና ቀበቶ ውስጥ ይገኛል።
በበረራ ወቅት ዋናው ትኩረቱ የጠፈር መንኮራኩሩን ተርሚናል መከታተያ ሲስተም መሞከር ሲሆን ይህም አስትሮይድን በራስ ገዝ እንዲከታተል እና ከመሳሪያዎቹ አንጻር እንዲቆይ ያስችለዋል። መንኮራኩሩ ከፍተኛ ጥራት ያለው ካሜራውን እና የሙቀት ኢንፍራሬድ ካሜራውን በመጠቀም መረጃዎችን ይሰበስባል። በተጨማሪም በመጨረሻዎቹ ስምንት ደቂቃዎች ውስጥ አስትሮይድን ለመከታተል እና በቀለም ምስል እና በኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር መረጃን ለመሰብሰብ የተርሚናል መከታተያ ስርዓቱን ይጠቀማል።
ይህ ከዲንኪሽ ጋር የተገናኘው የሉሲ ስርዓቶች ወደ ዋና ዒላማዎቹ ወደ ጁፒተር ትሮጃን አስትሮይዶች ከመሄዱ በፊት እንደ ፈተና ሆኖ ያገለግላል። የሉሲ ተልእኮ ግብ እነዚህን ከመቼውም ጊዜ በላይ ያልተመረመሩትን አስትሮይዶች ፀሐይን ከፊት እና ከጁፒተር ጀርባ በሁለት “መንጋዎች” የሚዞሩትን መመርመር ነው። ሉሲ ወደ ትሮጃን አስትሮይድ ከመድረሷ በፊት በ2025 ለተጨማሪ የበረራ ውስጥ ሙከራዎች ዶናልድጆሃንሰን የተባለ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ ሌላ በረራ ይኖራታል።
ከዲንኪነሽ ገጠመኝ የተገኘው መረጃ ጠቃሚ የምህንድስና የፈተና ውጤቶችን ብቻ ሳይሆን በትላልቅ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ እና ትናንሽ የምድር አቅራቢያ አስትሮይድስ መካከል ያለውን ግንኙነት ግንዛቤን ይሰጣል። ከግጭቱ በኋላ ሉሲ በ2024 ወደ ጁፒተር ትሮጃን አስትሮይድ ከመድረሷ በፊት በ2027 ለስበት ኃይል እርዳታ ወደ ምድር አከባቢ ትመለሳለች።
የጠፈር መንኮራኩሩ በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የማሰስ እና የማግኘት ጉዞውን ሲጀምር ይህ የመጀመሪያ ከዲንኪሽ ጋር የተገናኘው ለሉሲ ተልዕኮ አስደሳች ምዕራፍ ነው።
ምንጮች:
- https://www.nasa.gov/lucy