የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ዲንኪነሽ ታሪካዊ ፍላይቢን አጠናቀቀ

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ ህዳር 1 የአስትሮይድ ዲንኪሽ የተሰኘውን የበረራ አውሮፕላን በስኬት ሲያጠናቅቅ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ይህ ማረጋገጫ ከ Space.com ዘገባ የመጣ ነው።
ዲንኪሽ፣ ቅጽል ስም 'ዲንኪ'፣ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኝ በአንጻራዊ ሁኔታ ትንሽ የጠፈር አለት ነው። የሉሲ ተልእኮ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ በአጠቃላይ 12 አስትሮይድ መጎብኘት ነው፣ እና ይህ የቅርብ ጊዜ በረራ ትልቅ ስኬትን ያሳያል።
የጠፈር መንኮራኩሩ ከ ዲንኪነሽ ጋር የገጠማት ወሳኝ ሙከራ ሆኖ አገልግሏል፣ ይህም መሳሪያዎቹ እንዲስተካከሉ እና ስለ መጀመሪያው የአስትሮይድ ግኑኙነት አስፈላጊ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ አስችሏል። በበረራ ወቅት ጥቅም ላይ ከዋሉት መሳሪያዎች መካከል የቀለም ማሳያ፣ ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ እና የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ይገኙበታል።
ሉሲ እንደ ዲንኪ ያሉ አስትሮይዶችን ለመመልከት እድሎች ቢኖራትም፣ ዋና አላማው የበለጠ የሩቅ ትሮጃን አስትሮይድን ማሰስ ነው። ምህዋራቸውን ከጁፒተር ጋር የሚጋሩት እነዚህ ትሮጃኖች ስለ ስርዓታችን የስርዓተ ፀሐይ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደያዙ ስለሚታመን ለሳይንቲስቶች ልዩ ትኩረት ይሰጣሉ።
በበረራ ወቅት የናሳ ባለስልጣናት የተደሰቱትን በብሎግ ፖስት በመግለጽ የጠፈር መንኮራኩሩ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ እና ቡድኑ በግጭቱ ወቅት የተሰበሰበውን መረጃ ማስተላለፍ እንዲጀምር ከወዲሁ ትዕዛዝ ሰጥቷል። መረጃው ሙሉ በሙሉ ወደ ምድር የሚተላለፍበት ጊዜ በግምት አንድ ሳምንት ነው።
ሉሲ ወደፊት ስትራመድ፣ ቀጣዩ ምዕራፍ እሷን ወደ ሁለተኛው አስትሮይድ ኢላማው 52246 ዶናልድጆሃንሰን ለማራመድ ከምድር የስበት እርዳታ መጠቀምን ያካትታል። ይህ አስትሮይድ የተሰየመው የሉሲ ቅሪተ አካል ተባባሪ የሆነውን አሜሪካዊው የፓሊዮአንትሮፖሎጂስት ዶናልድ ዮሃንስሰን ክብር ነው።
የሉሲ ተልዕኮ በተለይ በትሮጃን አስትሮይድ ላይ በማተኮር የሶላር ስርዓታችንን ሚስጢር ለመግለፅ ከናሳ ሰፊ ተነሳሽነት ጋር ይጣጣማል። ሳይንቲስቶች የእነዚህን ጥንታዊ ቅርሶች ሚስጥሮች በመግለጥ ስለ ጥንት ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ዋና አላማ ምንድን ነው?
የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ዋና አላማ ምህዋራቸውን ከጁፒተር ጋር የሚጋሩትን እና ስለ ስርአታችን ታሪክ ግንዛቤን ይሰጣሉ ተብሎ የሚታመነውን ትሮጃን አስትሮይድን ማሰስ ነው።
2. ሉሲ ምን ያህል አስትሮይድ ለመጎብኘት አቅዳለች?
በሚቀጥሉት 12 ዓመታት ውስጥ ሉሲ በድምሩ 10 አስትሮይዶችን ለመጎብኘት አቅዷል።
3. በአስትሮይድ ዲንኪነሽ በሚበርበት ወቅት ምን ዓይነት መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ውለዋል?
በበረራ ወቅት ጥቅም ላይ ከዋሉት መሳሪያዎች የቀለም ምስል፣ ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ እና የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር ይገኙበታል።
4. የትሮጃን አስትሮይድስ ለሳይንቲስቶች ልዩ ትኩረት የሚሰጡት ለምንድነው?
ትሮጃን አስትሮይዶች ስለ ፕላኔቶች ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ መረጃ በመስጠት የስርዓታችን ጥንታዊ ቅርሶች እንደሆኑ ይታመናል።
5. ከዲንኪነሽ በረራ በኋላ የሉሲ ቀጣዩ እርምጃ ምንድነው?
ከተሳካ በረራ በኋላ፣ ሉሲ የስበት ኃይልን ለመጠቀም ወደ ምድር ትመለሳለች፣ ይህም ወደ ሁለተኛው ኢላሟ አስትሮይድ 52246 ዶናልድጆሃንሰን ያንቀሳቅሰዋል።