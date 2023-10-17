የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ወደ አስትሮይድ ዲንኪነሽ መቀራረቡን ቀጥሏል።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. ሴፕቴምበር 3 ቀን 2023 ለመጀመሪያ ጊዜ በምስሉ ወደ ታየችው አስትሮይድ ዲንኬሽ ያለማቋረጥ እያመራች ነው።በአሁኑ ጊዜ የጠፈር መንኮራኩሩ ከአስትሮይድ 4.7 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ትገኛለች ፣ከሚጠበቀው ስብሰባቸው በፊት ለመጓዝ በግምት 16 ሚሊዮን ማይል ቀረው። በኖቬምበር 1.
ሉሲ ወደ አስትሮይድ ስትቃረብ የጠፈር መንኮራኩር ቡድን ዲንኬሽ ቀስ በቀስ እየደመቀች መሆኑን ተመልክቷል። እንዲሁም ከ52.7 ሰአታት አስትሮይድ የማዞሪያ ጊዜ ጋር የሚሄድ ትንሽ የብሩህነት ልዩነት አስተውለዋል። ቡድኑ የጠፈር መንኮራኩሩን አቀማመጥ ከአስትሮይድ አንፃር ያለውን ግንዛቤ ለማሻሻል በሉሲ ካሜራ L'LORRI የተነሱ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ሲጠቀም ቆይቷል። ይህ መረጃ ሉሲ ወደ ገጠመኙ አቅጣጫ እንዲሄዱ አስችሏቸዋል።
አቅጣጫውን የበለጠ ለማስተካከል፣ በሴፕቴምበር 29 ላይ ትንሽ የእርምት ስራ ተካሄዷል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን ፍጥነት በ6 ሴሜ/ሰ. ይህ ማስተካከያ የጠፈር መንኮራኩሩን ከአስትሮይድ በ265 ማይል ርቀት ላይ ለማምጣት ታቅዷል። በጥቅምት ወር መገባደጃ ላይ, አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ የትሬኾ ማስተካከያዎችን ለማድረግ ሌላ እድል ይኖራል.
ከኦክቶበር 6 ጀምሮ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ከምድር እይታ አንጻር ከፀሀይ ጀርባ ሲያልፍ ወደታቀደ የግንኙነት መጥፋት ገባ። ይሁን እንጂ ሉሲ በዚህ ጥቁር ጊዜ የአስትሮይድ ምስሎችን መያዙን ቀጥላለች እና በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ ግንኙነቶቹ እንደገና ከተቋቋሙ በኋላ ወደ ምድር ያስተላልፋቸዋል.
ሉሲ የናሳ የግኝት ፕሮግራም አካል ስትሆን በናሳ ጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል ነው የምትተዳደረው። መንኮራኩሩ የተሰራው በሎክሄድ ማርቲን ስፔስ ነው። የሉሲ ተልእኮ ዋና መርማሪ በቦልደር፣ ኮሎራዶ ውስጥ የሚገኘው ሃል ሌቪሰን ነው።
ይህ ቀጣይነት ያለው ተልእኮ የናሳን የጠፈር ፍለጋ ጥረት እድገት እና ቁርጠኝነት ያሳያል። ሉሲ ከዲንኪሽ ጋር መገናኘቷ ስለ አስትሮይድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጠናል እና የፀሐይ ስርዓታችንን ታሪክ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጭ፡ የናሳ ጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል