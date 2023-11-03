የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ጁፒተር የመጀመሪያዋ አስትሮይድ ጋር ተገናኘች ታሪካዊ ጉዞ ጀመረች።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የስርአተ ፀሐይን ሚስጢር ለመቃኘት ያልተለመደ ጉዞ ጀምራለች። ሉሲ ወደ ጁፒተር ስትሄድ ከታሰበችው አስር የአስትሮይዶች የመጀመሪያ ሙከራ ጋር ተገናኘች። የጠፈር መንኮራኩሩ ከማርስ ባሻገር በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ 300 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ወደምትገኘው የፒንት መጠን ላለው ዲንኪሽ “ፈጣን ሰላም” አቀረበች።
ሉሲ በአስደናቂ ፍጥነት በ10,000 ማይል ብቻ የምትጓዝ በረራ ከመሆን በ270 ማይል ርቀት ላይ ዲንኬሽ በመምጣት ወሳኝ የመሳሪያ ሙከራ እንድታደርግ አስችሎታል። ይህ የአለባበስ ልምምድ የጠፈር መንኮራኩሩን ከትላልቅ እና የበለጠ ከሚማርኩ አስትሮይድ ጋር ለመጪው ገጠመኞች አዘጋጅቷል።
በግማሽ ማይል ርቀት ላይ የምትገኘው ዲንኬሽ በአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ እንደተጠቀሰው በሉሲ ሰፊ የጉዞ መስመር ላይ ትንሹ የጠፈር አለት እንደሆነች ይነገራል። ሆኖም የሉሲ ዋና ኢላማዎች የማይታወቁ ትሮጃኖች ናቸው። እነዚህ ትሮጃኖች በጁፒተር ምህዋር ውስጥ ተደብቀው የቆዩ እና በጊዜ የቀዘቀዙ የጠፈር መንኮራኩሮች ጥንታዊ ቅሪት እንደሆኑ የሚታመን የንፁህ አስትሮይድ ቡድን ናቸው።
የጠፈር መንኮራኩሩ በስምንት ትሮጃኖች እንደሚያልፍ ይጠበቃል፣ አንዳንዶቹም ዲንንክነሽ እስከ 100 እጥፍ ሊደርሱ ይችላሉ። ከእነዚህ ትሮጃኖች ጋር የሚደረጉት ግኝቶች ስለ አስደናቂው አጽናፈ ዓለማችን ታሪክ እና ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይከፍታሉ። የመጨረሻዎቹ ሁለት የአስትሮይድ ግኝቶች ለ 2033 ቀጠሮ ተይዘዋል ፣ ይህም የበለጠ አስደናቂ ግኝቶችንም ተስፋ ይሰጣል ።
ከሁለት ዓመት በፊት ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በፈጀ ትልቅ ተልእኮ የጀመረችው ሉሲ ስሟን ያገኘችው በኢትዮጵያ ከተገኙት ታዋቂው የሰው ቅድመ አያት “ሉሲ” ተብሎ ከሚጠራው አጽም ነው። የሉሲ ቅሪተ አካል ግኝት ከተባሉት ግለሰቦች መካከል አንዱ በሆነው በዶናልድ ጆሃንሰን ስም ቀጣዩ አስትሮይድ ፍላይቢ ይሰየማል።
እንደ ልቅ የፀሐይ ክንፍ ያሉ ጥቃቅን ተግዳሮቶች ቢገጥሟቸውም የናሳ የበረራ ተቆጣጣሪዎች የሉሲ መረጋጋት ለተልዕኮው ቆይታ በቂ ነው ብለው ገምተውታል። ከዲንኪነሽ አስደናቂ በረራ በኋላ፣ የናሳ የበልግ ተልእኮ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ እናም መንኮራኩሩ ጠቃሚ ውሂቡን እና አስደናቂ ምስሎችን ወደ ምድር ይመለሳል። ሳይንቲስቶች ዲንኪሽ ላይ ብርሃን የሚፈነጥቁ ብዙ አዳዲስ መረጃዎችን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የሉሲ ዋና አላማ ምንድን ነው?
መልስ፡ የሉሲ ዋና አላማ በጁፒተር ምህዋር ውስጥ ያሉ ጥንታዊ ቅርሶች ናቸው ተብሎ የሚታመነውን የአስትሮይዶች ቡድን የሆነውን ትሮጃኖችን ማጥናት ነው።
ጥ፡- ሉሲ ያጋጠማት የመጀመሪያው አስትሮይድ ዲንኪነሽ ምን ያህል ትልቅ ነው?
መ፡ ዲንኬሽ በግማሽ ማይል ርቀት ላይ ብቻ ነው፣ ይህም በሉሲ ተልእኮ ላይ ካሉት ትንሹ አስትሮይድ አንዱ ያደርገዋል።
ጥ፡ ሉሲ ስንት ትሮጃኖች ታገኛለች?
መልስ፡ ሉሲ በስምንት ትሮጃኖች ታሳልፋለች ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ፡ ሉሲ ተልእኮዋን የምታጠናቅቀው መቼ ነው?
መ፡ የሉሲ ተልእኮ በ2033 ከመጨረሻዎቹ ሁለት አስትሮይድ ጋር በመገናኘት ለመጨረስ ተይዟል።
ጥ፡ ለምንድነው ሉሲ በቅሪተ አካል “ሉሲ” የተሰየመችው?
መልስ፡ ሉሲ የተሰየመችው እ.ኤ.አ. በ1970ዎቹ በኢትዮጵያ በተገኘ ታዋቂ የሰው ቅድመ አያት ቅሪተ አካል ነው።