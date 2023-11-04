የሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም አስገራሚ ግኝት

ናሳ ሉሲ ሚሽን በመባል የሚታወቀውን የትሮጃን አስትሮይድ ጥናት ለማጥናት የጀመረው አዲስ ተልዕኮ በቅርቡ አንድ ያልተለመደ ግኝት ይፋ አድርጓል። የጠፈር መንኮራኩር ሉሲ አስትሮይድ ዲንኬሽ በጀመረችበት የመጀመሪያ በረራ ዲንኪነሽ ብቸኝነትን የሚፈጥር ነገር ሳይሆን የሁለትዮሽ ስርዓት መሆኑን አወቀች። በሚያስደንቅ መገለጥ፣ ሉሲ 220ሜ ስፋት ያለው ትንሽዬ ሳተላይት በጸጋ ዋናውን አስትሮይድ ስትዞር የሚያሳይ ምስሎችን አንስታለች።
ዋናው አስትሮይድ ዲንኪነሽ በዲያሜትር ወደ ግማሽ ማይል (790 ሜትሮች) ሲለካ ትንሽ ጓደኛው ደግሞ አንድ አሥረኛ ማይል (220 ሜትር) ነው። እነዚህ አስደናቂ ምስሎች፣ ወደ ምድር ተመልሰዋል፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን አስደንግጠዋል እናም በሳይንሳዊው ማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ደስታን ፈጥረዋል።
በናሳ ጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የሉሲ ፕሮጀክት ሳይንቲስት ኪት ኖል ጉጉታቸውን ሲገልጹ፣ “ይህ በቅርብ ካየነው ትንሹ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ እንደሚሆን እናውቃለን። ሁለት መሆናቸው የበለጠ አስደሳች ያደርገዋል። ይህ ራዕይ በማርስ እና በጁፒተር ምህዋሮች መካከል የተዘረጋው፣ ከመሬት 300 ሚሊዮን ማይል (480 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ ባለው በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ሰፊ ስፋት ውስጥ የዲንኪሽ እና አዲስ የተገኘው ጨረቃ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል።
ከደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም የሉሲ ዋና መርማሪ ሃን ሌቪንሰን፣ “አስቴሮይድ ዲንኪነሽ በእውነት እንደ ስሙ የኖረ በመሆኑ፣ የዲንኪነሽ ስያሜ ልዩ ትርጉም አለው። በእርግጥም ድንቅ ነው" በኢትዮጵያ አማርኛ ዲንኪነሽ የዚህን ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሥርዓት አስደማሚ ተፈጥሮ በማክበር “ድንቅ ነሽ” ሲል ተተርጉሟል።
በሉሲ የተነሱት ምስሎች የጠፈር መንኮራኩሩን ልዩ ችሎታዎች ሲያሳዩ፣ ቡድኑ የቀረውን የግንኙነቱን መረጃ በጉጉት ይጠብቃል። ይህ በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ በ2025 ከዋናው ቀበቶ አስትሮይድ ዶናልድጆሃንሰን ጋር ለሚቀጥለው የቅርብ ግንኙነት ለመዘጋጀት የጠፈር መንኮራኩሩን አፈጻጸም ለመገምገም ይጠቅማል።
የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ትሮጃን አስትሮይድን የመቃኘት አላማውን ይዞ የውጪውን ስርአተ ፀሀይ ሚስጥሮች ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው። እነዚህ እንቆቅልሽ አስትሮይዶች ለጁፒተር፣ ሳተርን፣ ዩራኑስ እና ኔፕቱን መፈጠር አስተዋፅዖ ያደረጉ ጥንታዊ ቁሳቁሶችን ያቀፉ ናቸው ተብሎ የሚታመነው ከ4 ቢሊየን አመታት በፊት ስለነበረው የስርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ዘመን ጉልህ ግንዛቤ አላቸው።
በየጥ:
1. ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ምንድን ነው?
– ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም በጋራ የጅምላ ማእከል ዙሪያ የሚዞሩ ጥንድ አስትሮይድ ነው።
2. ዲንኪነሽ ከመሬት ምን ያህል ይርቃል?
ዲንኬሽ ከምድር 300 ሚሊዮን ማይል (480 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ ትገኛለች።
3. ዲንክኒሽ የሚለው ስም ምን ማለት ነው?
– በኢትዮጵያ አማርኛ ዲንኪነሽ ማለት “ድንቅ ነህ” ማለት ነው።
4. ትሮጃን አስትሮይድ ምንድን ናቸው?
– ትሮጃን አስትሮይዶች የጁፒተርን ምህዋር የሚጋሩ የአስትሮይዶች ቡድን ሲሆን ከጥንት የፀሀይ ስርዓት ጥንታዊ ቁስ እንደያዘ ይታመናል።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1](NASASolarSystem/X)
- [ምንጭ 2] (ቀጥታ ሳይንስ)